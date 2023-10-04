Aditya L1 ተልዕኮ ወደ Lagrange ነጥብ 1 ተዘጋጅቷል፣ ለፀሐይ ጥናት አዲስ እድሎችን ይከፍታል

የ Aditya L1 ተልዕኮ ወደ መድረሻው እየተቃረበ ነው, የጠፈር መንኮራኩሮቹ በጥር የመጀመሪያ ሳምንት ውስጥ Lagrange Point 1 ላይ እንደሚደርሱ ይጠበቃል. ላግራንጅ ነጥብ 1 የፀሐይ እና የምድር ስበት ሚዛን በሚዛንበት በጠፈር ውስጥ ያለ ምናባዊ ነጥብ ነው። የተልእኮው የፕሮጀክት ዳይሬክተር ኒጋር ሻጂ፣ የጠፈር መንኮራኩሮቹ በኮረብታ ላይ ያለውን ኳስ ማመጣጠን ያህል በፀሐይ እና በምድር መሳብ መካከል ያለውን ሚዛን መጠበቅ ስለሚኖርባቸው የተልእኮ አስተዳደር እውነተኛ ፈተና መሆኑን አብራርተዋል።
የ Aditya L1 ተልእኮ ፀሐይን ለማጥናት ጠቃሚ እርምጃ ነው, ምክንያቱም ሳይንቲስቶች የተለያዩ የፀሐይን ባህሪያት እንዲመለከቱ እና እንዲተነትኑ ያስችላቸዋል. የህንድ አስትሮፊዚክስ ኢንስቲትዩት ዳይሬክተር ዶ/ር አናፑርኒ ሱብራማንያም ተልእኮው በተለይ እንደ ኮሮናል ጅምላ ማስወጣት፣ ኮሮና ማሞቅ እና በፀሐይ ወለል እና በኮርናዋ መካከል ያለውን የሙቀት ልዩነት በማጥናት ላይ እንደሚያተኩር ጠቁመዋል።
ፀሀይን መረዳት ወሳኝ ነው ምክንያቱም እንቅስቃሴዋ በተለይም የፀሀይ ንፋስ በፕላኔታችን ተግባር ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል። የሳይንስ ሊቃውንት በፀሐይ ንፋስ ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩትን ነገሮች በማጥናት በአካባቢያችን ላይ ተጽዕኖ በሚያሳድሩ ሂደቶች ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ማግኘት ይችላሉ።
ዶ/ር ሱብራማንያም ለሳይንስ ያላትን ፍቅር በሌሊት ሰማይ በመማረክ እና እንደ ሃይሌ ኮሜት ባሉ የሰማይ ክስተቶች እንደቀሰቀሰች በመግለጽ የግል ጉዞዋን አካፍላለች። ሳይንስን በመከታተል ያጋጠሟትን ተግዳሮቶች አምና፣ ነገር ግን ለራስ ታማኝ ሆኖ መቆየት እና በማህበረሰብ ጫናዎች አለመሸነፍ አስፈላጊ መሆኑን አበክራ ገልጻለች።
ይህ በንዲህ እንዳለ ኒጋር ሻጂ በህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (ISRO) ያለው አካባቢ ለስራ እድገቷ ምቹ እንደነበረች አፅንዖት ሰጥታለች። መሰላልን ለመውጣት ስኬታማ ለመሆን የድጋፍ ስርዓት እና የስራ ህይወት ሚዛን እንደሚያስፈልግ ጠቁማለች።
የ Aditya L1 ተልእኮ በህንድ የጠፈር ምርምር ጥረቶች ውስጥ ጉልህ የሆነ ምዕራፍን ይወክላል። የጠፈር መንኮራኩሩ ወደ ላግራንጅ ነጥብ 1 ለመድረስ ሲዘጋጅ፣ ሳይንቲስቶች እና የጠፈር አድናቂዎች በፀሐይ ጥናት ውስጥ የሚጠብቀን አስደናቂ ግኝቶችን በጉጉት ይጠባበቃሉ።
ምንጮች:
- ህንድ ዛሬ ኮንክላቭ ሙምባይ 2023