የተጣራ የዚላንድ ካርታ በደረጀድ ሮክ ናሙናዎች ተገለጠ

የጂኦሎጂስቶች እና የመሬት መንቀጥቀጥ ተመራማሪዎች ቡድን ከተጠለፉ የድንጋይ ናሙናዎች የተገኘውን መረጃ በመጠቀም የውሃ ውስጥ አህጉር የሆነችውን የዚላዲያ ትክክለኛ ካርታ ፈጥሯል። በግምት 94% የሚሆነው ከውቅያኖስ በታች የምትጠልቀው ዚላሊያ እንደሌሎች አህጉራት በቂ ጥናት ስላልተደረገላት በሚታወቅ መልኩ እና አወቃቀሩ ላይ አለመመጣጠን ያስከትላል።
ተመራማሪዎቹ ከውቅያኖስ ወለል የተገኙ የድንጋይ እና የደለል ናሙናዎችን በማጥናት ያሉትን የዚላንድ ካርታዎችን አጥራ። እነዚህ ናሙናዎች የተገኙት በመቆፈሪያ ቦታዎች እና በአቅራቢያው በሚገኙ ደሴቶች ዳርቻዎች ነው. ከዚያም ቡድኑ የዚዚሊያን ዝርዝር ካርታ ለመፍጠር የሴይስሚክ መረጃን ተንትኗል።
የጥናቱ ቁልፍ ግኝት በምእራብ አንታርክቲካ ውስጥ የጂኦሎጂካል ንድፎችን መለየት ነው, ይህም በኒው ዚላንድ ምዕራባዊ የባህር ጠረፍ አቅራቢያ በካምቤል ፕላቶ አቅራቢያ ንዑስ ንዑስ ዞን መኖሩን ያመለክታል. ነገር ግን፣ በካምቤል ፌልት ውስጥ የመምታት መንሸራተትን ፅንሰ-ሀሳብ የሚፈታተን ምንም ማግኔቲክ ተቃራኒዎች በዚህ አካባቢ አልተገኙም።
በምትኩ፣ ተመራማሪዎቹ ጎንድዋና፣ ዚላንድያ አንድ ጊዜ አካል የነበረችበት ሱፐር አህጉር፣ የካምቤል መግነጢሳዊ አኖማሊ ሲስተምን አስከትሏል ብለው ሀሳብ አቅርበዋል። ይህ መወጠር በመጨረሻ ወደ እረፍት አመራ፣ የዚላንድን የታችኛውን ክፍል የሚፈጥረውን የውቅያኖስ ወለል ፈጠረ።
አዲስ የተጣራው የዚላንድ ካርታ የማግማቲክ ቅስት ዘንግ የሚገኝበትን ቦታ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ጉልህ የሆኑ የጂኦሎጂካል ገጽታዎችንም ያሳያል። ይህ ጥናት ስለ ዚላሊያ አፈጣጠር እና አወቃቀሩ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል፣ ይህም የጂኦሎጂካል ታሪኩን በተሻለ ለመረዳት አስተዋፅዖ ያደርጋል።
ተጨማሪ ጥናቶች እና ትንታኔዎች ስለ ዚላንድያ እና በምድር የጂኦሎጂካል ዝግመተ ለውጥ ውስጥ ስላለው ጠቀሜታ ተጨማሪ ዝርዝሮችን ማግኘታቸውን ይቀጥላሉ።
ምንጮች፡ Tectonics፣ Nick Mortimer et al፣ DOI፡ 10.1029/2023TC007961