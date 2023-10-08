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ISRO በ Aditya-L1 የጠፈር መንኮራኩር ላይ የትራክ እርማትን አከናውኗል

Byሮበርት አንድሪው

ጥቅምት 8, 2023
ISRO በ Aditya-L1 የጠፈር መንኮራኩር ላይ የትራክ እርማትን አከናውኗል

የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ) በቅርቡ ወደ ላግራንጂያን 1 (L1) ነጥብ እየሄደ ባለው በ Aditya-L1 የጠፈር መንኮራኩር ላይ የትሬክተሪ እርማት ማኑዌር (TCM) አድርጓል። ቲሲኤም የተከናወነው በጥቅምት 6 ነው፣ ISRO እንደዘገበው የጠፈር መንኮራኩሩ በጥሩ ጤንነት ላይ እንደሚገኝ እና ወደ መድረሻው በመምጣት ላይ ነው።

በሴፕቴምበር 1 ከተካሄደው የትራንስ-ላግራንጊያን ነጥብ 1 ማስገቢያ (TL19I) እንቅስቃሴ በኋላ መንገዱን ለማስተካከል TCM አስፈላጊ ነበር። ከምድር 1 ሚሊዮን ኪ.ሜ. የኤል 110 ነጥብ በፀሐይ-ምድር መስመር መካከል የሚገኝ ሲሆን ከምድር-ፀሐይ ርቀት 1% አካባቢ ነው።

በህንድ የመጀመሪያዋ የፀሀይ ብርሃን ታዛቢ የሆነው Aditya-L1 ተልዕኮ በሴፕቴምበር 2 ነበር የተወነጨፈው እና ከዚያን ጊዜ ጀምሮ መንኮራኩሩ ወደ መድረሻው ያለማቋረጥ እየገሰገሰ ነው። በጉዞው ወቅት፣ በቤንጋሉሩ በሚገኘው የኤሌክትሮ ኦፕቲክስ ሲስተምስ ላቦራቶሪ ውስጥ የተገነባው የማግኔትቶሜትር ክፍያ፣ የኢንተርፕላኔቶችን መግነጢሳዊ መስኮችን ለመለካት ይሠራል።

ISRO በጥር 1 Aditya-L1 ወደ L2024 ነጥብ ይደርሳል ብሎ ይጠብቃል። ይህ ተልእኮ ለህንድ የጠፈር መርሃ ግብር ጉልህ ስኬት ነው እና ፀሀይን እና በህዋ የአየር ሁኔታ ላይ ስላላት ተፅእኖ ግንዛቤ ውስጥ እንድንገባ አስተዋፅኦ ያደርጋል።

ምንጭ፡ ISRO

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