ጋማ ሬይ ፍንዳታ በምድር የላይኛው ከባቢ አየር ውስጥ ጊዜያዊ የኦዞን መመናመንን ያስከትላል

እ.ኤ.አ. ኦክቶበር 9፣ 2022 የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች በ1.9 ቢሊዮን የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ ካለው ሱፐርኖቫ የመነጨ ያልተለመደ የጋማ ሬይ ፍንዳታ አስተውለዋል። በጠፈር ውስጥ በቴሌስኮፖች የታየው ይህ የጠፈር ክስተት በቅርብ ጊዜ የምድር የላይኛው ከባቢ አየር ላይ በተለይም በአዮኖስፌር ውስጥ በሚገኙ የኦዞን ሞለኪውሎች ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እንዳሳደረ ተረጋግጧል። ውጤቱ ጊዜያዊ ቢሆንም፣ ኦዞን ራሱን ከመጠገኑ ጥቂት ደቂቃዎች በፊት የሚቆይ ቢሆንም፣ ይህ ግኝት ከሩቅ ፍንዳታዎች በከባቢ አየር ላይ ሊያስከትሉ የሚችሉትን ተጽዕኖ ብርሃን ፈንጥቆታል።
በሮም ከሚገኘው የአስትሮፊዚክስ ብሔራዊ ተቋም በዶ/ር ፒየትሮ ኡበርቲኒ የሚመራው የሳይንስ ሊቃውንት ቡድን በጋማ ሬይ ፍንዳታ ምክንያት ionized ቅንጣቶች በምድር ላይኛው ከባቢ አየር ላይ ሊለካ የሚችል ለውጥ አሳይተዋል። እነዚህ ionized ቅንጣቶች ጎጂ የፀሐይ ጨረር የመምጠጥ ኃላፊነት የሆነውን የኦዞን ሞለኪውሎች ያካትታሉ. የኦዞን መመናመን አጭር እና ከባድ አይደለም ነገር ግን ከባቢአችን ለኮስሚክ ክስተቶች ያለውን ተጋላጭነት አጉልቶ ያሳያል።
አብዛኛው የኦዞን ሽፋን ከ10 እስከ 25 ማይል ከምድር ገጽ በላይ ባለው በስትራቶስፌር ውስጥ የተከማቸ ቢሆንም በ ionosphere ውስጥም ዝቅተኛ መጠን ያለው ሲሆን ይህም ከ37 እስከ 310 ማይል ከፍታ ባለው ከፍታ ላይ ይገኛል። የኦዞን ሽፋን ምድርን ከአልትራቫዮሌት ጨረሮች በመከላከል ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታል፣ ይህም በፀሐይ ቃጠሎ፣ በቆዳ ካንሰር እና በሰብል ላይ ጉዳትን ጨምሮ ህይወት ባላቸው ፍጥረታት ላይ ጎጂ ውጤት አለው።
በቅርቡ የተደረገው ጥናት ከቻይና ሴይስሞ ኤሌክትሮማግኔቲክ ሳተላይት እና ከአውሮፓ ስፔስ ኤጀንሲ አለም አቀፍ የጋማ-ሬይ አስትሮፊዚክስ ላብራቶሪ የተገኘውን የጋማ ሬይ በመሬት ላይ የፈጠረውን ተፅእኖ ለመመርመር ተጠቅሞበታል። ተመራማሪዎች በ ionosphere አናት ላይ በኤሌክትሪክ መስክ ላይ ከፍተኛ ጭማሪ አግኝተዋል ፣ ይህም የኦዞን እና የናይትሮጅን ሞለኪውሎች በጋማ ጨረሮች ionization መኖራቸውን ያሳያል ። ionized ሞለኪውሎች የአልትራቫዮሌት ጨረሮችን ለመምጠጥ አልቻሉም, ይህም ምድርን ለአጭር ጊዜ ጎጂ ሊሆኑ የሚችሉ የፀሐይ ጨረሮችን አጋልጧል.
ይህ ጥናት የምድር ከባቢ አየር በሚሊዮኖች ወይም በቢሊዮኖች ለሚቆጠሩ የብርሃን አመታት በሚደርስበት ጊዜ እንኳን ለኮስሚክ ክስተቶች ተጋላጭነትን ያሳያል። በዚህ የጋማ ሬይ ፍንዳታ የተፈጠረው ጊዜያዊ የኦዞን መመናመን ሊታከም የሚችል ቢሆንም፣ ተመሳሳይ ክስተት በራሳችን ሚልኪ ዌይ ውስጥ ከተከሰተ፣ የኦዞን ሽፋን ረዘም ላለ ጊዜ እንዲቀንስ ሊያደርግ ይችላል፣ ይህም በምድር ላይ ባለው ህይወት ላይ ከፍተኛ መዘዝ ያስከትላል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡ የጋማ ሬይ ፍንዳታ ምንድን ነው?
መ፡ የጋማ ሬይ ፍንዳታ በህዋ ላይ የሚፈጠር እጅግ በጣም ሃይለኛ ፍንዳታ ሲሆን እጅግ በጣም ብዙ መጠን ያለው ጋማ ጨረሮችን በመልቀቅ እጅግ በጣም ሃይለኛውን የኤሌክትሮማግኔቲክ ጨረር አይነት ነው።
ጥ: የኦዞን ሽፋን እንዴት ይጠብቀናል?
መ፡ የኦዞን ንብርብ የፀሀይ አልትራቫዮሌት ጨረሮችን ወሳኝ ክፍል ስለሚስብ ወደ ምድር ገጽ እንዳይደርስ እና ህይወት ባላቸው ፍጥረታት ላይ ጉዳት ያደርሳል።
ጥ፡ እንደ ጋማ ሬይ ፍንዳታ ያሉ የጠፈር ክስተቶች የምድርን ከባቢ አየር ሊነኩ ይችላሉ?
መ፡ አዎ፣ ይህ ጥናት ከመሬት ርቆ የሚከሰት የጋማ ሬይ ፍንዳታ ጊዜያዊ የኦዞን መመናመንን ጨምሮ በከባቢ አየር ላይ ጉልህ የሆነ ተፅዕኖ እንደሚያሳድር አሳይቷል።
ጥ፡- ወደ ምድር የቀረበ ተመሳሳይ ክስተት አስከፊ ሊሆን ይችላል?
መልስ፡ ሳይንቲስቶች እንደሚሉት ጋማ ሬይ ፍንዳታ ወደ ምድር በቀረበበት ፍኖተ ሐሊብ ካለፈ የኦዞን ሽፋን ረዘም ላለ ጊዜ እንዲቀንስ ሊያደርግ ይችላል ይህም በፕላኔታችን ላይ ባለው ህይወት ላይ ከባድ ተጽእኖ ይኖረዋል።