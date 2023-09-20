ሳይንቲስቶች ሥር የሰደዱ ፀጉሮችን እድገት የሚመራ ጂን አግኝተዋል

የዋሽንግተን ስቴት ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በእጽዋት ውስጥ ሥር ፀጉር ለማደግ ወሳኝ ሚና የሚጫወተውን 'BUZZ' የተባለ ጂን ለይተው አውቀዋል. ከሌሎቹ የእፅዋት ሴል ዓይነቶች በተለየ መልኩ የሚበቅሉት ሥር የሰደዱ ፀጉሮች ለምግብ አወሳሰድ እና ለውሃ መሳብ ጠቃሚ ናቸው። ጥናቱ እንደሚያመለክተው ዘረ-መል እፅዋቶች እንዴት እንደሚፈልጉ እና ለዕፅዋት እድገት ወሳኝ የሆነውን ናይትሬትስን እንዴት እንደሚጠቀሙበት ነው።
የስር ፀጉር እድገት በሁለት ደረጃዎች ይከሰታል-የሴል-እጣ ፈንታን መወሰን እና እድገት. ኤፒደርማል ሴሎች ዓይነተኛ የኤፒደርማል ሴሎች ሊሆኑ ወይም ወደ ሥር ፀጉር ሴሎች ሊለዩ ይችላሉ። በእድገት ጊዜ, በተለምዶ ፓረንቺማቶስ ኤፒደርማል ሴል ላይ እብጠት ይፈጠራል, እሱም በኋላ በጫፍ እድገት ውስጥ ይዘልቃል. አንዴ የጫፉ እድገቱ የተረጋጋ ፍጥነት ከደረሰ, የተቀረው የ epidermal ሕዋስ ማደግ ያቆማል.
ተመራማሪዎቹ የ BUZZ ጂን በአካባቢው አፈር ውስጥ ያለውን የናይትሬትስ ክምችት ምላሽ ለመስጠት የስር እድገትን ፍጥነት እና የኋለኛውን ሥር አጀማመርን ይቆጣጠራል. ጂን በዝቅተኛ ደረጃ እንደሚገለፅ እና ከዚህ በፊት ተመዝግቦ የማያውቅ መሆኑን ደርሰውበታል፣ ይህም ለማግኘት አስቸጋሪ አድርጎታል። ይሁን እንጂ ተክሎች የናይትሬትን መቀበልን እና ምልክትን እንዴት እንደሚቆጣጠሩ መረዳት በእርሻ ውስጥ የናይትሮጅን አጠቃቀምን ውጤታማነት እና አጠቃላይ የናይትሮጅን ዑደት ለማሻሻል ወሳኝ ነው.
የ BUZZ ጂን ወደ ናይትሬት፣ ዩሪያ እና አሞኒያ ምላሽ የተገኘ ሲሆን ሥሮቹ በአፈር ውስጥ ናይትሮጅንን እንዲያገኙ ያስችላቸዋል። የናይትሬት አቅርቦት ብዙ በሚሆንበት ጊዜ እንኳን የጂን መጥፋት ወደ መኖ ስርወ ፍኖታይፕ ይመራል። ይህ ሚስጥራዊነት ያለው እና ጥብቅ ቁጥጥር የተደረገበት ምላሽ የBUZZ ጂን በፋብሪካው ናይትሬትን በብቃት የማግኘት እና የመጠቀም ችሎታ ያለውን ጠቀሜታ ያሳያል።
እንደ Brachypodium distachyon ባሉ ሞዴል የሳር ዝርያዎች ውስጥ ያለውን ጂን መለየት እንደ ስንዴ፣ ሩዝ፣ በቆሎ እና ገብስ ባሉ የግብርና ምርቶች ላይ ከፍተኛ አንድምታ ሊኖረው ይችላል። እነዚህ ሰብሎች ለአለም አቀፍ የምግብ ምርት አስፈላጊ ናቸው፣ እና ናይትሬትን የማግኘት እና የመጠቀም አቅማቸውን ማሻሻል ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራል።
የ BUZZ ጂን በተገኘበት እና በስር ፀጉር እድገት እና በንጥረ-ምግብ አወሳሰድ ውስጥ ያለው ሚና፣ ሳይንቲስቶች አሁን እፅዋቶች የናይትሬትን እና የስር ስርዓትን እድገትን ለመቀየር ይህንን ጂን እንዴት እንደሚጠቀሙበት እየመረመሩ ነው። ግኝቶቹ በእጽዋት እድገት ላይ ስላሉት ዘዴዎች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ እና የግብርና ልምዶችን እና ዘላቂነትን ለማሻሻል እምቅ ችሎታዎችን ይይዛሉ።
የዜና ማመሳከሪያ
Thiel A. Lehman, Miguel A. Rosas, Rhoda AT Brew-Appiah et al. BUZZ፡ ለድህረ-ገጽታ ሥር ፀጉር እድገት አስፈላጊ የሆነ ጂን እና በ Brachypodium distachyon ውስጥ የስር አርክቴክቸር አስታራቂ። አዲስ የፊዚዮሎጂ ባለሙያ. DOI: 10.1111 / nph.19079
ምንጮች:
- የዋሽንግተን ስቴት ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የዕፅዋትን ጂን ለሥር-ፀጉር እድገት ፣ አልሚ ምግብ አገኙ (WSU Insider)
– ሌማን፣ ቲኤ፣ ሮሳስ፣ ኤምኤ፣ ብሩ-አፒያ፣ ራት፣ እና ሌሎች። BUZZ፡ ለድህረ-ገጽታ ሥር ፀጉር እድገት አስፈላጊ የሆነ ጂን እና በ Brachypodium distachyon ውስጥ የስር አርክቴክቸር አስታራቂ። አዲስ የፊዚዮሎጂ ባለሙያ.