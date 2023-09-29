የህንድ አድቲያ L1 ተልዕኮ ወደ ላግራንጅ ነጥብ 1 እድገት

የህንድ አድቲያ ኤል 1 ተልእኮ በጠፈር አቋርጦ ወደ አዲሱ መኖሪያ ቤቱ በላግራንጅ ፖይንት 1 እየቀረበ ነው። በሴፕቴምበር 2 ከህንድ ተነስታ የጀመረችው የጠፈር መንኮራኩር በፀሃይ ምድር L1 ነጥብ 1.5 ሚሊዮን አካባቢ ልዩ በሆነ ምህዋር ትሰራለች። ከመሬት ኪሎሜትሮች.
የላግራንጅ ነጥቦች የሁለት ትላልቅ አካላት የስበት ኃይል በትንሽ ነገር የሚሰማውን የመሃል ሃይል የሚያመዛዝንባቸው በጠፈር ውስጥ ያሉ ልዩ ስፍራዎች ናቸው። እነዚህ ነጥቦች ለጠፈር መንኮራኩሮች ተስማሚ ናቸው, ምክንያቱም ለኦርቢት እርማቶች አነስተኛ ነዳጅ ያስፈልጋቸዋል. በማንኛውም ባለ ሁለት አካል ስርዓት ውስጥ ካሉት አምስቱ Lagrange ነጥቦች ውስጥ፣ Lagrange Point 1 (L1) በተለይ ጉልህ ነው። በፀሐይ እና በምድር መካከል ያለው፣ የሁለቱም አካላት ቀጣይነት ያለው ምልከታ እና የሌሎች የሰማይ አካላት እይታዎች እንዳይስተጓጎል ያስችላል።
Aditya L1 በፀሃይ-ምድር L1 ነጥብ ዙሪያ በ "Halo orbit" ውስጥ ይጓዛል. እነዚህ ምህዋሮች ከዋና አካላት አንፃር ባለ ሶስት አቅጣጫዊ እና ወቅታዊ እንቅስቃሴ አላቸው። የምህዋሩ መጠን አድቲያ L1 ያለማቋረጥ ከምድር ላይ መታየት መቻሉን ያረጋግጣል፣ ይህም በ Lagrange Point 1 ዙሪያ ሃሎ ይፈጥራል።
የተልእኮው ዋና አላማ ስለፀሃይ ፎቶፈር ፣ ክሮሞፈር እና ኮሮና አጠቃላይ ምልከታዎችን መስጠት ነው። Aditya L1 ቀደም ሲል የፀሐይ-ምድር L1 ነጥብን ከያዙት ሌሎች በርካታ ኦፕሬሽናል መንኮራኩሮች ጋር ይቀላቀላል፤ ከእነዚህም መካከል አለም አቀፍ ፀሐይ-ምድር አሳሽ (ISEE-3)፣ የዘፍጥረት ተልዕኮ፣ የESA LISA Pathfinder፣ የቻይናው ቻንጌ 5 የጨረቃ ምህዋር እና የናሳ የስበት ኃይል መልሶ ማግኛ እና የውስጥ መልሶ ማግኛ (GRAIL) ተልዕኮ።
በ Sun-Earth L1 ነጥብ ላይ የተቀመጠው የጠፈር መንኮራኩር መጥፎ የአየር ሁኔታ ክስተቶችን በመከታተል እና ቅድመ ማስጠንቀቂያ በመስጠት ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታል። እነዚህ ማስጠንቀቂያዎች የምሕዋር ንብረቶችን እና በመሬት ላይ የተመሰረተ መሠረተ ልማትን ለመጠበቅ አስፈላጊ ናቸው። Aditya L1 ለቦታ ግንዛቤያችን አስተዋፅዖ ያደርጋል እና የጠፈር የአየር ሁኔታ ክስተቶችን በተሻለ ሁኔታ ለመከታተል እና ለመተንበይ ያስችለናል።
በ Lagrange Point 1 ላይ ያለው ሰፊ ርቀት እና ትንሽ የህዝብ ቁጥር ቢኖርም ISRO (የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት) ለ Aditya L1 በየጊዜው የቅርብ የአቀራረብ ግምገማዎችን ለማካሄድ አቅዷል። ይህ በትልቅ የአቀማመጥ እርግጠኛ አለመሆን እና ለሌሎች አስጨናቂ ኃይሎች ስሜታዊነት አስፈላጊ ነው። ከNASA-JPL ጋር በመተባበር እነዚህ ግምገማዎች የተልእኮውን ደህንነት ያረጋግጣሉ እና ከአጎራባች የጠፈር መንኮራኩሮች ጋር ሊደረጉ የሚችሉ የቅርብ አቀራረቦችን ይከላከላል።
Aditya L1 ጥር 1፣ 6 Lagrange Point 2024 ላይ ይደርሳል ተብሎ ይጠበቃል።
ትርጓሜዎች
- ላግራንጅ ነጥብ፡- የሁለት ትላልቅ አካላት የስበት ሃይሎች በትንሽ ነገር የሚሰማውን የመሃል ሃይል የሚያመዛዝኑበት ቦታ ላይ ነው።
– ሃሎ ምህዋር፡- ከዋነኛ አካላት አንፃር ባለ ሶስት አቅጣጫዊ እና ወቅታዊ እንቅስቃሴ ያለው በላግራንግ ነጥብ ዙሪያ ያለ ምህዋር።
ምንጮች፡ ህንድ ዛሬ