በቴስሳይድ ላይ የእስያ ቀንድ አውጣዎች ከተገኘ በኋላ ንቁ ስራዎች በመካሄድ ላይ ናቸው።

በቴሴሳይድ ላይ ቢጫ-እግር ቀንድ አውጣዎች በመባል የሚታወቁት የእስያ ቀንድ አውጣዎች መኖራቸው ስጋት እየጨመረ ነው። እነዚህ ወራሪ አዳኞች ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በተደጋጋሚ የታዩ እና በማር ንብ እና በብዝሃ ህይወት ላይ ከፍተኛ ስጋት ይፈጥራሉ። ብሔራዊ የንብ ክፍል (NBU) በዚህ አመት የተገኙ የጎጆዎች ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ መጨመሩን ዘግቧል, 54 ቀድሞውኑ ተገኝቷል.
በያርም ውስጥ የኤዥያ ሆርኔት መታየቱ የተረጋገጠ ፍለጋ በወንዝ ቴስ አቅራቢያ ጎጆ ተገኘ። የአበባ ዱቄቶችን በተለይም የንብ ንቦችን ከመበስበስ ለመጠበቅ በሚደረገው ጥረት በሚቀጥለው ሳምንት ጎጆውን ለማጥፋት እና ለማስወገድ እቅድ ተይዟል. የብሪቲሽ ንብ አናቢዎች ማህበር (BBKA) ስለ ቀንድ አውሬዎች እና በአካባቢያዊ ስነ-ምህዳር ላይ ስለሚኖራቸው ተጽእኖ በንቃት እያሳደገ ነው።
በሴፕቴምበር 20 ቀን በEgglescliffe አካባቢ፣ በዋስዳል ድራይቭ አቅራቢያ፣ ሌላ ዕይታ ሪፖርት ተደርጓል። ይህ አካባቢ ለተጨማሪ እንቅስቃሴ በቅርበት ክትትል እየተደረገበት ነው። የክሊቭላንድ ንብ አናቢዎች ማህበር የንብ ተቆጣጣሪዎች ቡድን አርብ ላይ በተሳካ ሁኔታ ጎጆውን ማግኘቱን በማረጋገጥ ስለሁኔታው ወቅታዊ መረጃዎችን ሲያቀርብ ቆይቷል።
ቀንድ አውጣዎቹ በብዛት የሚገኙት በቴስሳይድ ላይ ቢሆንም፣ በሌሎች የዩኬ ክፍሎችም እይታዎች ታይተዋል። በሚያዝያ ወር፣ በኖርዝምበርላንድ ውስጥ የእይታዎች ሪፖርት ተደርገዋል፣ እና በሴፕቴምበር ላይ፣ ከሃል የተገኘ ታማኝ ዘገባ ነበር። በነዚህ አካባቢዎች የሆርኔትን መኖር እና ሊደርስ የሚችለውን ስጋት ለመገምገም የክትትል ስራዎች በመካሄድ ላይ ናቸው።
መጀመሪያ ላይ ከእስያ የመጡ የእስያ ቀንድ አውሮፕላኖች በአውሮፓ መስፋፋት የጀመሩት በ2004 ነው። ወደ እንግሊዝ መምጣታቸው በ2016 መገባደጃ ላይ ከቻናል ደሴቶች ጀምሮ በመጨረሻም ወደ ደቡብ እንግሊዝ አቀኑ። እነዚህ ቀንድ አውጣዎች አለርጂ ያለባቸውን ሰዎች በአንድ ንክሻ የመግደል አቅም ያላቸው እና በቀን እስከ 50 ንቦችን መብላት ይችላሉ ይህም ለሰው ልጅ ጤና እና ብዝሃ ህይወት ከፍተኛ አደጋን ይፈጥራል።
ምንጮች:
- መስታወት
- ብሔራዊ የንብ ክፍል
- የብሪቲሽ ንብ አናቢዎች ማህበር
- ክሊቭላንድ የንብ አናቢዎች ማህበር