በሩሲያ ካምቻትካ ባሕረ ገብ መሬት ላይ የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ

እ.ኤ.አ. በጥቅምት ወር አጋማሽ ላይ በሩሲያ ካምቻትካ ባሕረ ገብ መሬት ላይ ያሉ አጎራባች እሳተ ገሞራዎች በ Landsat 2023 ላይ በኦፕሬሽናል ላንድ ኢነርጂ (OLI) በተነሳ ምስል ሲፈነዳ ታይቷል ። ምስሉ በዩራሺያ ውስጥ ረጅሙ ንቁ እሳተ ገሞራ የሆነውን ስትራቶቮልካኖ Klyuchevskoy ያሳያል ። ጋዝ፣ እንፋሎት እና አመድ ወደ ሰሜን ምስራቅ። የተራራው ጥርት ያለ ሾጣጣ ቅርጽ እና እየጨመረ ያለው ላባ በዙሪያው ባለው በረዶ ላይ ጥላ ይጥላል, ይህም ባለ ሶስት አቅጣጫዊ ስሜት ይፈጥራል.
በጁን 2023 ቀደም ብሎ የካምቻትካ የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ ምላሽ ቡድን (KVERT) በ Klyuchevskoy የስትሮምቦሊያን ፍንዳታ መጀመሩን ዘግቧል። በሐምሌ ወር በደቡብ ምስራቅ ጎኑ ላይ አዲስ የላቫ ፍሰት ተገኝቷል። እሳተ ገሞራው የሚፈነዳ ፍንዳታ ማጋጠሙን ቀጥሏል፣ይህም የተለያየ መጠን ያለው አመድ ወደ ከባቢ አየር እንዲላክ አድርጓል። በአመድ እና በጋዝ ልቀቶች ምክንያት የአቪዬሽን ቀለም ኮድ አንዳንድ ጊዜ ወደ ብርቱካናማነት ከፍ ብሏል። ወደ ምስሉ ቀረጻ በመምራት፣ በKlyuchevskoy የሚደረገው እንቅስቃሴ ተባብሷል፣ በጨመረው የላቫ ፍሰቶች እና የእሳት ቃጠሎ ቁሶች እስከ 300 ሜትር ከፍ ብሎ ከጉድጓዱ ጠርዝ በላይ ተኩስ።
ሌላው እሳተ ገሞራ ቤዚሚያኒም በዚህ ጊዜ የእሳተ ገሞራ ቧንቧ አስወጣ። ሆኖም ግን, በደመና ባንክ ምክንያት በምስሉ ውስጥ መለየት የበለጠ ፈታኝ ነው. እ.ኤ.አ ኦክቶበር 16፣ KVERT በእሳተ ገሞራው በስተሰሜን ምስራቅ 70 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የተነፋውን ፍርስራሽ እና አመድ ጨምሮ Bezymianny ላይ እንቅስቃሴ መጨመሩን ተመልክቷል።
የካምቻትካ ባሕረ ገብ መሬት ከ300 በላይ እሳተ ገሞራዎችን የያዘ በእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ ይታወቃል። በምስሉ ላይ የሚታየው የ Klyuchevskaya ክልል በተለይ ለጂኦሎጂካል ድራማ የተጋለጠ ነው. ከዓለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ የተወሰደው የጠፈር ተመራማሪ ፎቶም በቅርብ ጊዜ ከኪሊቼቭስኮይ እና ከቤዚሚያኒ እሳተ ገሞራዎች የተከሰቱትን ፍንዳታ ምልክቶች ይዟል።
ምንጭ፡ የናሳ የምድር ታዛቢ ምስል ከዩኤስ የጂኦሎጂካል ሰርቬይ የ Landsat መረጃን በመጠቀም በዋንሜ ሊያንግ ታሪክ በ Lindsey Doermann።