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የሕንድ አድቲያ-ኤል1 ተልዕኮ ወደ ፀሐይ-ምድር ላግራንጅ ነጥብ 1 እያመራ ነው።

Byሮበርት አንድሪው

ሴፕቴ 28, 2023
የሕንድ አድቲያ-ኤል1 ተልዕኮ ወደ ፀሐይ-ምድር ላግራንጅ ነጥብ 1 እያመራ ነው።

የህንድ የመጀመሪያው የፀሐይ ተልእኮ Aditya-L1 ወደ መጨረሻው መድረሻው በ Sun-Earth Lagrange Point 1 (L1) እየሄደ ነው። ይህ የጠፈር ነጥብ የፀሃይ እና የምድር የስበት ሃይሎች በሚዛን ደረጃ ላይ ሲሆኑ ይህም እዚያ የተቀመጠው ነገር በአንጻራዊ ሁኔታ የተረጋጋ እንዲሆን ያስችለዋል. Aditya-L1 የሰማይ አካላትን ቀጣይነት ያለው ምልከታ እና ከምድር ጋር መግባባትን በማስቻል በL1 ዙሪያ በሃሎ ምህዋር ይሰራል።

በሴፕቴምበር 2 የተጀመረው ተልዕኮ በጥር ወር L1 ላይ ለመድረስ ተዘጋጅቷል። የጠፈር መንኮራኩሯን ደህንነት ለማረጋገጥ የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (ISRO) ሁኔታዊ ግንዛቤን እያከናወነ ነው። በISRO የቅርብ ጊዜ ግኝቶች መሠረት በኤል 1 ላይ አራት ሌሎች የሚሰሩ ሳተላይቶች አሉ። ከእነዚህ ውስጥ ሦስቱ የናሳ ናቸው፡ WIND፣ Advanced Composition Explorer (ACE) እና Deep Space Climate Observatory (DSCOVER)። አራተኛው ሳተላይት የፀሐይ እና ሄሊዮስፌሪክ ኦብዘርቫቶሪ (SOHO) በናሳ እና በአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ (ኢዜአ) የጋራ ተልእኮ ነው።

የ L1 ነጥብ ለጠፈር መንኮራኩሮች በጣም የሚፈለግ ነው, ምክንያቱም ለኦርቢት እርማቶች አነስተኛ ነዳጅ ስለሚያስፈልገው. የምህዋር መረጋጋትን መጠበቅ በትልቅ የአቀማመጥ አለመረጋጋት እና ለተዛባ ሀይሎች ስሜታዊነት አስፈላጊ ነው። Orbit Determination (OD) ለ L1 ረዘም ላለ ጊዜ የውሂብ መሰብሰብን መከታተል ያስፈልገዋል።

ከ Aditya-L1 በተጨማሪ፣ የ ISRO ሊቀመንበር ኤስ. ለቬኑስ አሰሳ የሚከፈለው ሸክም የተገነባው ቬኑስ እንደ ወፍራም ከባቢ አየር እና ከፍተኛ የከባቢ አየር ግፊት ስለ ህዋ ሳይንስ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን የሚሰጥ እና ምድር ተመሳሳይ ለውጦችን የምታደርግበት እድል ነው።

የሕንድ ኤሌክትሮኒክስ ኮርፖሬሽን ሊሚትድ (ECIL) በ Chandrayaan-2 እና Aditya-L2 ተልእኮዎች ውስጥ መሳተፉን ተከትሎ በISRO's Mangalyaan-1 ተልዕኮ ላይ እየሰራ ነው። ECIL የአንቴና ስርዓቶችን እና የፕሮግራም አመክንዮ መቆጣጠሪያዎችን በመንደፍ እና በማዳበር ከISRO ጋር ይተባበራል። የ Aditya-L1 ተልዕኮ በተሳካ ሁኔታ መንቀሳቀስ የኢሲኤልን አንቴና ስርዓት በግንኙነቱ ሂደት ውስጥ ያለውን ወሳኝ ሚና የሚያሳይ ሲሆን የECIL ጥልቅ ስፔስ ኔትወርክ አንቴና ደግሞ ከቻንድራያን ተልዕኮ መረጃ ለማግኘት አመቻችቷል።

ምንጮች:
- ናሳ
- የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ)
- የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ (ኢዜአ)

By ሮበርት አንድሪው

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