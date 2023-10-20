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የጅምላ አኮስቲክ ሬዞናተሮች የአኮስቲክ ኢነርጂ ትክክለኛ መለኪያን አንቃ

Byሮበርት አንድሪው

ጥቅምት 20, 2023
የጅምላ አኮስቲክ ሬዞናተሮች የአኮስቲክ ኢነርጂ ትክክለኛ መለኪያን አንቃ

የሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ እና የፑርዱ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ከ4H ሲሊኮን ካርቦዳይድ (ሲሲሲ) የተሰሩ የጅምላ አኮስቲክ ሬዞናተሮች ውስጥ ያሉ የሲሊኮን ክፍት ቦታዎችን ለመቆጣጠር እና ለማንበብ ስትራቴጂ ፈጥረዋል። የድምፅ ሞገዶችን የሚያጎሉ ወይም የሚያጣሩ እነዚህ ሬዞናተሮች የ RF ቴሌኮሙኒኬሽን እና የኳንተም ቴክኖሎጂዎችን ጨምሮ የተለያዩ አፕሊኬሽኖች አሏቸው። ይሁን እንጂ በጊዜ ሂደት በውስጣቸው የተከማቸውን የአኮስቲክ ሃይል በትክክል መለካት ፈታኝ ሆኖ ቆይቷል። የተመራማሪዎቹ ስልት በሬዞናተሩ ውስጥ ባሉ ጉድለቶች የተወሰዱትን ወይም የተጨመሩትን ድግግሞሽ ማስተካከልን ያካትታል። የሲሊኮን ክፍት ቦታዎችን ስፒን-አኮስቲክ ቁጥጥርን ለማሳየት ከ4H SiC የተሰራውን ላተራል ኦቨርቶን ጅምላ አኮስቲክ ሬዞናተር (LOBAR) የተባለ መሳሪያ ተጠቅመዋል። የፍሪኩዌንሲ ስፔክትረም ትንታኔን አካሂደዋል እና የመሳሪያውን የሬዞናንስ ሁነታ ለማየት የጨረር ንባብ ተጠቅመዋል። ወራሪ ያልሆነ መለኪያው የማይክሮ ኤሌክትሮ መካኒካል ስርዓቶችን የአኮስቲክ ባህሪያትን በትክክል ለመለየት ያስችላል. ይህ ምርምር አስተማማኝ እና ከፍተኛ አፈጻጸም ያላቸውን የምልክት ማቀነባበሪያ መሳሪያዎችን ለማምረት አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል.

የጅምላ አኮስቲክ ማሚቶዎች የአኮስቲክ ሞገዶችን የሚያጎሉ ወይም የሚያጣሩ እና በ RF ቴሌኮሙኒኬሽን እና ኳንተም ቴክኖሎጂዎች ውስጥ አፕሊኬሽኖች ያላቸው መዋቅሮች ናቸው።
ምንጭ፡ ተፈጥሮ ኤሌክትሮኒክስ (DOI፡ 10.1038/s41928-023-01029-4)

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