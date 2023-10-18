አዲስ ጥናት የግሪንላንድ የበረዶ ንጣፍ ከዚህ ቀደም ከታሰበው የበለጠ ጠንካራ መሆኑን ይጠቁማል

በተፈጥሮ ላይ የታተመ በቅርቡ የተደረገ ጥናት እንደሚያመለክተው የግሪንላንድ የበረዶ ንጣፍ ከዚህ ቀደም ከሚታመንበት በላይ ሊቀለበስ በማይችል ውድቀት ላይ የበለጠ የመቋቋም ችሎታ ሊኖረው ይችላል። ጥናቱ እንደሚያመለክተው የአለም ሙቀት ከ2-ዲግሪ ሴልሺየስ ደረጃ በላይ ቢጨምርም፣ በሰዎች መራሹ የአየር ንብረት ለውጥ ሳቢያ ሊጨምር የሚችል ቢመስልም፣ የሙቀት መጠኑ በአንጻራዊ ሁኔታ በፍጥነት ከቀነሰ የበረዶው ንጣፍ አሁንም ሙሉ በሙሉ ከመደርመስ ሊያመልጥ ይችላል።
በኖርዌይ የአርክቲክ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪ የሆኑት ዋና ደራሲ ኒልስ ቦቾው የበረዶው ንጣፍ ያልተጠበቀ ጥንካሬ ቢያሳይም የሙቀት መጠኑን የመቋቋም ችሎታ ላይ ገደቦች እንዳሉ አፅንዖት ሰጥተዋል። የሙቀት መጠኑ ከ2 በኋላ ካለው የ2100-ዲግሪ ገደብ በላይ ከሆነ ወይም ለረጅም ጊዜ ከሱ በላይ ትንሽ ከቆየ፣ በጥቂት ሺህ አመታት ውስጥ የማይቀለበስ የበረዶ ብክነት እድልን ለማስወገድ የማይቻል ይሆናል። ይሁን እንጂ በተወሰነ የጊዜ ገደብ ውስጥ የሙቀት መጠኑ ከተቀነሰ ጉዳቱን ለመቀነስ የሚያስችል ውሱን መስኮት አለ.
የግሪንላንድ የበረዶ ንጣፍ ከ 20 ጀምሮ ለአለም አቀፍ የባህር ከፍታ መጨመር በግምት 2002% ያበረከተ ሲሆን ይህም በጊዜ ሂደት ይጨምራል ተብሎ ይጠበቃል። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ የአየር ንብረት ሞዴሎች ከተገመቱት በላይ ለሙቀት መጨመር ፈጣን ምላሽ ሲሰጡ ተስተውለዋል. የበረዶው ንጣፍ ማቅለጥ እና ለውቅያኖሶች ውሃ ማበርከት ይቀጥላል, ይህም የባህር ከፍታን ብቻ ሳይሆን ጠቃሚ የባህር ሞገዶችንም ይጎዳል.
የካርቦን ልቀት ካቆመ በአንፃራዊነት በፍጥነት እንደሚቀዘቅዝ ከከባቢ አየር በተቃራኒ የግሪንላንድ የበረዶ ንጣፍ መቅለጥ የረጅም ጊዜ መዘዝ ያስከትላል። ወደፊት ይቀልጣሉ ውስጥ ማሞቂያ መቆለፊያዎች በየዓመቱ. በበረዶ ንጣፍ ላይ የሚደረጉ ለውጦች መበታተንን በሚያፋጥኑበት ጊዜ አዎንታዊ የግብረመልስ ዘዴዎች በጣም አሳሳቢ ናቸው. የበረዶው ወለል በሚቀልጥበት ጊዜ አጭር እና ለሞቃታማ አየር ተጋላጭ ይሆናል, ይህም የማቅለጥ ሂደቱን ያጎላል.
ጥናቱ እስከ 2100 ድረስ ለተለያዩ የአየር ሙቀት መጨመር እንዴት ምላሽ እንደሚሰጥ ለማወቅ የተለያዩ ሞዴሎችን እና ሁኔታዎችን ተጠቅሟል። ውጤቶቹ እንደሚያሳዩት የሙቀት መጠኑ ከኢንደስትሪ በፊት ከነበረው በጥቂት መቶ ዓመታት ወይም ከዚያ በበለጠ ፍጥነት ወደ 1.5 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ ከተቀነሰ የበረዶ ንጣፍ ወሳኝ የአዎንታዊ ግብረመልስ ገደቦችን ከመድረስ መቆጠብ ይችላል።
ውጤታማ የካርበን ማስወገጃ ቴክኖሎጂዎች ከተፈጠሩ የሙቀት መጠኑ ከአለም አቀፍ ኢላማዎች በላይ የሆነበት እና ከዚያ የሚቀንስበት “ከመጠን በላይ መነሳት” የመከሰቱ አጋጣሚ ሊከሰት ይችላል። ይሁን እንጂ በሰፊው ትግበራ ላይ ያለው አዋጭነት እርግጠኛ አይደለም.
ይህ ጥናት ስለ ግሪንላንድ የበረዶ ንጣፍ የወደፊት ጠቃሚ ጥያቄዎችን ያስነሳል እና የአየር ንብረት ለውጥን አስፈላጊነት ያጎላል። የበረዶው ንጣፍ ስሜታዊነት ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ትክክለኛው የሙቀት መጠን እና የውስጥ ሂደቶች ተጨማሪ ምርመራ ያስፈልጋቸዋል። በመጨረሻም, በሰዎች የሚወሰዱ እርምጃዎች የአየር ንብረትን የወደፊት ሁኔታ እና, በዚህም ምክንያት, የበረዶ ንጣፍ እጣ ፈንታን ይወስናሉ.
ምንጮች:
- ተፈጥሮ፣ “የግሪንላንድ የበረዶ ንጣፍ መቋቋም በእኛ ሙቀት መጨመር” (ዩአርኤል የለም)
– NPR፣ “የግሪንላንድን የበረዶ ንጣፍ ለመቆጠብ የመጨረሻ መስኮት አለ” (https://www.npr.org/2023)