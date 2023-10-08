Aditya L1 በ1 ቀናት ውስጥ ወደ L18 ነጥብ ለመድረስ በትራክ ላይ ያለው ተልዕኮ፡ የISRO ሊቀመንበር

የISRO ሊቀመንበር ኤስ ሶማናት የ Aditya L1 ተልዕኮ በአጥጋቢ ሁኔታ እየሄደ መሆኑን እና በሚቀጥሉት 1 ቀናት ውስጥ L18 ነጥብ ላይ እንደሚደርስ አረጋግጠዋል። ይህ ተልዕኮ የፀሐይን ኮሮና እና ተለዋዋጭ ሁኔታዎችን ለማጥናት ያለመ ነው።
ከ Aditya L1 ተልዕኮ በተጨማሪ፣ ISRO በዲሴምበር ውስጥ የኤክስሬይ ፖላሪሜትር ሳተላይት (XPoSat) ለመክፈት አቅዷል። XPoSat የተነደፈው የኮስሚክ X-raysን የፖላራይዜሽን ጥናት ለማጥናት ነው።
ሶምናት በጠለፋ እና የሳይበር አጭር መግለጫ ኮንፈረንስ ላይ ባደረጉት አጭር መግለጫ ላይ ISRO የህንድ ህዋ መሠረተ ልማትን በማረጋገጥ ረገድ ያጋጠሙትን ተግዳሮቶች አጉልቶ አሳይቷል። በህንድ የጠፈር ስርዓት ውስጥ ዘልቀው ለመግባት በሚሞክሩ ሰፈር ውስጥ ያሉ ተዋናዮች እየፈጠሩት ስላለው ስጋት ስጋቱን ገልጿል።
ISRO እነዚህን ስጋቶች ለመከላከል ንቁ እርምጃዎችን ወስዷል። ኤጀንሲው በዲዛይን ደረጃ ድክመቶችን የመለየትና የመፍታት ልምድ ተግባራዊ አድርጓል። ይህ አካሄድ የኢንተርኔት እና የኢንተርኔት ስርአቶች በአካል ተለያይተው መኖራቸውን ያረጋግጣል፣ እና ስጋቶች በይነገጹ ላይ ይገኛሉ።
እነዚህን የደህንነት እርምጃዎች በመተግበር፣ ISRO ወደ የጠፈር መሠረተ ልማት ውስጥ ዘልቀው ሊገቡ የሚችሉ አደጋዎችን ለመከላከል ያለመ ነው። ኤጀንሲው የአገሪቱን የጠፈር ሀብት ለመጠበቅ ቁርጠኛ ነው።
ምንጮች:
- የ ISRO ሊቀመንበር ኤስ ሶማናት በኮቺ ውስጥ በሚዲያ አጭር መግለጫ ላይ ሲናገሩ
– የISRO አድቲያ L1 ተልዕኮ እና የኤክስሬይ ፖላሪሜትር ሳተላይት (XPoSat)
ትርጓሜዎች
– L1 ነጥብ፡- የሁለት የሰማይ አካላት የስበት ኃይል እርስ በርስ በሚመጣጠንበት ቦታ ላይ ያለ ቦታ።
– ኤክስ ሬይ ፖላሪሜትር ሳተላይት (XPoSat)፡- የኮስሚክ ኤክስሬይ (polarization) ጥናት ለማድረግ የተነደፈ ሳተላይት ነው።