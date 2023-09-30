የሕንድ የፀሐይ ተልእኮ Aditya L1 ወደ ፀሐይ-ምድር Lagrange ነጥብ 1 ይጓዛል

የህንድ የፀሀይ ተልእኮ አድቲያ L1 ከመሬት በ9.2ሺህ ኪሎ ሜትሮች በላይ በመጓዝ ከምድር የተፅዕኖ ቦታ በማምለጥ ጉልህ የሆነ ምዕራፍ አልፏል። የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ) እንዳስታወቀው የጠፈር መንኮራኩሩ ወደ ፀሃይ-ምድር ላግራንጅ ነጥብ 1 (ኤል 1) እየተጓዘ ነው።
አይኤስሮ ደስታቸውን ገልፀው፣ ከመሬት ተጽዕኖ ሉል በላይ የጠፈር መንኮራኩር ሲልኩ ይህ ለሁለተኛ ጊዜ እንደሆነና የመጀመሪያው የማርስ ኦርቢተር ሚሽን እንደሆነ ገልጿል። አድቲያ ኤል 1 የጠፈር መንኮራኩር ሴፕቴምበር 19 ላይ በL110 Lagrange ነጥብ አካባቢ ወደ መድረሻው የሚወስደውን የ1 ቀናት ጉዞዋን የሚያሳይ ወሳኝ እንቅስቃሴ አድርጓል።
አድቲያ-ኤል1 ከመሬት 1 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው በፀሃይ-ምድር ላግራንጅ ነጥብ 1.5 ዙሪያ ካለው ሃሎ ምህዋር ፀሀይን ለማጥናት የተነደፈ ህንዳዊ የጠፈር ላይ የተመሰረተ ታዛቢ ነው። ታዛቢው የፀሐይን ውጫዊ ከባቢ በማጥናት ላይ ያተኩራል, ስለ ባህሪዋ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል.
የ Aditya-L1 የጠፈር መንኮራኩር በፀሐይ ላይ እንደማያርፍ ወይም ወደ እሱ እንደማይቀርበው ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ ነው. ይልቁንም በ L1 ነጥብ ዙሪያ ይሽከረከራል, ይህም በመሬት እና በፀሐይ መካከል ያለው የተመጣጠነ የስበት ቦታ ነው. ይህ ልዩ አቀማመጥ Aditya-L1 የጠፈር መንኮራኩሩን ደህንነት አደጋ ላይ ሳይጥለው የፀሐይን ውጫዊ ከባቢ አየር እንዲመለከት እና መረጃ እንዲሰበስብ ያስችለዋል።
አድቲያ-ኤል 1 የጠፈር መንኮራኩር ከሽሪሃሪኮታ ከተነሳበት ጊዜ አንስቶ አራት ከመሬት ጋር የተገናኙ እንቅስቃሴዎችን አድርጓል፣ ወደ L1 ለሚደረገው ጉዞ አስፈላጊውን ፍጥነት እያገኘ ነው። የ110 ቀናት ጉዞውን ተከትሎ፣ መንኮራኩሩ በኤል 1 ዙሪያ ወደሚገኘው ምህዋር በመርፌ ቀዳዳ ውስጥ ትገባለች።
ይህ የማይታመን ተልእኮ ለISRO እና ህንድ የጠፈር ፕሮግራም ጉልህ ስኬትን ያሳያል። የፀሃይን ውጫዊ ከባቢ አየር በማጥናት፣ Aditya-L1 ስለ ፀሀይ እንቅስቃሴ እና በምድር ላይ ስላለው ተጽእኖ እንድንረዳ አስተዋፅኦ ያደርጋል። ህንድ በህዋ ምርምር ዘርፍ ለሳይንሳዊ ፍለጋ እና ግኝት ያላትን ቁርጠኝነት የሚያሳይ ነው።
ምንጮች:
- የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ)
- ሂንዱስታን ታይምስ (ኤችቲ)