Aditya-L1 ተልዕኮ፡ የህንድ ፀሐይን የሚቆጣጠር የጠፈር መንኮራኩር የምድርን ተፅእኖ አምልጧል

የሕንድ አድቲያ-ኤል 1 ተልእኮ የፀሃይን ውጨኛ ንብርቦችን ለመመልከት የታለመው “ከምድር ተጽእኖ ሉል” ለማምለጥ በሚያደርገው ጉዞ ትልቅ ምዕራፍ ላይ ደርሷል። በሂንዱ ጸሃይ አምላክ ስም የተሰየመችው የጠፈር መንኮራኩር ለአራት ወራት የፈጀውን ጉዞ በፀሃይ ስርአቱ መሃል ላይ ያደረገውን ግማሽ መንገድ በተሳካ ሁኔታ ማለፉን የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (ISRO) አስታውቋል።
ከመሬት በ920,000 ኪሎ ሜትር (570,000 ማይል) ርቀት ላይ፣ የሁለቱም አካላት የስበት ሃይሎች ውድቅ ሆነዋል፣ ይህም Aditya-L1 በፀሐይ ዙሪያ የተረጋጋ የሃሎ ምህዋር እንዲገባ አስችሎታል። ይህ ስኬት ISRO ከመሬት የተፅዕኖ ቦታ ባሻገር የጠፈር መንኮራኩሮችን ሲልክ ለሁለተኛ ጊዜ ሲሆን የመጀመሪያው የማርስ ኦርቢተር ተልዕኮ ነው። ህንድ ጨረቃ ላይ በተሳካ ሁኔታ በማረፍ አራተኛዋ ሀገር ሆና በህዋ ምርምር ላይ ከፍተኛ እመርታ እያሳየች ነው።
የ Aditya-L1 ተልእኮ በሂደት ላይ እያለ፣ ISRO ከጨረቃ ሮቨር ፕራግያን ጋር ብስጭት ገጥሞታል፣ ለጨረቃ ምሽት ኃይል ከተጫነ በኋላ መንቃት አልቻለም። ምንም እንኳን ይህ እንቅፋት ቢሆንም፣ የ ISRO ዋና ኃላፊ ኤስ. ሶማናት ፕራግያን የታለመላቸውን ተግባራት እንዳከናወነ አረጋግጠዋል፣ እና ሮቨር እንቅስቃሴ-አልባ ሆኖ ቢቆይም ተልእኮው አሁንም እንደ ስኬት ይቆጠራል።
እ.ኤ.አ. በ2014 ሀገሪቱ በማርስ ላይ በመዞር የመጀመሪያዋ የእስያ ሀገር በመሆኗ የህንድ የጠፈር ስኬቶች ትኩረት የሚስቡ ናቸው። በተጨማሪም፣ ISRO በመጪው አመት ውስጥ በቡድን የተሳተፈ ተልዕኮ ወደ ምድር ምህዋር ለመጀመር አላማ አለው። ዩናይትድ ስቴትስ፣ የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ፣ ጃፓን እና ቻይና ፀሐይን ለመቃኘት ምርመራዎችን በላኩበት ጊዜ፣ የISRO Aditya-L1 ተልእኮ በኤዥያ አገር የመጀመሪያው የመሆን አቅም አለው።
ምንጮች:
- የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (ISRO) መግለጫ