አዲስ መሠረታዊ ጣዕም፡ የምላስ ምላሽ ለአሞኒየም ክሎራይድ

ከዩኤስሲ ዶርንሲፍ የደብዳቤዎች፣ ጥበባት እና ሳይንሶች ኮሌጅ ሳይንቲስቶች ስድስተኛ መሰረታዊ ጣዕም አግኝተዋል። ኔቸር ኮሙኒኬሽንስ ላይ ባሳተመው ጥናት ምላስ በአንዳንድ ከረሜላዎች ውስጥ ለሚገኘው አሚዮኒየም ክሎራይድ ምላሽ የሚሰጠው በዚሁ የፕሮቲን ተቀባይ አማካኝነት መሆኑን አረጋግጠዋል። ኦቲኦፒ1 በመባል የሚታወቀው የፕሮቲን ተቀባይ በሃይድሮጂን ion ቻናሎች በኩል የኮመጠጠ ጣዕምን የመለየት ሃላፊነት አለበት። ሆኖም፣ ጥናቱ እንደሚያሳየው OTOP1 በተጨማሪም ለአሞኒየም ክሎራይድ ልዩ ምላሽ ይሰጣል።
ቡድኑ የሰው ህዋሶችን እና የተለያዩ የእንስሳት ዝርያዎችን በመጠቀም ሙከራዎችን ያካሄደ ሲሆን በOTOP1 ቻናል በኩል አሞኒየምን የመለየት ችሎታ በሁሉም ዝርያዎች ተጠብቆ ይገኛል ። በተለይም፣ የሚሰራ OTOP1 ፕሮቲን ያላቸው አይጥ አሚዮኒየም ክሎራይድ ያለበትን ውሃ አስቀርተዋል፣ ፕሮቲን የሌላቸው ግን የባህሪ ምላሽ አላሳዩም። ይህ የሚያመለክተው አሚዮኒየምን የመለየት ችሎታ ጎጂ ወይም የማይጣፍጥ ንጥረ ነገሮችን ወደ ውስጥ እንዳይገባ እንደ ጣዕም ዘዴ ሊሆን ይችላል።
ጥናቱ ስለ ጣዕም እና የዝግመተ ለውጥ ጠቀሜታ ግንዛቤያችን ላይ አዲስ ብርሃን ይፈጥራል። ስድስተኛው መሰረታዊ ጣዕም መኖሩን ያረጋግጣል እና በህልውና ውስጥ የጣዕም ዘዴዎች ያለውን እምቅ ጠቀሜታ ያጎላል. በቆሻሻ ምርቶች እና በተወሰኑ ባዮሎጂካል ንጥረ ነገሮች ውስጥ የሚገኘው አሚዮኒየም ክሎራይድ በመጠኑም ቢሆን መርዛማ ስለሆነ ህዋሳትን ፈልጎ ማግኘት እና ማስወገድ እንዲችሉ ያደርገዋል።
ጥናቱ ገና በመጀመርያ ደረጃ ላይ እያለ፣ ይህ ግኝት በጣዕም ግንዛቤ መስክ አዳዲስ የጥናት መንገዶችን ይከፍታል። ለአሞኒየም ስሜታዊነት ያላቸውን የዝርያ ልዩነት መጠን እና የእነዚህን ልዩነቶች ሥነ-ምህዳራዊ ጠቀሜታ ለመረዳት ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል።
ምንጮች:
- USC (የደቡብ ካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ)