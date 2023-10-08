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የሕንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት ለአዲቲያ-ኤል1 የፀሐይ ኦብዘርቫቶሪ የትሬክተሪ ማስተካከያ ማኑዌርን አከናውኗል።

ByMampho Brescia

ጥቅምት 8, 2023
የሕንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት ለአዲቲያ-ኤል1 የፀሐይ ኦብዘርቫቶሪ የትሬክተሪ ማስተካከያ ማኑዌርን አከናውኗል።

የሕንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ) ለ Aditya-L1 የፀሐይ መመልከቻ የክትትል እርማትን በተሳካ ሁኔታ አከናውኗል። ይህ መንኮራኩር የጠፈር መንኮራኩሩ ወደ ፀሐይ-ምድር ላግራንግ ነጥብ 1 (L1) በታሰበው መንገድ ላይ መቆየቱን ያረጋግጣል። የጠፈር መንኮራኩሩ የምድርን የተፅዕኖ ቦታ ከለቀቀ በኋላ ጤናማ እና ወደ L1 መንገድ ላይ ነው።

በISRO መሠረት፣ የትሬክተሪ ማስተካከያ ማኑዋሉ የተከናወነው በጥቅምት 6፣ 2023፣ ለ16 ሰከንድ ያህል ነበር። እ.ኤ.አ. በሴፕቴምበር 1 ቀን 1 ከተከናወነው የትራንስ-ላግራንጃን ነጥብ 19 ማስገቢያ (TL2023I) እንቅስቃሴ በኋላ አቅጣጫውን ማረም አስፈላጊ ነበር።

Aditya-L1፣ የህንድ የመጀመሪያው የፀሐይ መመልከቻ፣ በሴፕቴምበር 2፣ 2023 በሽሪሃሪኮታ ካለው የጠፈር ወደብ ተነስቷል። መንኮራኩሯ ከመውጣቱ በፊት ለ125 ቀናት ጉዞው በቂ ጉልበት እንዲኖረው ለማድረግ ከምድር ጋር የተገናኙ ተከታታይ እንቅስቃሴዎች ተካሂደዋል። በተልዕኮው ረጅም ጊዜ ምክንያት እነዚህ የማስተካከያ መንገዶች አስፈላጊ ናቸው።

አንዴ በLagrange Point-1፣ Aditya-L1 የአምስት አመት የፀሃይ ጥናቱን ይጀምራል። Lagrange Point-1 ከመሬት 1.5 ሚሊዮን ኪ.ሜ ርቀት ላይ የሚገኝ ሲሆን ያለ ግርዶሽ ወይም ግርዶሽ ያለ ተከታታይ ምልከታ ያሉ ጥቅሞችን ይሰጣል። ይህ የፀሐይን ኮሮና፣ የፎቶን ልቀት እና አካባቢዋን ለማጥናት ያልተቋረጠ መረጃ ለመሰብሰብ ያስችላል።

በISRO የተደረገው የተሳካ የትሬክተሪ እርማት እንቅስቃሴ በህንድ የጠፈር ምርምር ፕሮግራም ውስጥ ጉልህ የሆነ ምዕራፍ ነው። የ Aditya-L1 ተልእኮ ፀሐይን የማጥናት ዓላማ ስለ ሶላር ሲስተም ማእከል አዳዲስ ግንዛቤዎችን ለመክፈት ነው። ቀጣይነት ባለው ምልከታ እና ያልተቋረጠ መረጃ በመሰብሰብ ሳይንቲስቶች ስለ ፀሐይ እና ስለ ልዩ ልዩ ገፅታዎቿ ጠለቅ ያለ ግንዛቤ ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ።

ምንጮች:
- "ISRO ለ Aditya-L1 የፀሐይ መመልከቻ የክትትል ማስተካከያ ዘዴን በተሳካ ሁኔታ አከናውኗል" - ሂንዱስታን ታይምስ
- "ISRO ለ Aditya-L1 የፀሐይ መመልከቻ የክትትል እርማትን በተሳካ ሁኔታ አከናውኗል" - ህንድ ኤክስፕረስ

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