የህንድ አድቲያ-ኤል 1 የጠፈር መንኮራኩር ከምድር ተጽዕኖ በተሳካ ሁኔታ አመለጠች።

በህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (ኢስሮ) ሴፕቴምበር 1 ቀን 2 የተወነጨፈችው አድቲያ-ኤል2023 የጠፈር መንኮራኩር ከመሬት 9.2ሺህ ኪሎ ሜትሮች ርቃ በመውጣት ከፕላኔቷ የተፅዕኖ ቦታ በተሳካ ሁኔታ ማምለጧን ያሳያል። ኢስሮ የጠፈር መንኮራኩሩ ወደ ፀሐይ-ምድር ላግራንግ ነጥብ 1 (ኤል 1) እየተጓዘ መሆኑን አስታውቋል። ይህ ስኬት የ Isro የቀድሞ ተልዕኮ፣ የማርስ ኦርቢተር ተልዕኮ፣ ከመሬት የተፅዕኖ ቦታ በላይ የጠፈር መንኮራኩር በመላክ ስኬትን ተከትሎ ነው።
Aditya-L1 ፎተፌርን፣ ክሮሞስፌርን እና ኮሮናን በመረዳት ላይ ያተኮረ ፀሐይን ለማጥናት የተሰጠ የህንድ የመጀመሪያ ተልእኮ ነው። ተልዕኮው ሰባት የተለያዩ ሸክሞችን ያካተተ ሲሆን ከእነዚህ ውስጥ አምስቱ በኢስሮ እና ሁለቱ በአካዳሚክ ተቋማት ከስፔስ ኤጀንሲ ጋር በመተባበር የተገነቡ ናቸው። እነዚህ ክፍያዎች ስለ ፀሐይ እና ስለ ልዩ ልዩ ክስተቶች አስፈላጊ መረጃዎችን ለመሰብሰብ ይረዳሉ።
የAditya-L1 ተልእኮ ትኩረት ከሚሰጡት ገጽታዎች አንዱ ከምድር 1 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሚገኘው በፀሐይ-ምድር L1.5 ነጥብ ዙሪያ መዞሩ ነው። ይህ ነጥብ የላግራንጅ ነጥብ ወይም የሊብሬሽን ነጥብ በመባል ይታወቃል፣ በዚህ ሁኔታ ፀሀይ እና ምድር በሁለቱ ግዙፍ አካላት መካከል ያለው የስበት ኃይል ልክ እንደ ጠፈር መንኮራኩር ለትንሽ ነገር የሚያስፈልገው የመሃል ሃይል ሚዛኑን የጠበቀ ነው።
Aditya-L1 የጠፈር መንኮራኩር በ L1 ነጥብ ዙሪያ ያለው ምህዋር በርካታ ጥቅሞችን ይሰጣል። በመጀመሪያ ደረጃ አነስተኛ የነዳጅ ፍጆታ እና የምሕዋር እርማቶችን ይፈቅዳል, ይህም የጠፈር መንኮራኩሮች በትንሹ የኃይል ወጪዎች የሚፈልገውን መንገድ እንዲጠብቁ ያደርጋል. በሁለተኛ ደረጃ, ይህ የስትራቴጂክ አቀማመጥ በፀሐይ እና በእንቅስቃሴዎቹ ላይ ልዩ የሆነ እይታ ስለሚሰጥ የፀሐይ ክስተቶችን ለማጥናት ተስማሚ ቦታን ይሰጣል.
የ Aditya-L1 ተልእኮ አራት ዋና ዓላማዎች አሉት፡ የኮሮና ቫይረስ ማሞቂያ እና የፀሀይ ንፋስ ማፋጠን፣ የCoronal Mass Ejections (CMEs) መነሳሳትን መመርመር፣ የእሳት ቃጠሎዎች እና የምድር አካባቢ የአየር ሁኔታን መመርመር፣ የፀሐይን ከባቢ አየር ትስስር እና ተለዋዋጭ ሁኔታዎችን ማሰስ እና ማጥናት። የፀሐይ ንፋስ ስርጭት እና የሙቀት anisotropy.
ከመሬት ተጽእኖ በተሳካ ሁኔታ በማምለጡ እና ወደ ፀሐይ-ምድር L1 ነጥብ በመጓዝ Aditya-L1 የጠፈር መንኮራኩር ለፀሀይ ሚስጥሮች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ለማበርከት እና ስለ ስርዓታችን ያለንን ግንዛቤ ለማሳደግ ተዘጋጅቷል።
ትርጓሜዎች
– ኢስሮ፡ የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት
- Aditya-L1: የሕንድ የመጀመሪያ ተልእኮ ፀሐይን ለማጥናት
- ላግራንጅ ነጥቦች፡- በህዋ ውስጥ ያሉ ልዩ ቦታዎች በሁለት ግዙፍ አካላት መካከል ያለው የስበት ኃይል አንድ ትንሽ ነገር ከእነሱ ጋር ለመዞር የሚፈልገውን የሴንትሪፔታል ሃይል ሚዛኑን የጠበቀ ነው።
ምንጮች:
- Isro መግለጫ