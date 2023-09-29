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የ ALICE ሙከራ የHypertritons የህይወት ዘመንን በትክክል ይለካል

Byቪኪ Stavropoulou

ሴፕቴ 29, 2023
የ ALICE ሙከራ የHypertritons የህይወት ዘመንን በትክክል ይለካል

በቅርብ ጊዜ በ ALICE ትብብር በ CERN's Large Hadron Collider (LHC) የተደረገ ጥናት የሃይፐርትሪቶን፣ ትሪቲየም ኒውክሊየስ በተተካ ኒውትሮን የሚቆይበትን ጊዜ በሚያስደንቅ ትክክለኛነት ለካ። ሃይፐርትሪቶን የላምዳ ሃይፖሮን የያዘ የሃይፐር ኒዩክሊየስ አይነት ሲሆን በ1950ዎቹ ከተገኙበት ጊዜ ጀምሮ የሰፋ የምርምር ትኩረት ናቸው።

የኑክሌር ግጭቶችን የሚያጠና የምርምር ቡድን ALICE ትብብር፣ በ3 ውስጥ hypertritons እና antihypertritons መበስበስን (anti)He and a charged pion ላይ መረጃ ለመሰብሰብ LHC ን ተጠቅሟል። የ hypertriton የህይወት ዘመን እና የ Lambda ቅንጣት መለያየት ኃይል።

እነዚህ ትክክለኛ መለኪያዎች የሃይፐርትሪቶንን ባህሪያት ለመረዳት እና ስለ Λ-nucleon መስተጋብር ያለንን ግንዛቤ ለማሻሻል በኒውትሮን ኮከብ ባህሪያት ውስጥ ሚና የሚጫወቱ ናቸው። በተጨማሪም፣ መለኪያዎቹ ስለ hypertritons አወቃቀር፣ በተለይም የመተሳሰሪያ ደረጃቸው ላይ ግንዛቤን ይሰጣሉ።

የዚህ ጥናት ውጤቶች የሃይፔሮን-ኑክሊዮን መስተጋብር ሞዴሎችን ለመገደብ የሚረዳው ልቅ ከታሰረ hypertriton ጋር ተመሳሳይ ነው። የ ALICE ትብብር መለኪያዎች በሃይፐር ኒውክሌር ፊዚክስ መስክ ላይ ጠቃሚ መረጃን ይጨምራሉ እና ለእነዚህ ልዩ የኒውክሌር ውስብስቦች ተጨማሪ ፍለጋ መንገድ ይከፍታሉ።

ምንጮች:
- የአካላዊ ክለሳ ደብዳቤዎችhttps://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.126.182301

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