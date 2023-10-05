ኮስሚክ ኤርበርስት እና የግብርና ልደት በሶሪያ

በቅርቡ የተደረገ ጥናት እንደሚያመለክተው ከ12,800 ዓመታት በፊት በተከሰተው አስከፊ ክስተት በሶሪያ ግብርና ሊፈጠር ይችላል። ተመራማሪዎች አንድ የተበጣጠሰ ኮሜት ከምድር ከባቢ አየር ጋር በመጋጨቱ ፍንዳታ እና ከፍተኛ የአካባቢ ለውጥ እንዳመጣ ያምናሉ። የዚህ ክስተት መዘዝ በአቡ ሁሬይራ ቅድመ ታሪክ ሰፈር ውስጥ አዳኝ ሰብሳቢዎች የግብርና ልማዶችን የህልውና መንገድ እንዲከተሉ አስገድዷቸዋል።
ሳይንስ ክፍት፡ ኤርበርስትስ እና ክሪቲንግ ኢምፓክትስ በተባለው መጽሔት ላይ የታተመው ጥናቱ በወጣቱ ድርያስ ተጽእኖ መላምት ላይ ትልቅ ምርመራ አካል ነው። ይህ መላምት የሚያመለክተው ከ13,000 ዓመታት በፊት አካባቢ ለነበረው ድንገተኛ እና ያልተለመደ ቅዝቃዜ ምክንያት የጠፈር ተጽእኖ ነው።
ተመራማሪዎቹ የአቡ ሁሬይራ ክልል የአየር ንፋስ ንፋስን ተከትሎ እርጥበት ካለው የአየር ሁኔታ ወደ ደረቅ አካባቢዎች መቀየሩን ይከራከራሉ። ይህ የአየር ንብረት ለውጥ ለአካባቢው ሀብት ማሽቆልቆል እና ነዋሪዎቹ ግብርናውን እንደ መተዳደሪያ መንገድ እንዲያዳብሩ አድርጓል። የእርሻ ሥራ የራሳቸውን ምግብ እንዲያመርቱ እና በአየር ንፋስ ምክንያት የሚፈጠረውን የአካባቢ መወዛወዝ መዘዝ እንዲቀንስ አስችሏቸዋል.
ይህንን መላምት የሚደግፉ ማስረጃዎች በክልሉ የግብርና አጀማመር ላይ አዲስ እይታ ስለሚሰጥ ጠቃሚ ነው። ከዚህ ቀደም ግብርናው የዳበረው ሆን ተብሎ በሰዎች ጣልቃ ገብነት እንደሆነ በሰፊው ይታመን ነበር። ይሁን እንጂ ይህ ጥናት እንደሚያመለክተው አስከፊ ክስተት በመፈጠሩ ላይ ወሳኝ ሚና ተጫውቷል።
የጠፈር አየር ፍንዳታ ቀደምት የግብርና ልማዶች ላይ ያሳደረውን ተጽእኖ እና የሰውን የስልጣኔ ሂደት እንዴት እንደፈጠረ ሙሉ በሙሉ ለመረዳት ተጨማሪ ጥናቶች ያስፈልጋሉ። ሆኖም፣ ይህ ምርምር በኮስሚክ ክስተቶች፣ በአካባቢያዊ ለውጦች እና በሰዎች መላመድ መካከል ስላለው ውስብስብ መስተጋብር ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ምንጮች:
- የካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ - ሳንታ ባርባራ
- የሳይንስ ክፍት: የአየር ፍንጣቂዎች እና የፍጥነት ተፅእኖዎች