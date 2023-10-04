የከተማ ሕይወት

አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እና የ AI ሃይልን ይፋ ማድረግ

ሳይንስ

Aditya L1 ተልዕኮ ወደ Lagrange ነጥብ 1 ተዘጋጅቷል፣ ለፀሐይ ጥናት አዲስ እድሎችን ይከፍታል

Byገብርኤል Botha

ጥቅምት 4, 2023
Aditya L1 ተልዕኮ ወደ Lagrange ነጥብ 1 ተዘጋጅቷል፣ ለፀሐይ ጥናት አዲስ እድሎችን ይከፍታል

የ Aditya L1 ተልዕኮ ወደ መድረሻው እየተቃረበ ነው, የጠፈር መንኮራኩሮቹ በጥር የመጀመሪያ ሳምንት ውስጥ Lagrange Point 1 ላይ እንደሚደርሱ ይጠበቃል. ላግራንጅ ነጥብ 1 የፀሐይ እና የምድር ስበት ሚዛን በሚዛንበት በጠፈር ውስጥ ያለ ምናባዊ ነጥብ ነው። የተልእኮው የፕሮጀክት ዳይሬክተር ኒጋር ሻጂ፣ የጠፈር መንኮራኩሮቹ በኮረብታ ላይ ያለውን ኳስ ማመጣጠን ያህል በፀሐይ እና በምድር መሳብ መካከል ያለውን ሚዛን መጠበቅ ስለሚኖርባቸው የተልእኮ አስተዳደር እውነተኛ ፈተና መሆኑን አብራርተዋል።

የ Aditya L1 ተልእኮ ፀሐይን ለማጥናት ጠቃሚ እርምጃ ነው, ምክንያቱም ሳይንቲስቶች የተለያዩ የፀሐይን ባህሪያት እንዲመለከቱ እና እንዲተነትኑ ያስችላቸዋል. የህንድ አስትሮፊዚክስ ኢንስቲትዩት ዳይሬክተር ዶ/ር አናፑርኒ ሱብራማንያም ተልእኮው በተለይ እንደ ኮሮናል ጅምላ ማስወጣት፣ ኮሮና ማሞቅ እና በፀሐይ ወለል እና በኮርናዋ መካከል ያለውን የሙቀት ልዩነት በማጥናት ላይ እንደሚያተኩር ጠቁመዋል።

ፀሀይን መረዳት ወሳኝ ነው ምክንያቱም እንቅስቃሴዋ በተለይም የፀሀይ ንፋስ በፕላኔታችን ተግባር ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል። የሳይንስ ሊቃውንት በፀሐይ ንፋስ ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩትን ነገሮች በማጥናት በአካባቢያችን ላይ ተጽዕኖ በሚያሳድሩ ሂደቶች ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ማግኘት ይችላሉ።

ዶ/ር ሱብራማንያም ለሳይንስ ያላትን ፍቅር በሌሊት ሰማይ በመማረክ እና እንደ ሃይሌ ኮሜት ባሉ የሰማይ ክስተቶች እንደቀሰቀሰች በመግለጽ የግል ጉዞዋን አካፍላለች። ሳይንስን በመከታተል ያጋጠሟትን ተግዳሮቶች አምና፣ ነገር ግን ለራስ ታማኝ ሆኖ መቆየት እና በማህበረሰብ ጫናዎች አለመሸነፍ አስፈላጊ መሆኑን አበክራ ገልጻለች።

ይህ በንዲህ እንዳለ ኒጋር ሻጂ በህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (ISRO) ያለው አካባቢ ለስራ እድገቷ ምቹ እንደነበረች አፅንዖት ሰጥታለች። መሰላልን ለመውጣት ስኬታማ ለመሆን የድጋፍ ስርዓት እና የስራ ህይወት ሚዛን እንደሚያስፈልግ ጠቁማለች።

የ Aditya L1 ተልእኮ በህንድ የጠፈር ምርምር ጥረቶች ውስጥ ጉልህ የሆነ ምዕራፍን ይወክላል። የጠፈር መንኮራኩሩ ወደ ላግራንጅ ነጥብ 1 ለመድረስ ሲዘጋጅ፣ ሳይንቲስቶች እና የጠፈር አድናቂዎች በፀሐይ ጥናት ውስጥ የሚጠብቀን አስደናቂ ግኝቶችን በጉጉት ይጠባበቃሉ።

ምንጮች:
- ህንድ ዛሬ ኮንክላቭ ሙምባይ 2023

By ገብርኤል Botha

ተዛማጅ ለጥፍ

ሳይንስ

የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች በአጽናፈ ዓለም ውስጥ አስገራሚ ፍንዳታ አግኝተዋል፡ የፈጣን ሰማያዊ የጨረር ሽግግር ምስጢር ምስጢር

ጥቅምት 6, 2023 ቪኪ Stavropoulou
ሳይንስ

የናሙና ጣሳ ከአስቴሮይድ ቤንኑ የተትረፈረፈ ቁሳቁስ ስላለው ሳይንቲስቶች “ጥሩ ችግር” አጋጥሟቸዋል

ጥቅምት 6, 2023 ቪኪ Stavropoulou
ሳይንስ

ቻይና የጠፈር ጣቢያን ከአይኤስኤስ እንደ አማራጭ ለማስፋት አቅዳለች።

ጥቅምት 6, 2023 ሮበርት አንድሪው

አመለጠዎት

ሳይንስ

የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች በአጽናፈ ዓለም ውስጥ አስገራሚ ፍንዳታ አግኝተዋል፡ የፈጣን ሰማያዊ የጨረር ሽግግር ምስጢር ምስጢር

ጥቅምት 6, 2023 ቪኪ Stavropoulou 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

የናሙና ጣሳ ከአስቴሮይድ ቤንኑ የተትረፈረፈ ቁሳቁስ ስላለው ሳይንቲስቶች “ጥሩ ችግር” አጋጥሟቸዋል

ጥቅምት 6, 2023 ቪኪ Stavropoulou 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

ቻይና የጠፈር ጣቢያን ከአይኤስኤስ እንደ አማራጭ ለማስፋት አቅዳለች።

ጥቅምት 6, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ የሌንቲኩላር ጋላክሲ ኤንጂሲ 612 አስደናቂ ምስል ቀርጿል።

ጥቅምት 6, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች