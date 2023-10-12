የፀሐይ ግርዶሽ፡ የብርሃን እና የጥላዎች ክስተት

የፀሐይ ግርዶሾች በሦስት የተለያዩ ዓይነቶች ይመጣሉ: ጠቅላላ, ዓመታዊ እና ከፊል. የሚታየው የግርዶሽ አይነት እንደ ምድር፣ ጨረቃ እና ፀሀይ ባሉ ቦታዎች እና ርቀቶች ይወሰናል። እነዚህ የሰማይ ክስተቶች በዓመታዊ ግርዶሽ ወቅት ከሚታየው “የእሳት ቀለበት” አንስቶ በአጠቃላይ ግርዶሽ ወቅት አስደናቂ የአካባቢ ለውጦችን እስከማየት ድረስ አስደናቂ ተሞክሮዎችን ይሰጣሉ። ከዚህም በላይ ግርዶሾች በቴክኖሎጂ ላይ ተጽእኖ የማሳደር አቅም አላቸው፣ በተለይም ionosphereን በመንካት እና የመገናኛ ምልክቶችን ሊያበላሹ ይችላሉ።
በጥቅምት 14፣ 2023 እና ኤፕሪል 8፣ 2024፣ በመላው ዩናይትድ ስቴትስ እና በአለም ዙሪያ ያሉ ሰዎች የፀሐይ ግርዶሽ የመመልከት እድል ይኖራቸዋል። ሶስት ዓይነት የፀሐይ ግርዶሾች አሉ፡ ጠቅላላ፣ ዓመታዊ እና ከፊል። ጨረቃ ከምድር ርቃ በምትገኝበት ጊዜ የዓመታዊ ግርዶሽ ይታያል፣ እና መጠኑ በጣም ትንሽ ስለሆነ ፀሀይን ሙሉ በሙሉ ለመሸፈን። ይህ አይነቱ ግርዶሽ እ.ኤ.አ ኦክቶበር 14 ቀን 2023 እንደሚሆን ይጠበቃል።በአንፃሩ አጠቃላይ ግርዶሽ የሚከሰተው ጨረቃ ወደ ምድር ስትቀርብ እና ፀሀይን ሙሉ በሙሉ ስትሸፍን ነው። ይህ አስደናቂ ክስተት በኤፕሪል 8, 2024 ይካሄዳል። ከፊል ግርዶሽ የሚከሰተው ምድር፣ ጨረቃ እና ፀሀይ በትክክል ባልተጣመሩበት ጊዜ ነው፣ በዚህም ምክንያት የፀሐይ የተወሰነ ክፍል ብቻ የተሸፈነ መስሎ በመታየት የግማሽ ጨረቃ ቅርጽ ይሰጣታል። በጠቅላላ ወይም በዓመታዊ ግርዶሽ ወቅት፣ ከጠቅላላው ወይም ከዓመታዊ ግርዶሽ ውጭ ያሉት ከፊል የፀሐይ ግርዶሽ ያጋጥማቸዋል።
በናሳ ሳይንሳዊ እይታ ስቱዲዮ የተሰራው ካርታ በ2023 አመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ እና በ2024 አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ ወቅት የጨረቃን ጥላ መንገድ ያሳያል። ጥላዎቹ የዩናይትድ ስቴትስን የተለያዩ ክፍሎች ያቋርጣሉ፣ እነዚህ ዝግጅቶች ለብዙ ተመልካቾች ተደራሽ ያደርጋቸዋል።
የፀሐይ ግርዶሽ ማጋጠም በእውነት የማይረሳ ክስተት ነው። ሚትዚ አዳምስ፣ የናሳ ማርሻል ስፔስ የበረራ ማእከል የሄሊዮፊዚክስ እና የፕላኔተሪ ሳይንስ ቅርንጫፍ ረዳት ሃላፊ፣ እንደ እውነተኝነት ተሞክሮ ገልፀውታል። እሷ እርስዎ በቆሙበት ከምድር በላይ ጎድጓዳ ሳህን ከማስቀመጥ ጋር ታወዳድራለች። በእኩለ ቀን ጨለማው ይወድቃል, ብርሃን ግን አሁንም በዳርቻው ላይ ይኖራል. የሙቀት መጠኑ ይቀንሳል፣ ንፋሱ ይነሳል፣ እና ወፎች መጠጊያ ሊፈልጉ ይችላሉ ወይም የሚጮሁ ኮዮዎች ሊሰሙ ይችላሉ።
በዓመታዊ ግርዶሽ፣ በጥቅምት 14 እንደተደረገው፣ ሰማዩ እስከ 90% ድረስ በተሸፈነችበት ጊዜ እንኳን ብሩህ ሆኖ ይቆያል። በእድለኝነት መንገድ ውስጥ ለመሆን ዕድለኛ የሆኑት ሰዎች “የእሳት ቀለበት” ውጤትን ሊመሰክሩ ይችላሉ። ይሁን እንጂ የሚጠበቁትን ነገሮች መቆጣጠር እና የፀሐይ መመልከቻ መነጽሮች በዝግጅቱ ውስጥ አስፈላጊ መሆናቸውን ማስታወስ አስፈላጊ ነው.
መጪዎቹ ግርዶሾች አስደናቂ እይታዎችን ብቻ ሳይሆን በቴክኖሎጂ እና በመገናኛ ስርዓቶች ላይ ተፅእኖ አላቸው. ጨረቃ በምድር ላይ ስትንቀሳቀስ፣ በምድር ዝቅተኛ ከባቢ አየር እና ህዋ መካከል ያለው ድንበር ሆኖ የሚያገለግለው ionosphere ሊቀዘቅዝ ይችላል። አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ የ ionosphere ዋና የኃይል መሙያ ዘዴን “በማጥፋት” የሌሊት ሁኔታዎችን ያስመስላል። ይህ መስተጓጎል በ ionosphere ውስጥ በሚያልፉ የመገናኛ ምልክቶች ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል። የጂ ፒ ኤስ ምልክቶች የአካባቢ ስህተቶችን ሊፈጥሩ ይችላሉ, የሬዲዮ ሞገዶች ሊለወጡ ይችላሉ, ይህም በሃም ራዲዮ ኦፕሬተሮች የረጅም ርቀት ስርጭትን ይፈቅዳል.
በተጨማሪም ionosphere የአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያን (አይኤስኤስ) ጨምሮ የተለያዩ የናሳ ሳተላይቶች መኖሪያ ነው። በግርዶሽ ወቅት የሚለዋወጡት ሁኔታዎች ጠቃሚ ሳይንሳዊ ግንዛቤዎችን እና የምርምር እድሎችን ሊሰጡ ይችላሉ።
በማጠቃለያው ፣ የፀሐይ ግርዶሾች ለተመልካቾች ልዩ ልምዶችን የሚሰጡ የሰማይ ክስተቶችን ይማርካሉ። በዓመታዊ ግርዶሽ ወቅት “የእሳት ቀለበት” መመስከርም ሆነ በአጠቃላይ ግርዶሽ ወቅት በአካባቢው የሚታዩትን አስደናቂ ለውጦች መመልከታችን እነዚህ ክስተቶች ዘላቂ የሆነ ስሜት ይፈጥራሉ። በተጨማሪም ግርዶሽ በቴክኖሎጂ እና በግንኙነት ስርአቶች ላይ ተጽእኖ ስለሚያሳድር ለሳይንሳዊ ምርምር እና ጥናት እድል ይሰጣል።
ምንጮች:
- ናሳ ማርሻል የጠፈር የበረራ ማዕከል
- ናሳ ሳይንሳዊ እይታ ስቱዲዮ
- የናሳ ሄሊዮፊዚክስ ገቢር ቡድን
- የናሳ ሜትሮሮይድ የአካባቢ ጥበቃ ቢሮ
- ጂፒኤስ: ዓለም አቀፍ አቀማመጥ ስርዓት
- ዓለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ)