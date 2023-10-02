የቀጣይ ትውልድ ታዛቢዎች እና የተሻሻሉ ፋሲሊቲዎች ወደ Exoplanet ምርምር እድገት

የ Exoplanet ጥናቶች በቅርብ ዓመታት ውስጥ ጉልህ መሻሻል አሳይተዋል፣ በሺዎች የሚቆጠሩ የተረጋገጡ exoplanets እና በርካታ እጩዎች ማረጋገጫ እየጠበቁ ናቸው። ተመራማሪዎች ትኩረታቸውን ከመለየት ወደ ገፀ ባህሪ ሲቀይሩ፣ ሊሆኑ የሚችሉ የህይወት ምልክቶችን እና የባዮ ፊርማዎችን ፍለጋ እየጨመረ ነው። ይህ የትኩረት ለውጥ በቀጣይ ትውልድ ታዛቢዎች እና የተሻሻሉ ፋሲሊቲዎች የበለጠ እንዲፋጠን ይጠበቃል።
የናሳ ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ፣ ናንሲ ግሬስ የሮማን ስፔስ ቴሌስኮፕ እና የኢዜአ የፕላኔት ትራንዚትስ እና የከዋክብት ማወዛወዝ (PLATO) ተልእኮ በኤክሶፕላኔት ምርምር ላይ ትልቅ እመርታ ያመጣል ተብሎ ይጠበቃል። በተጨማሪም እንደ እጅግ በጣም ትልቅ ቴሌስኮፕ (ኤልቲ)፣ ጂያንት ማጄላን ቴሌስኮፕ (ጂኤምቲ) እና ሠላሳ ሜትር ቴሌስኮፕ (TMT) ያሉ በመሬት ላይ የተመሰረቱ ታዛቢዎች ለኤክሶፕላኔቶች ባህሪ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ።
በቅርቡ ባወጣው ጽሑፍ፣ ዓለም አቀፍ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ቡድን ነባር ታዛቢዎችን ለኤክሶፕላኔት ምርምር ማሻሻል ያለውን አቅም መርምሯል። በአውሮፓ ደቡባዊ ኦብዘርቫቶሪ በጣም ትልቅ ቴሌስኮፕ (VLT) ላይ የተጫነውን የከፍተኛ ጥራት ኢሜጂንግ እና ስፔክትሮስኮፒ ኦቭ ኤክስፖፕላኔቶች (HiRISE) መሣሪያ የመጀመሪያውን የብርሃን ውጤት አቅርበዋል።
ቀጥተኛ ኢሜጂንግ፣ ኤክስኦፕላኔቶችን ለማጥናት ከጊዜ ወደ ጊዜ ጥቅም ላይ የሚውለው ዘዴ፣ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ከከባቢ አየር እና ከገጽታቸው የሚንፀባረቀውን ብርሃን በመሳል ፕላኔቶችን እንዲለዩ ያስችላቸዋል። ይህ ዘዴ የኤክሶፕላኔት ከባቢ አየር ኬሚካላዊ ቅንጅትን ለማወቅ ስፔክትሮሜትሮችን በመጠቀም የተንጸባረቀ ብርሃንን ለመመርመር ያስችላል።
በVLT ላይ ያለው የHiRISE መሳሪያ ከፀሀይ ውጭ ግዙፍ ፕላኔቶች (ኢጂፒኤስ) በኢንፍራሬድ ኤች ባንድ ውስጥ ለመለየት የተነደፈ ነው። ባለአንድ ሞድ ኦፕቲክ ፋይበር በመጠቀም የSPHERE ምስልን እና የተሻሻለውን CRIRES spectrograph ያጣምራል። በ100,000 ጥራት፣ HiRISE የበለጠ ዝርዝር የእይታ ባህሪን ያቀርባል እና እንደ ምህዋር ፍጥነት እና ማሽከርከር ያሉ ተለዋዋጭ መለኪያዎችን እንዲለኩ ያስችላል።
ይህ የተሻሻለ መሳሪያ የVLTን ኢሜጂንግ ችሎታዎች ያሳድጋል፣የተሻሻለ አስትሮሜትሪ፣ጊዜያዊ መረጋጋት፣የጨረር መዛባት እና ስርጭትን ያስችላል። ከከባቢ አየር ባህሪያት ጋር, እነዚህ መለኪያዎች የ EGP ምስረታ, ቅንብር እና የዝግመተ ለውጥን ለመመርመር ይረዳሉ.
በማጠቃለያው፣ ሁለቱም የቀጣዩ ትውልድ ታዛቢዎች እና የተሻሻሉ ፋሲሊቲዎች የእነዚህን የሩቅ ዓለማት ዝርዝር ባህሪ እና ምርመራ በማንቃት የኤክሶፕላኔት ምርምርን ለመቀየር ተዘጋጅተዋል።
ምንጮች:
- ዶ / ር አርተር ቪጋን, ላቦራቶር ዲ አስትሮፊዚክ ዴ ማርሴይ
- የአውሮፓ ደቡባዊ ኦብዘርቫቶሪ (ESO)