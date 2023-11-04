የ Quasicrystals እምቅ ሁኔታን መክፈት፡ በዲኤንኤ የተመሰጠሩ ናኖፓርቲሎች አዲስ እድሎችን ይፈጥራሉ

በናኖኢንጂነሮች ቡድን የተካሄደው እጅግ አስደናቂ ጥናት በናኖሳይንስ መስክ አስደናቂ ስኬት አሳይቷል። እነዚህ ሳይንቲስቶች የዲ ኤን ኤውን ኃይል በመጠቀም ኳሲክሪስታል - ልዩ የሆነ የክሪስታል መዋቅር ከናኖፓርቲሎች የተውጣጣውን ተደጋጋሚ ያልሆኑ ቅርጾችን በተሳካ ሁኔታ ሠርተዋል። ይህ ግኝት የላቁ ቁሶችን እና የናኖቴክኖሎጂ አፕሊኬሽኖችን ለመንደፍ እና ለማልማት አስደሳች እድሎችን ይከፍታል።
Quasicrystals ከተለመዱት ክሪስታሎች እራሳቸውን የሚለዩት በተወሳሰቡ ቅርጻ ቅርጾች ምክንያት ተደጋጋሚ ሲምሜትሪ የላቸውም። በኳሲክሪስታሎች የሚታዩት ልዩ ባህሪያቶች ያለ ተከላካይነት የኤሌክትሪክ ንክኪነት፣ ልዩ ብርሃን እና ሙቀት የመሳብ ችሎታዎች፣ እና ልዩ ጥንካሬ ወይም ተንሸራታችነት ያላቸው ወለሎችን ያካትታሉ። እስካሁን ድረስ፣ ሆን ተብሎ የኮሎይድል ኳሲክሪስታሎች መፈጠር ትልቅ ፈተና ፈጥሯል፣ ነገር ግን ይህ ጥናት በDNA-encoded nanoparticles እነዚህን ውስብስብ ግንባታዎች ለማምረት ተስፋ ሰጪ መንገድ አድርጎ አስቀምጧል።
የምርምር ቡድኑ ጥረታቸውን ያተኮሩት በቢፒራሚዳል ቅርጾች ላይ ሲሆን ይህም በመሠረታቸው ላይ የተጣመሩ ሁለት ፒራሚዶችን ያቀፈ ነው። ቡድኑ የዲኤንኤውን የፕሮግራም አቅም በመጠቀም ቅንጣቶችን ወደ ኳሲክሪስታል ማዕቀፍ ለመገጣጠም ለማመቻቸት የተወሰኑ ገመዶችን ኮድ አድርጓል። በዪን ሊም እና ሳንግሚን ሊ በሚቺጋን ዩኒቨርሲቲ የኬሚካል ምህንድስና የዶክትሬት ተማሪዎች ከዚህ ቀደም የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት የተለያየ የጎን ቁጥሮች ያላቸው ቢፒራሚዶች ጥቅም ላይ ሲውሉ ዲካሄድራ - ባለ 10 ጎን ባለ አምስት ጎን ቢፒራሚዶች - በተወሰኑ ሁኔታዎች እና መጠኖች ውስጥ ኳሲክሪስታል ሊፈጥር ይችላል።
ቲዎሬቲካል ሞዴሊንግ ከሙከራ ቴክኒኮች ጋር በማጣመር የዴካህድሮን ቅንጣቶችን በመጠቀም ኳሲክሪስታልን በተሳካ ሁኔታ አዘጋጀ። የእነሱ ስኬት ማረጋገጫ የተገኘው በኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ምስል አማካኝነት ነው, ይህም የሚጠበቀው መዋቅር መኖሩን ያረጋግጣል. ይህንን ልዩ የኳሲክሪስታል ትኩረትን የሚስብ የሚያደርገው በ10ዲ ንብርብሮች ባለ 2-ጎን ቅርፆች ባለ 12-ፎል ሲሜትሪ የሚያሳዩ እና በየተወሰነ ጊዜ የሚደረደሩት ጽጌረዳዎች በተከለከሉ ክበቦች ውስጥ ያለው ዝግጅት ነው። ይህ ልብ ወለድ quasicrystal ከመደበኛው axial quasicrystals በተለየ መልኩ ከአንዱ ንብርብር ወደ ሌላው ንጣፍ በማንጠፍጠፍ ላይ ያለውን ልዩነት ያሳያል፣ ይህም መረጋጋትን ይጨምራል።
ይህ ጉልህ ክንውን ስለ ናኖቴክኖሎጂ አወቃቀሮች ያለንን ግንዛቤ ያሳድጋል ነገር ግን ፈር ቀዳጅ ቁሶችን ለማዳበር እና አዳዲስ የናኖቴክኖሎጂ አፕሊኬሽኖችን ለመፈተሽ ደረጃ ያዘጋጃል። ተመራማሪዎች የዲኤንኤ እና ሌሎች አዳዲስ አቀራረቦችን ኃይል መጠቀማቸውን ሲቀጥሉ፣ የኳሲክሪስታሎች ልዩ ባህሪያትን የመክፈት እድሉ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ይሄዳል።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
ኳሲክሪስታሎች ምንድን ናቸው?
Quasicrystals በማይደጋገሙ ቅጦች ተለይቶ የሚታወቅ የክሪስታል መዋቅር አይነት ነው። ከተራ ክሪስታሎች በተለየ መልኩ ከተከላካይ-ነጻ የኤሌክትሪክ እንቅስቃሴ እና የተለየ ብርሃን እና ሙቀትን የመሳብ ችሎታዎችን ጨምሮ ልዩ ባህሪያትን ያሳያሉ።
በዚህ ጥናት ውስጥ ኳሲክሪስታል እንዴት ተፈጠረ?
በዚህ ጥናት ውስጥ ናኖኢንጂነሮች በዲ ኤን ኤ የተመሰጠሩ ናኖፓርቲሎች ወደ ኳሲክሪስታል መዋቅር ለመገጣጠም ተጠቅመዋል። የዲ ኤን ኤ ክሮች እርስ በርስ እንዲተዋወቁ በፕሮግራም በማዘጋጀት, ቅንጦቹ አንድ ላይ እንዲሰበሰቡ እና የተፈለገውን ውስብስብ ዝግጅት እንዲፈጥሩ ተመርተዋል.
ይህንን ኳሲክሪስታል ልዩ የሚያደርገው ምንድን ነው?
የተቀናበረው ኳሲክሪስታል ባለ 10-ፎል ሲሜትሪ ያላቸው ባለ 12-ጎን ቅርጾችን የያዘው የተጠጋጉ የሮሴቶች ክበቦችን ያሳያል። ከአብዛኞቹ axial quasicrystals በተለየ፣ የንብርብሮቹ ንጣፍ ንድፍ ይለያያል፣ ቁጥጥር የሚደረግበት የግርግር ደረጃን በማካተት መረጋጋትን ይጨምራል።
ይህ ጥናት ምን አንድምታ አለው?
በዲኤንኤ የተመሰጠሩ ናኖፓርቲሎች በመጠቀም የኳሲክሪስታል በተሳካ ሁኔታ መፈጠሩ የላቁ የናኖስኬል መዋቅሮችን ለመንደፍ እና በናኖቴክኖሎጂ እና በቁሳቁስ ሳይንስ ውስጥ አዳዲስ አፕሊኬሽኖችን ለማሰስ አዳዲስ መንገዶችን ይከፍታል። ይህ ግኝት ስለ ኳሲክሪስታሎች ያለን ግንዛቤ አስተዋፅዖ ያበረክታል እና በዚህ መስክ ላይ ለበለጠ አዲስ ምርምር መንገድ ይከፍታል።