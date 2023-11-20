ጨው፡ ለመቅመስ ወይስ ላለመቅመስ? ስቴክን ማብሰል ላይ አዲስ እይታ

ከታዋቂ እምነት በተቃራኒ አንድ የፊዚክስ ሊቅ የምግብ ፀሐፊ የሆኑት ጆርጅ ቬኪኒስ ጨው ከመጥበስ በፊት በፍፁም ስቴክ ላይ መቀመጥ እንደሌለበት ይጠቁማሉ። የጨው ኦስሞቲክ ችሎታ ከሥጋው ውስጥ ከመጠን በላይ እርጥበትን ማውጣት እንደሚችል ይከራከራል, በዚህም ምክንያት ጠንካራ እና የማይበላ ይዘት አለው. ቬኪኒስ ስቴክን በቀጥታ ከማቀዝቀዣው ውስጥ እንዳትሰራ ይመክራል, ከመጠበሱ በፊት ስጋውን ለማሞቅ ቅድመ-ማይክሮዌቭ እርምጃን ይደግፋል.
እንደ ውፍረቱ መጠን ከአንድ እስከ ሁለት ደቂቃ ድረስ ስቴክን ለማብሰል በጣም ጥሩው መንገድ እንደ ውፍረቱ መጠን ማይክሮዌቭ ማድረግ እና ከዚያም በፍጥነት በከፍተኛ ሙቀት መቀቀል ነው. ውስጣዊው የሙቀት መጠን ቢያንስ ከ55-60 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ መድረሱን በማረጋገጥ ላይ ላዩን ትንሽ ምላሽ ማግኘት ነው። ይህ ዘዴ ስቴክ ጭማቂውን እና ጣዕሙን እንዲይዝ ያስችለዋል.
ቬኪኒስ መካከለኛ-ብርቅ ለስቴክ ተስማሚ የሆነ የድጋፍ ደረጃ መሆኑን አፅንዖት ይሰጣል. ይህ የተጠጋ እና የበሰለ ውጫዊ ክፍል ያለው ትንሽ ቀይ ማእከል ያመጣል. ድስቱ ላይ ትንሽ ዘይት መጨመር፣ ዱላ በሌላቸው ድስት እንኳን ቢሆን የግል ምርጫ መሆኑን ቢያውቅም፣ ጨውን እንደ ማጣፈጫነት አይደግፍም።
እነዚህ ያልተለመዱ አመለካከቶች እንደ ጎርደን ራምሴይ እና ጄሚ ኦሊቨር ያሉ የብዙ ታዋቂ ሼፎች ምክሮችን ይቃወማሉ። የቬኪኒስ አተያይ ስቴክን ስለማብሰያ ሳይንስ አዲስ እይታን ይሰጣል፣ እና ግንዛቤዎቹ ከተለያዩ የምግብ ክስተቶች በስተጀርባ ያሉትን ሳይንሳዊ መርሆች በሚያጠናው በቅርቡ ባሳተመው ፊዚክስ ኢን ዘ ኩሽና ላይ በዝርዝር ተዘርዝሯል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ከመጠበስዎ በፊት ስቴክን በጨው ማጣፈም አለብኝ?
ጆርጅ ቬኪኒስ የተባሉት የፊዚክስ ሊቅ የምግብ ጸሐፊ እንደተናገሩት ከመጠበሱ በፊት ስቴክን በጨው አለማጣፈፍ ጥሩ ነው። ጨው ከሥጋው ውስጥ ከመጠን በላይ እርጥበትን እንደሚያስወግድ ይከራከራል, በዚህም ምክንያት ጠንካራ እና የማይበላ ይዘት አለው.
ከማብሰያው በፊት ስቴክ ማይክሮዌቭ ማድረግ ያለብኝ ለምንድን ነው?
ቬኪኒስ ከማብሰያው በፊት ስጋውን ለማሞቅ ከአንድ እስከ ሁለት ደቂቃዎች የማይክሮዌቭ ስቴክን ይጠቁማል. ይህ ቅድመ-ማይክሮዌቭ እርምጃ ስቴክ ይበልጥ በእኩል እንዲበስል እና ጭማቂ እና ጣዕም እንዲይዝ ይረዳል።
ለስቴክ በጣም ጥሩው የመለጠጥ ደረጃ ምን ያህል ነው?
እንደ ቬኪኒስ ገለፃ መካከለኛ-ብርቅ ለስጋ ስቴክ በጣም ጥሩው ደረጃ ነው. ይህ ማለት የስጋው መሃከል ትንሽ ቀይ መሆን አለበት, ውጫዊው ደግሞ ተጠብቆ እና የበሰለ ነው.
ለምንድነው ታዋቂ የሆኑ የምግብ ባለሙያዎች ስቴክን በጨው እንዲመገቡ ይመክራሉ?
እንደ ጎርደን ራምሴይ እና ጄሚ ኦሊቨር ያሉ ታዋቂ ሼፎች ምግብ ከማብሰላቸው በፊት ብዙውን ጊዜ ስቴክን በጨው እንዲቀምሱ ይመክራሉ። ይሁን እንጂ የቬኪኒስ አመለካከት ጨው የስጋውን ይዘት እንደሚጎዳ በመጠቆም ይህንን ደንብ ይሞግታል።
ምግብ ከማብሰል በስተጀርባ ያለውን ሳይንስ የሚመረምረው መጽሐፍ የትኛው ነው?
ቪኪኒስ ስቴክን ስለማብሰል እና የተለያዩ የምግብ ክስተቶችን በተመለከተ የሰጠው ግንዛቤ ፊዚክስ ኢን ዘ ኪችን በተሰኘው መጽሃፉ ላይ በዝርዝር ቀርቧል። መጽሐፉ ስለ ምግብ ማብሰል መርሆዎች እና ዘዴዎች ሳይንሳዊ ማብራሪያ ይሰጣል.