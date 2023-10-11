የ 5 ቢሊዮን ዶላር ዩሮፓ ክሊፐር ተልዕኮ፡ የጁፒተርን ጨረቃን ለሕይወት ምልክቶች ማሰስ

በጉጉት የሚጠበቀው የኢሮፓ ክሊፐር ተልዕኮ ሊጀመር አንድ አመት ብቻ ቀረው። 5 ቢሊዮን ዶላር ዋጋ ያለው ይህ ትልቅ የሮቦቲክ የጠፈር ተልእኮ ወሳኝ ጥያቄን ለመመለስ ያለመ ነው፡ የጁፒተር በረዷማ ጨረቃ፣ ዩሮፓ፣ ከበረዶው ወለል በታች ህይወትን ልትይዝ ትችላለች?
ዩሮፓ ከምድር ጨረቃ በትንሹ ያነሰ አስደናቂ የሰማይ አካል ነው። በተለይ የሳይንስ ሊቃውንትን ቀልብ የሳበው በበረዷማ ቅርፊቱ ስር የተደበቀ ሰፊ ዓለም አቀፍ የፈሳሽ ውሃ ውቅያኖስ መኖሩ ነው። የኢሮፓ ክሊፐር የጠፈር መንኮራኩር በ16 ማይል ርቀት ላይ የኤውሮፓን በረራ ያደርጋል እና ጨረቃን ለመመርመር ውስብስብ የሆኑ ዘጠኝ መሳሪያዎችን ይጠቀማል።
በናሳ የጄት ፕሮፐልሽን ላብራቶሪ የዩሮፓ ክሊፐር ቡድን መሪ የሆኑት ጆርዳን ኢቫንስ እንደተናገሩት ተልእኮው በ10 ቀናት የፕላኔቶች ማስጀመሪያ መስኮት በጥቅምት 2024 ቀን 21 ወደ ጁፒተር ለመጓዝ መንገድ ላይ ነው። መሐንዲሶቹ የማስጀመሪያ ጊዜውን በትክክል ወስነዋል፣ከጠዋቱ 11፡51 ጥዋት EDT ለማንሳት ታቅዷል።
የኢሮፓ ክሊፐር ተልዕኮ በግዙፉ መጠን እና ውስብስብነቱ ምክንያት ልዩ ፈተናዎችን ያቀርባል። በ13,000 ፓውንድ የሚመዝን እና 100 ጫማ ክንፍ ያለው የፀሐይ ድርድር ያለው የጠፈር መንኮራኩሩ በአንድ ጊዜ መስራት ያለባቸው ስሱ ራዳር መሳሪያዎች አሉት። ኢቫንስ እንደ “አውሬ” ገልጾታል።
ምንም እንኳን በመንገድ ላይ ጥቂት መሰናክሎች ቢያጋጥሟቸውም, ለምሳሌ የሰራተኞች ጉዳይ እና ለተልዕኮው ትክክለኛውን ሮኬት መምረጥ አስፈላጊነት, ዩሮፓ ክሊፐር እድገት እያደረገ ነው. ናሳ በመጨረሻ 2 ቢሊየን ዶላር የሚገመት ገንዘብ በማዳን እና ወደ ጁፒተር የበለጠ ቀጥተኛ ጉዞን በማስቻል የ SpaceX's Falcon Heavyን ለሙከራ መረጠ።
የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በተልዕኮው ላይ ተጽዕኖ አሳድሯል፣ ይህም አንዳንድ የክሊፐር መሳሪያዎች አቅርቦት ላይ መዘግየቶችን አስከትሏል። ነገር ግን የመጨረሻዎቹ ክፍሎች በቅርብ ጊዜ ተጭነዋል፣ እነዚህም የጠፈር መንኮራኩሩ የሳይንስ መሳሪያዎች፣ ኤሌክትሮኒክስ ቮልት እና ከፍተኛ ገቢ ያለው የመገናኛ አንቴናዎችን ጨምሮ።
በመጪዎቹ ወራት የጠፈር መንኮራኩሩ የድምፅ፣ የንዝረት፣ የድንጋጤ እና የኤሌክትሮማግኔቲክ ተኳኋኝነት ሙከራዎችን ጨምሮ ጥብቅ ሙከራዎችን ያደርጋል። በተጨማሪም መሐንዲሶች የጠፈር መንኮራኩሩን በሙቀት ቫክዩም ክፍል ውስጥ ለከፍተኛ የሙቀት መጠን መለዋወጥ ያስገድዳሉ።
የማስጀመሪያው መስኮት በአንድ አመት ውስጥ ሲከፈት፣የኢሮፓ ክሊፐር ተልእኮ ወሳኝ ምእራፎች ላይ እየደረሰ እና የኢሮፓ ህይወትን ለመደገፍ ያለውን አቅም ሚስጥር ለማውጣት እየተቃረበ ነው።
ምንጮች:
NASA / JPL-Caltech