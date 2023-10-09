የህንድ አድቲያ-ኤል 1 የፀሐይ ህዋ ኦብዘርቫቶሪ የትሬክተሪ እርማትን እያደረገ ነው።

የህንድ የመጀመሪያው የፀሀይ ህዋ ታዛቢ Aditya-L1 ወደ ፀሃይ-ምድር ላግራንጅ ነጥብ-1 በሚያደርገው ጉዞ የትሬክተሪ ማስተካከያ ማኑዌር (TCM) በተሳካ ሁኔታ አጠናቋል። የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ) በጥቅምት 6 ቀን TCM ን ሰርቷል፣ በሴፕቴምበር 19 ላይ ከዚህ ቀደም የተደረገውን መንቀሳቀስ ተከትሎ።
አይኤስሮ የጠፈር መንኮራኩሩ ከመሬት 1.5 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ርቃ ወደምትገኘው ወደ መጨረሻው መድረሻው ተልእኮውን ሲቀጥል ጤናማ እና በጥሩ ሁኔታ ላይ መሆኑን አስታውቋል። አድቲያ-ኤል 1 ከምድር 9.2ሺህ ኪሎ ሜትር ርቀት በልጧል፣ የምድርን ተጽእኖ በተሳካ ሁኔታ አምልጧል።
አይኤስሮ ከመሬት የተፅዕኖ ቦታ በላይ የጠፈር መንኮራኩር ሲልክ ይህ የመጀመሪያው አይደለም። የማርስ ኦርቢተር ተልዕኮ በህንድ የጠፈር ኤጀንሲ የዚህ አይነት የመጀመሪያው የተሳካ ተልዕኮ ነበር።
Aditya-L1 ወደ L1 የሚያደርገው ጉዞ በ Trans-Lagrangian Point-1 (TL1I) በኩል ማለፍን ያካትታል፣ እሱም ወደ መጨረሻው መድረሻው መንገድ ላይ ያዘጋጃል። የጠፈር መንኮራኩሩ ማግኔትቶሜትር በሚቀጥሉት ቀናት ወደ ጠፈር የበለጠ ሲንቀሳቀስ እንደገና ይበራል።
ላግራንጅ ነጥቦች እንደ ፀሐይ እና ምድር ያሉ የሁለት ግዙፍ አካላት የስበት ኃይል ልክ እንደ ጠፈር መንኮራኩር ከነሱ ጋር ለመንቀሳቀስ ከሚያስፈልገው ሴንትሪፔታል ኃይል ጋር የሚመጣጠን በጠፈር ውስጥ ልዩ ስፍራዎች ናቸው። የ L1 ነጥብ ያልተረጋጋ ቢሆንም እንደ Aditya-L1 ላሉ የጠፈር መንኮራኩሮች ተመራጭ ምህዋር ነው።
ISRO የ Aditya-L1ን አቅጣጫ ለመከታተል እና በተልእኮው በሙሉ በትክክለኛው ምህዋር ውስጥ መቆየቱን ለማረጋገጥ የላቀ የምህዋር መወሰኛ ሶፍትዌር አዘጋጅቷል። ይህ ህንድ ለምታደርገው የኅዋ ጥናት ጥረቶች ወሳኝ ምዕራፍ ነው፣ እና ሌሎች የሰማይ አካላትን እንደ ቬኑስ እና ኤክሶ-ሶላር ፕላኔቶች ለማጥናት ወደፊት ለሚደረጉ ተልእኮዎች እድሎችን ይከፍታል።
ምንጮች:
- https://timesofindia.indiatimes.com/city/bengaluru/solar-mission-aditya-l1-undergoes-trajectory-correction/articleshow/86945521.cms