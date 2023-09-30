የህንድ የጠፈር መንኮራኩር አድቲያ-ኤል1 የምድርን ተጽዕኖ በተሳካ ሁኔታ አምልጧል

የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ) በህዋ ምርምር ላይ ትልቅ ምዕራፍ አስመዝግቧል። Aditya-L1 የጠፈር መንኮራኩሯ ከምድር 9.2ሺህ ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በተሳካ ሁኔታ ተጉዛ የፕላኔታችንን የተፅዕኖ ቦታ በብቃት አምልጣለች። ይህ ISRO መንኮራኩር ከምድር ተጽዕኖ ሉል ውጭ ለመላክ ሲችል ለሁለተኛ ጊዜ ሲሆን ማርስ ኦርቢተር ሚሽን የመጀመሪያው ነው።
በሴፕቴምበር 1፣ 2 በPSLV-C2023 ሮኬት ላይ የተጀመረው የ Aditya-L57 ተልእኮ የህንድ የመጀመሪያ የፀሃይ ኦብዘርቫቶሪ-ክፍል ተልእኮ ነው። መንኮራኩሩ የፀሐይን የተለያዩ ገጽታዎች ለማጥናት የተነደፉ ሰባት የተለያዩ የጭነት ጭነቶችን ተሸክማለች። ከእነዚህ የጭነት ጭነቶች ውስጥ አራቱ የፀሐይ ብርሃንን ይመለከታሉ ፣ የተቀሩት ሦስቱ በቦታው ውስጥ የፕላዝማ እና መግነጢሳዊ መስኮችን ይለካሉ ።
Aditya-L1 በፀሃይ-ምድር Lagrange ነጥብ 1 (L1) ላይ ከደረሰ በኋላ ከፀሐይ ጋር ቋሚ አንጻራዊ ቦታን በመያዝ በሃሎ ምህዋር ውስጥ ይቀመጣል። ይህ ስልታዊ አቀማመጥ የጠፈር መንኮራኩሮቹ በአምስት ዓመቱ የተልእኮ ቆይታው ውስጥ ፀሀይን ያለማቋረጥ እንዲመለከቱ ያስችላቸዋል ፣ይህም ወሳኝ የፀሐይ ግንዛቤዎችን ይሰጣል እና ስለፀሀይ ፊዚክስ እና ሂሊዮፊዚክስ ግንዛቤያችን ላይ ከፍተኛ አስተዋፅዖ ያደርጋል።
በጠፈር መንኮራኩሩ ሸክም የተሰበሰበው መረጃ ሳይንቲስቶች በምድር ዙሪያ ስላለው ቅንጣቶች ባህሪ፣የፀሀይ ንፋስ አመጣጥ እና ፍጥነት እንዲሁም የሕዋ የአየር ሁኔታ ክስተቶችን በተመለከተ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። ይህ መረጃ ስለ ፀሀይ ያለንን ግንዛቤ ከማሳደጉም በተጨማሪ የሳተላይቶችን እና የጠፈር ተጓዦችን ለመጠበቅ አስፈላጊ የሆነውን የጠፈር የአየር ሁኔታ ትንበያ እድገትን ያመጣል።
በማጠቃለያው፣ Aditya-L1 የጠፈር መንኮራኩር ከምድር የተፅዕኖ መስክ ባሻገር የተሳካ ጉዞ ለISRO አስደናቂ ስኬት ነው። ስለ ፀሀይ እና በምድር ላይ ስላላት ተፅእኖ ጠለቅ ያለ ግንዛቤ እንዲኖረን መንገድ ይከፍታል ፣እንዲሁም የህንድ ህዋ በህዋ ምርምር እያደገች ያለችበትን ብቃት ያሳያል።
ትርጓሜዎች
– Aditya-L1፡ የህንድ የመጀመሪያው የፀሃይ ኦብዘርቫቶሪ-ክፍል ተልእኮ።
- ISRO: የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት
- Lagrange Point 1 (L1): ከመሬት 1.5 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ፣ አድቲያ-ኤል1 የጠፈር መንኮራኩር ወደ ሚመራበት ቦታ።
- PSLV-C57: Aditya-L1 የጠፈር መንኮራኩሩን ለማስወንጨፍ ያገለገለው ሮኬት።
ምንጮች:
- የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ)