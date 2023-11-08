የሕንድ አድቲያ-ኤል 1 የፀሐይ ተልእኮ በፀሐይ ፍላር ምልከታ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሷል

የሕንድ የመጀመሪያው የፀሐይ ተልእኮ Aditya-L1 በቅርቡ በፀሐይ ፍላር ምልከታ መስክ ትልቅ ለውጥ አድርጓል። የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ) በህዳር 7 እንዳስታወቀው አድቲያ-ኤል1 በጠፈር መንኮራኩሯ ላይ ያለውን የHEL1OS መሳሪያ በመጠቀም የመጀመሪያውን ከፍተኛ ኃይል ያለው የኤክስሬይ የፀሐይ ብርሃን እይታ በተሳካ ሁኔታ መያዙን አስታውቋል።
በመጀመርያ የምልከታ ጊዜው ከ12፡00 እስከ 22፡00 UT ኦክቶበር 29፣ 2023፣ ሃይ ኢነርጂ ኤል1 ኦርቢቲንግ ኤክስ ሬይ ስፔክትሮሜትር (HEL1OS) የፀሀይ ነበልባሎችን ስሜት ቀስቃሽ ምዕራፍ መዝግቧል። የተቀዳው መረጃ ትንተና በNOAA's GOES ከሚቀርቡት የኤክስሬይ ብርሃን ኩርባዎች ጋር ያለውን ወጥነት ያሳያል።
ኦክቶበር 1፣ 27 ላይ የተላከው የHEL2023OS መሳሪያ በአሁኑ ጊዜ የጣራዎችን እና የመለኪያ ስራዎችን በጥሩ ሁኔታ በማስተካከል ላይ ነው። በዩአር ራኦ ሳተላይት ማእከል፣ ISRO፣ Bengaluru፣ HEL1OS በስፔስ አስትሮኖሚ ቡድን የተገነባው የፀሐይን ከፍተኛ ኃይል ያለው የኤክስሬይ እንቅስቃሴ በፈጣን ጊዜ እና ከፍተኛ ጥራት ባለው እይታ ለመቆጣጠር ነው።
ይህ ጉልህ ስኬት ተመራማሪዎች ወደ ፈንጂ ሃይል መለቀቅ እና የኤሌክትሮን ማጣደፍ በፀሃይ ጨረሮች ግፊታዊ ደረጃዎች ውስጥ እንዲገቡ ያስችላቸዋል። ከፀሐይ ነጠብጣቦች ጋር የተያያዘ መግነጢሳዊ ኃይል በመውጣቱ ምክንያት የሚከሰቱ የፀሐይ ጨረሮች ከደቂቃዎች እስከ ሰአታት ሊቆዩ ይችላሉ።
ነበልባሎች ራዲዮ፣ ኦፕቲካል፣ ዩቪ፣ ለስላሳ ኤክስሬይ፣ ሃርድ ራጅ እና ጋማ ሬይ ጨምሮ በኤሌክትሮማግኔቲክ ስፔክትረም ላይ የተሻሻለ ልቀትን ያመነጫሉ። ሳይንቲስቶች ከተፋጠነ ቅንጣቶች እና ሙቅ ፕላዝማ የሚወጣውን ልቀትን በማጥናት ስለነዚህ የፀሐይ ክስተቶች ተለዋዋጭነት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ያገኛሉ።
Aditya-L1፣ ለፀሀይ ኮሮና የርቀት ምልከታ የተነደፈ እና በቦታው ላይ የፀሐይ ንፋስ በ L1 (በፀሐይ-ምድር ላግራንጊን ነጥብ) ላይ፣ ከመሬት 1.5 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ይቆይ እና ወደ ፀሀይ ያመራል። ሴፕቴምበር 2 ቀን 2023 የተጀመረው የጠፈር መንኮራኩሩ በፀሐይ ላይ አያርፍም ወደ እሱ ቅርብም አይቀርብም።
በእያንዳንዱ ወሳኝ ምዕራፍ ላይ ሲደረስ፣ Aditya-L1 የፀሃይን ሚስጥራቶች እንድንፈታ እና ስለ ጠፈር የአየር ሁኔታ ያለንን ግንዛቤ ወደማሳደግ ቅርብ ያደርገናል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. የ Aditya-L1 ተልዕኮ ምንድን ነው?
Aditya-L1 ከመሬት 1 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ለሚገኘው የፀሐይ ኮሮና እና በቦታው ላይ የፀሐይ ንፋስን ለመመልከት የተነደፈ የህንድ ልጃገረድ የፀሐይ ተልእኮ ነው።
2. Aditya-L1 ምን ተመልክቷል?
Aditya-L1 በጠፈር መንኮራኩሩ ላይ ያለውን የHEL1OS መሳሪያ በመጠቀም የመጀመሪያውን ከፍተኛ-ኤነርጂ የኤክስሬይ የፀሐይ ብርሃን ጨረሰ።
3. የዚህ ምልከታ አስፈላጊነት ምንድን ነው?
ይህ ምልከታ ተመራማሪዎች ፈንጂ ሃይል መለቀቅን እና የኤሌክትሮን ፍጥነትን በስሜታዊነት በሚታዩ የፀሐይ ጨረሮች ወቅት እንዲያጠኑ ያስችላቸዋል።
4. የፀሐይ ጨረሮች እንዴት ይፈጠራሉ?
የፀሐይ ፍንጣቂዎች የሚመነጩት ከፀሐይ ነጠብጣቦች ጋር የተያያዘ መግነጢሳዊ ኃይል በመለቀቁ ነው. እነዚህ ኃይለኛ የጨረር ፍንዳታዎች ከደቂቃዎች እስከ ሰአታት ሊቆዩ ይችላሉ.
5. በፀሃይ ጨረሮች ምን ልቀቶች ይመረታሉ?
የፀሐይ ጨረሮች ራዲዮ፣ ኦፕቲካል፣ ዩቪ፣ ለስላሳ ኤክስ ሬይ፣ ሃርድ ራጅ እና ጋማ ጨረሮችን ጨምሮ በኤሌክትሮማግኔቲክ ስፔክትረም ላይ የተሻሻለ ልቀትን ያመነጫሉ። እነዚህ ልቀቶች የሚመነጩት ከተጣደፉ ቅንጣቶች እና ትኩስ ፕላዝማ ነው።
(ምንጮች፡ [ISRO](https://www.isro.gov.in/) እና [NASA](https://www.nasa.gov/))