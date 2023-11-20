አንድ ሚስጥራዊ ክስተት የመኪና ባለቤትን አስደነቀ እና ባለስልጣናት ግራ ተጋብተዋል።

በጸጥታ የሰፈሩ ነዋሪዎች በእንቅልፍ ድንጋጤ ተደናግጠው መሬቱን የሚያናውጥ ድንጋጤ በአየር ላይ በሚሰማው አስደንጋጭ ድምጽ ነበር። ይህን ተከትሎ የተፈጠረው ድንጋጤ ብዙ ጥሪዎችን ወደ ፖሊሶች በመጥራት ወደ ስፍራው በፍጥነት ደረሰ። ያገኙት ነገር ግራ የሚያጋባ እና አስደንጋጭ ነበር—በአንድ ሰው መኪና ጣሪያ ላይ አንድ ትልቅ ጉድጓድ ፈንድቷል።
ግራ የገባው ባለቤቱ ሮማይን ከእንቅልፉ በፖሊስ ሲቀሰቅሰው፣ አሁን ባልታወቀ ነገር ተደግፎ አዲስ የፀሃይ ጣሪያ እንዳለው የሚገልጽ አስገራሚ ዜና ገጠመው። ምንም እንኳን የጉዳቱ መንስኤ እንቆቅልሽ ሆኖ ቢቆይም፣ የተፅዕኖው መጠን ግን የብረት ጣሪያውን ለመክፈት ከፍተኛ ኃይል እንደሚያስፈልግ ይጠቁማል። ይህም የእሳት አደጋ ተከላካዮች ሜትሮይት ተጠያቂ ሊሆን እንደሚችል እንዲጠራጠሩ አድርጓቸዋል።
እንቆቅልሹን ለመፍታት የእሳት አደጋ ሰራተኞች በውስጡ የተደበቀውን ማንኛውንም ፍንጭ ለማግኘት በማሰብ ተሽከርካሪውን ወደ ጎን በጥንቃቄ ያዙሩት። ምንም እንኳን ጥረቶች ቢያደርጉም, ያገኙትን ሁሉ ትንሽ እንጨት ወይም ድንጋይ ብቻ ነበር, ይህም የተንኮል ስሜትን ለማጥለቅ ብቻ ነው. በሬዲዮአክቲቪቲ ላይ የተፈጠረ ስጋት ባለሥልጣኖቹ አካባቢውን እንዲከለክሉ አነሳስቷቸዋል፣ ይህም የተንኮል እና የጥርጣሬ ስሜት እንዲጨምር አድርጓል።
ዋና የእሳት አደጋ ተከላካዩ ካፒቴን ማቲዩ ኮሎበርት የሜትሮይት ሁኔታ ሊኖር እንደሚችል አምነዋል፣ “ለተቃራኒው ማስረጃ እስካልተገኘ ድረስ አንድ ነው። እቃውን አላገኘነውም, ስለዚህ ጥርጣሬው ይቀራል. ነገር ግን ከተሽከርካሪው ሁኔታ አንጻር ሁሉም ነገር አንድ ሊሆን እንደሚችል ይጠቁማል።
ይህ ክስተት የተናጥል ክስተት አይደለም፣ ምክንያቱም የቅርብ ጊዜ ሪፖርቶች በአንታርክቲካ ውስጥ አንድ ትልቅ ሜትሮይት ከበረዶው በታች ከተቀበረ ከብዙ ሺህ ዓመታት በኋላ ትኩረትን አምጥቷል።
ትዕይንቱ ብዙ ጥያቄዎችን ያልተመለሱ እና የምስጢራዊው ነገር አመጣጥ ገና ሳይታወቅ ይቀራል። ምርመራው በሚቀጥልበት ጊዜ፣ የአካባቢው ነዋሪዎች በሮማይን መኪና ውስጥ ያለውን ክፍተት ወደ ኋላ በመተው ከተፈጥሮ ውጪ የሆነ ጎብኚ እንዲያስቡ ተደርገዋል።
በየጥ
1. በመኪናው ላይ ጉዳት ያደረሰው ምንድን ነው?
የጉዳቱ ትክክለኛ መንስኤ እስካሁን አልታወቀም። ነገር ግን የመኪናውን የብረት ጣሪያ ለመስበር በሚያስፈልገው ከፍተኛ ተጽእኖ መሰረት የእሳት አደጋ ተከላካዮች ሜትሮይት ተጠያቂ ሊሆን እንደሚችል ይጠራጠራሉ።
2. በቦታው የተገኘ ማስረጃ አለ?
የእሳት አደጋ ተከላካዮች መኪናውን በደንብ ፈትሸው ትንሽ እንጨት ወይም ድንጋይ ብቻ አግኝተዋል። ይህ ግኝት ትክክለኛ መልስ ባይሰጥም፣ የራዲዮአክቲቭ ፍራቻን ከፍ አድርጎ ባለሥልጣናቱ አካባቢውን እንዲገታ አድርጓል።
3. ሜትሮይት እንዲህ አይነት ክስተት ሲፈጥር ይህ የመጀመሪያው ነው?
አይ፣ ሜትሮይትስ ዋና ዜናዎችን ያደረጉባቸው ቀደም ያሉ አጋጣሚዎች ነበሩ። በዚህ አመት መጀመሪያ ላይ ለሺህ አመታት ከተቀበረ በኋላ በአንታርክቲካ አንድ ትልቅ ሜትሮይት ተገኘ።