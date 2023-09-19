የማስፋፊያ ማይክሮስኮፕ፡ የብርሃን ማይክሮስኮፖችን ጥራት ማሳደግ

የመስታወት ሌንሶችን እና ብርሃንን የሚጠቀሙ ማይክሮስኮፖች ለዘመናት የላብራቶሪ ምርምር የማዕዘን ድንጋይ ናቸው። እንደ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ያሉ የበለጠ ኃይለኛ መሳሪያዎች ቢኖሩም ከፍተኛ ወጪያቸው እና የጥገና ፍላጎታቸው ለአብዛኛዎቹ ቤተ ሙከራዎች ተግባራዊ ሊሆኑ አይችሉም። በዚህም ምክንያት ነገሮችን ለማጉላት ብርሃን እና ሌንሶችን የሚጠቀሙ ኮንፎካል ማይክሮስኮፖች ለብዙ ተመራማሪዎች አማራጭ ናቸው። ነገር ግን እነዚህ ማይክሮስኮፖች ጥቅም ላይ ከሚውለው የብርሃን የሞገድ ርዝመት ጋር የሚቀራረቡ ነገሮችን ለመፍታት በሚፈልጉበት ጊዜ ውስንነቶች ያጋጥሟቸዋል ይህም በዲፍራክሽን ወደ ምስል መዛባት ያመራል።
እንደ ባክቴሪያ፣ ፈንገሶች እና ቫይረሶች ያሉ ረቂቅ ተሕዋስያን በዚህ መጠን ውስጥ ይወድቃሉ፣ ይህም ለማጥናት እና ለመመርመር ለሚፈልጉ ማይክሮባዮሎጂስቶች እና ፓቶሎጂስቶች ፈተናዎችን ይፈጥራል። እነዚህን መሰናክሎች ለማሸነፍ የማስፋፊያ ማይክሮስኮፕ ዘዴ ባለፉት ስምንት ዓመታት ውስጥ ብቅ ብሏል, ይህም ተመራማሪዎች የሚታዩትን ማይክሮቦች መጠን በማስፋት የተለመዱትን ማይክሮስኮፖች መፍትሄ እንዲያሻሽሉ አስችሏል.
የማስፋፊያ ማይክሮስኮፕ ናሙናዎችን ለማስፋፋት ፖሊኤሌክትሮላይት ሃይድሮጅን ይጠቀማል. እነዚህ ጄልዎች በጣም የሚስቡ እና ውሃ ሲጨመሩ ያብጣሉ. ናሙናዎቹ፣ እንደ ፕሮቲኖች ያሉ የተወሰኑ ባዮሞለኪውሎችን ጨምሮ፣ በዚህ ጄል ማትሪክስ ላይ ተጣብቀዋል። ጄል ሲያብጥ, ናሙናዎቹ እስከ አራት እጥፍ ይስፋፋሉ, በዲፍራክሽን ምክንያት የሚከሰተውን መዛባት ያስወግዳል.
ነገር ግን የማስፋፊያ ማይክሮስኮፕ አንድ ወጥ የሆነ የናሙናዎች መስፋፋትን ለማረጋገጥ ችግሮች ያጋጥሙታል። በብዙ ማይክሮቦች ውስጥ የሕዋስ ግድግዳዎች መኖራቸው መስፋፋትን ይከለክላል, ለእያንዳንዱ ባዮሞለኪዩል ልዩ የመገጣጠም ደረጃዎች አስፈላጊነት, ሂደቱ ብዙ ጊዜ የሚወስድ እና ሊሰፋ በሚችል የናሙና ዓይነቶች ላይ ገደብ ያደርገዋል.
በሰኔ 2023፣ በዮንግክሲን ዣኦ በካርኔጊ ሜሎን ዩኒቨርሲቲ የሚመራ የባዮቴክ ተመራማሪዎች ቡድን µMagnify የሚባል አዲስ የማስፋፊያ ማይክሮስኮፒ መድረክ ፈጠረ። ይህ መድረክ ባዮሞለኪውሎችን በጄል ማትሪክስ ውስጥ በአጠቃላይ የሚያገናኝ ሃይሮጄል ተጠቅሟል፣ ይህም የናሙናዎች የበለጠ ወጥ የሆነ መስፋፋት እና ሊታዩ የሚችሉትን ፍጥረታት እና ቲሹዎች ማራዘሚያ አስገኝቷል። ቢሆንም፣ ሁለት ተግዳሮቶች ቀጥለውበታል፡ የሕዋስ ግድግዳ ችግር እና የተወሰኑ መዋቅሮችን የመለየት እና የመለየት ችሎታ።
የሕዋስ ግድግዳ ችግርን ለመፍታት ተመራማሪዎቹ የሙቀት ሕክምናን ከኮክቴል የሕዋስ ግድግዳ መፈጨት ኢንዛይሞች ጋር በማጣመር ጠንካራ የባክቴሪያ እና የፈንገስ ባዮፊልሞችን ጨምሮ የተለያዩ በሽታ አምጪ ተህዋሲያን እና የተበከሉ ሕብረ ሕዋሳትን በተሳካ ሁኔታ ማስፋፋት ችለዋል።
ሌላው ተግዳሮት ፕሮቲኖችን በክትትል ስር ባሉ ሴሎች ውስጥ ቁልፍ መዋቅሮችን ወይም ፕሮቲኖችን ለመለየት መለያ መስጠትን ያካትታል። የፍሎረሰንት መለያ ምልክት በተለምዶ ተቀጥሮ ይሰራል፣ ነገር ግን በተለምዶ በተደራረቡ የሞገድ ርዝመቶች ምክንያት የተወሰኑ ቀለሞችን ብቻ ይፈቅዳል። ሆኖም፣ የዛኦ ቡድን ያለቅልቁ እና መድገም አካሄድን አዳብሯል፣ ይህም በአንድ ናሙና ውስጥ በርካታ ዙሮችን መለያ መስጠት አስችሏል። ይህ ከተሻሻለው የምስል መስፋፋት ጋር ተደምሮ በ3-ል ውስጥ የበርካታ የፕሮቲን መስተጋብሮችን እና አወቃቀሮችን ለማየት ያስችላል።
የµማግኒፋይ ሲስተም አሁን ያሉትን የማይክሮስኮፖች ኃይል እና ሁለገብነት ለማሳደግ ወጪ ቆጣቢ እና ቀላል መፍትሄ ይሰጣል። በናሙና በ10 የአሜሪካ ዶላር የሚገመት ወጪ፣ በዓለም ዙሪያ ያሉ ላብራቶሪዎች ይህንን ዘዴ ሊጠቀሙ ይችላሉ። እንደ ከሰሃራ በታች ያሉ አፍሪካ እና ደቡብ ምስራቅ እስያ ያሉ ረቂቅ ተህዋሲያን በብዛት በሚገኙባቸው በንብረት ውስን አካባቢዎች ስርዓቱ ትልቅ አቅም አለው። ተመራማሪዎቹ በተመሳሳዩ ናሙና ላይ በበርካታ ተመራማሪዎች መካከል የትብብር ምርምርን በማሳየት ለመረጃ እይታ ExMicroVR የተሰኘ ምናባዊ እውነታ ፕሮግራም አዘጋጅተዋል።
(ምንጭ፡ Yongxin Zhao et al.፣ Advanced Science)