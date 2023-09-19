አዲስ ኮሜት ኒሺሙራ፡ አስደናቂ እይታ ይሆናል?

በቅርቡ የተገኘው ኮሜት ኒሺሙራ፣ C/2023 P1፣ በህዝቡ ዘንድ ብዙዎችን እያስተጋባ ነው። አኗኗሩ ወደ ፀሀይ የቀረበ አቀራረብን እና በአይን እይታ የመታየት እድልን የሚያመለክት ቢሆንም፣ አስደናቂ የሰማይ ማሳያ ማቅረብ እንደማይቻል ባለሙያዎች ያምናሉ።
ኮሜቶች በሶላር ሲስተም ውስጥ ካሉት እጅግ አስደናቂ ነገሮች ውስጥ አንዱ ናቸው፣ እና በሰማያችን ላይ ያለ ታላቅ ኮሜት የመመስከር እድሉ ሁል ጊዜ አስደሳች ነው። ትኩረትን የሚስበው የአሁኑ ኮሜት C/2023 P1 (Nishimura) ሲሆን በጃፓናዊው የስነ ፈለክ ተመራማሪ ሂዲዮ ኒሺሙራ በኦገስት 12 ተገኝቷል። የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ከጃንዋሪ በፊት የተገኙ ምስሎችን በመተንተን መንገዱን ማወቅ ችለዋል።
ብዙም ሳይቆይ ኒሺሙራ በዚህ ወር ከሜርኩሪ ምህዋር ይልቅ ወደ ፀሀይ እንደሚቀርብ ታወቀ። ኮሜት በተገኘበት ወቅት በአይን ሊታይ የሚችል በቂ ብሩህነት አሳይቷል። ይሁን እንጂ መንገዱ ከምድር እንደታየው ወደ ሰማይ ወደ ፀሐይ እንዲጠጋ ያደርገዋል. ይህ ማለት ምንም እንኳን በጨለማ ሰማይ ውስጥ ለመታየት በቂ ብሩህ ቢሆንም ፣ ፀሐይ ከጠለቀች በኋላ አድማሱን ማቀፍ ሳይሆን አይቀርም ፣ በፀሐይ ብርሃን ሊጠፋ ተቃርቧል።
የታይነት ውሱን ቢሆንም፣ የዓለም የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች አሁንም ኒሺሙራን በማጥናት እና በመመልከት ጉጉ ናቸው። የሳይንስ ጸሐፊ እና የሥነ ፈለክ ተመራማሪ ዴቪድ ኤች. ሌቪ በአንድ ወቅት እንዳሉት፣ “ኮሜት ልክ እንደ ድመቶች ናቸው፡ ጭራዎች አላቸው፣ እና በትክክል የፈለጉትን ያደርጋሉ። በሚቀጥሉት ሁለት ሳምንታት ውስጥ ልዩ እይታን በመስጠት ኒሺሙራ ባልተጠበቀ ሁኔታ ሊያበራ የሚችልበት ዕድል ሁል ጊዜ አለ። ካልሆነ ግን ለወደፊቱ የኮሜት እይታ አሁንም ተስፋ አለ.
ኮሜቶች ከፀሐይ ርቀው በሚገኙበት ጊዜ ከበረዶ፣ ከአቧራ እና ከአለት የተዋቀሩ የቆሸሸ የበረዶ ኳሶችን ይመስላሉ። ኮሜት ወደ ፀሀይ ስትቃረብ መሬቱ ይሞቃል፣ ይህም የበረዶው ንብርብሮች ወደ ጋዝነት ተቀይረው ወደ ውጭ ይወጣሉ። ይህ ጋዝ ከአቧራ እና ፍርስራሾች ጋር ኮማ ተብሎ በሚጠራው ኒውክሊየስ ዙሪያ የሚያበራ ደመና ይፈጥራል። ከዚያም የፀሀይ ንፋስ ጋዙን እና አቧራውን ከፀሀይ ይርቃል, ይህም የኮሜት ጅራትን ይፈጥራል. የኮሜት ብሩህነት የሚወሰነው በኒውክሊየሱ መጠን፣ ከፀሐይ ያለው ርቀት እና ከምድር ያለው ርቀት ነው።
ስለ ኒሺሙራ ከምናውቀው ነገር በመነሳት ትልቅ ኮሜት የመሆን እድሉ አነስተኛ ነው። በተጨማሪም፣ በተለይ ወደ ምድር ቅርብ አይደለችም። ይሁን እንጂ ለፀሐይ በጣም ቅርብ በሆነው በፔሬሄሊዮን አካባቢ በጣም ንቁ እንደሚሆን ይጠበቃል. ምንም እንኳን በጨለማው የሌሊት ሰማይ ውስጥ አስደናቂ እይታ ቢሆንም ኒሺሙራ ከፀሐይ እና ከምድር አንፃር ያለው አቀማመጥ ለመመልከት አስቸጋሪ ያደርገዋል።
ጀምበር ከጠለቀች በኋላ ከምዕራባዊው አድማስ በላይ ያለውን የኒሺሙራን ከአውስትራሊያ በጨረፍታ ለማየት አጭር መስኮት አለ። ለማየት በጣም ጥሩው እድል የሚመጣው ከሴፕቴምበር 20 እስከ 27 ባለው ሳምንት ውስጥ ሲሆን ይህም ከፀሐይ በኋላ ከአንድ ሰዓት በኋላ ይጠመዳል። ይሁን እንጂ ከአድማስ ጋር በጣም ቅርብ ይሆናል እና በፀሐይ ብርሃን ውስጥ ሊጠፋ ይችላል.
ኒሺሙራ ብሩህነቱን በመጨመር ሊበታተን የሚችልበት ዕድል ቢኖርም፣ እንደ ኒሺሙራ ላለ ልምድ ያለው ጎብኝ የመሆን እድሉ አነስተኛ ነው። የሆነ ሆኖ ሰማዩ እየጨለመ ሲሄድ የኮሜት ጅራቱ አሁንም ሊታይ ይችላል። ታዛቢዎች ርዝመቱ ስድስት ዲግሪ ገደማ እንደሚሆን ገምተውታል እና ኮሜት ወደ ፀሐይ ሲቃረብ ያድጋል ብለው ይጠብቃሉ.
ኒሺሙራ የብዙዎችን ተስፋ ካላቀረበ፣ ሌላ ኮሜት C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) በሚቀጥለው ዓመት በእውነት አስደናቂ ትዕይንት ሊያቀርብ የሚችልበት ዕድል አለ። በዚህ ዓመት መጀመሪያ ላይ የተገኘ፣ እምቅ ማሳያው በጉጉት ይጠበቃል።
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