ለአየር ንብረት ቅነሳ እና ለምግብ ዋስትና የተተዉ የሰብል መሬቶች እምቅ አቅም

በሲንጋፖር ብሄራዊ ዩኒቨርስቲ የተፈጥሮ የአየር ንብረት መፍትሄዎች ማእከል (ሲኤንሲኤስ) ተመራማሪዎች መንግስታት የአየር ንብረት ቅነሳ እና የምግብ ዋስትና ጥረቶችን ለመደገፍ የተተዉ የሰብል መሬቶችን እንደገና እንዲያስቡ አሳስበዋል ። ተመራማሪዎቹ ኔቸር ኮሙኒኬሽንስ በተባለው መጽሔት ላይ በወጣ አንድ ጥናት እነዚህ ችላ የተባሉ አገሮች የአየር ንብረት ለውጥን እና የምግብ እጥረትን ሁለንተናዊ ቀውሶች ለመፍታት የሚገባቸውን “ሁለተኛ ዕድል” ጠቁመዋል።
እየጨመረ ከሚሄደው የአለም ህዝብ ቁጥር ጋር ተያይዞ እየጨመረ የመጣውን የምግብ ፍላጎት ለማሟላት የግብርና መሬቶች መስፋፋት እንደ ሞቃታማ ደኖች ያሉ ወሳኝ የተፈጥሮ መኖሪያ ቤቶችን አደጋ ላይ ይጥላል። ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ ከፍተኛ መጠን ያለው የሰብል መሬቶች በተለያዩ ምክንያቶች እንደ የመሬት መራቆት፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ለውጦች፣ አደጋዎች፣ የትጥቅ ግጭቶች እና የከተሞች መስፋፋት ይተዋሉ።
በጥናቱ መሰረት እ.ኤ.አ. በ 1992 እና 2020 መካከል በግምት 101 ሚሊዮን ሄክታር የሰብል መሬቶች በአለም አቀፍ ደረጃ የተተዉ ሲሆን ይህም ከግብፅ የመሬት ስፋት ጋር እኩል ነው። ይህ ማለት በዓመት ወደ 3.6 ሚሊዮን ሄክታር አካባቢ የመተው መጠን ማለት ነው። ይሁን እንጂ ተመራማሪዎቹ የእነዚህ የተተዉ የሰብል መሬቶች እምቅ ተፈጥሮን መሰረት ያደረጉ መፍትሄዎች እንደሆኑ አፅንዖት ሰጥተዋል.
የተተዉ የሰብል መሬቶችን ስልታዊ አያያዝ ለምግብ ምርት ወይም ደን መልሶ ማልማትን ያካትታል። እንደገና ማልማት ለአዳዲስ የሰብል መሬቶች ደን የመንጠር ጫናን በመቅረፍ ለነባር ደኖች ጥበቃ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ተመራማሪዎቹ በአለም አቀፍ ደረጃ ከተጣለው 101 ሚሊየን ሄክታር መሬት ውስጥ 61 ሚሊየን ሄክታር መሬት እንደገና ለማልማት የሚያስችል ሲሆን ይህም በአመት ከ292 እስከ 476 ሚሊየን ሰዎችን ለመመገብ የሚያስችል በቂ ምግብ በማምረት ላይ መሆኑን አረጋግጠዋል።
እነዚህን የተተዉ መሬቶች በደን ማደስ እንደ ካርቦን ዳይኦክሳይድ የሚሰሩ ወጣት ደኖችን ማቋቋም፣ የከባቢ አየር ካርቦን ዳይኦክሳይድን በመምጠጥ የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከል ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ። ጥናቱ 83 ሚሊዮን ሄክታር ለደን መልሶ ማልማት እንደሚገኝ ገልጿል። ከተተወው የሰብል መሬት ውስጥ ግማሽ ያህሉ ወደ 1,066 ሚሊዮን ሄክታር የሚጠጋ መሬት ለዳግም ማልማት እና መልሶ ማልማት ተስማሚ ነበር።
ፖሊሲ አውጪዎች የድጋሚውን ወይም የደን መልሶ ማልማትን ጥቅምና ግብይት በልዩ አገራዊ ሁኔታዎች፣ ቅድሚያ የሚሰጣቸውን ጉዳዮች እና ሌሎች ተፅዕኖ ፈጣሪ ሁኔታዎችን ማመዛዘን አለባቸው። የአካባቢ ፖሊሲዎች፣ የገበያ ተደራሽነት እና ለአለም አቀፍ ንግድ ግልጽነት በእነዚህ ውሳኔዎች ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ ይችላሉ። ተመራማሪዎቹ የተተዉ የሰብል መሬቶችን እምቅ አቅም ለመክፈት የመሬትን ተስማሚነት እና ሊደረስበት የሚችል አቅም ከዐውድ-ተኮር የአካባቢ ዕውቀት ጋር በሳይንሳዊ መንገድ መተንተን አስፈላጊ መሆኑን አጽንኦት ሰጥተዋል።
በማጠቃለያው ፣ የተተዉ የሰብል መሬቶች የአየር ንብረት ለውጥን እና የምግብ እጥረትን ለመቅረፍ ብዙ ጥቅም ላይ ያልዋሉ ሀብቶችን ይሰጣሉ ። እነዚህን መሬቶች ስልታዊ በሆነ መንገድ በማስተዳደር እና እንደገና በማልማት ወይም በመልሶ ማልማት፣ መንግስታት በአየር ንብረት ቅነሳ እና በምግብ ዋስትና ጥረቶች ላይ ከፍተኛ መሻሻል ማድረግ ይችላሉ።
ምንጮች:
- የብሔራዊ የሲንጋፖር ዩኒቨርሲቲ በተፈጥሮ ላይ የተመሰረተ የአየር ንብረት መፍትሄዎች ማዕከል (CNCS)
- በተፈጥሮ ኮሙኒኬሽን መጽሔት ላይ የታተመ ምርምር