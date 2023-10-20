ተመራማሪዎች የኤሌክትሮን ፍሰትን በኳንተም ቁሳቁሶች ለመለወጥ የኤሌክትሪክ ዘዴን ያዘጋጃሉ።

የፔን ስቴት ተመራማሪዎች ቡድን የኤሌክትሮን ፍሰት አቅጣጫን ለመቀየር አዲስ የኤሌክትሪክ ዘዴን በማዘጋጀት በኳንተም ቁሳቁሶች ላይ ትልቅ ለውጥ አድርጓል። የእነሱ ዘዴ፣ የኳንተም anomalous Hall (QAH) ውጤትን በሚያሳዩ ቁሶች ላይ የተገለጸው፣ ለቀጣዩ ትውልድ ኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች እና ኳንተም ኮምፒውተሮች እድገት አንድምታ ሊኖረው ይችላል።
የ QAH ተፅእኖ በተለይ ተስፋ ሰጪ ነው ምክንያቱም ምንም አይነት የኃይል ኪሳራ ሳይኖር በእቃዎቹ ጠርዝ ላይ የኤሌክትሮን ፍሰት እንዲኖር ያስችላል. ይህ የማይበታተነ ፍሰት፣ እንዲሁም የቺራል ጠርዝ ጅረት በመባልም የሚታወቀው፣ የኋላ መበታተንን ያስወግዳል እና የሆልን መቋቋም እና ዜሮ ቁመታዊ ተቃውሞን ይመካል።
በዚህ ጥናት ውስጥ ተመራማሪዎቹ የኤሌክትሮን ፍሰትን የሚያሻሽሉ ልዩ ባህሪያት ያለው የ QAH ኢንሱሌተር ቀርፀዋል. ባለ 5-ሚሊሰከንድ የአሁን ጊዜ ምት ወደ ኢንሱሌተር ተተግብረዋል፣ ይህም የቁሱ ውስጣዊ መግነጢሳዊ ለውጥ እንዲፈጠር እና በመቀጠልም የኤሌክትሮን ፍሰት አቅጣጫ እንዲቀየር አድርገዋል። በኳንተም ቴክኖሎጂዎች ውስጥ የመረጃ ሽግግርን፣ ማከማቻን እና ሰርስሮትን ከፍ ለማድረግ ይህ አቅጣጫ የመቀየር ችሎታ ወሳኝ ነው።
የቀደመው የኤሌክትሮን ፍሰት አቅጣጫን የመቀየር ዘዴ በውጫዊ ማግኔቶች ላይ የተመሰረተ ነው, ነገር ግን ይህ አቀራረብ እንደ ስማርትፎኖች ላሉ አነስተኛ የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች ተስማሚ አልነበረም. ተመራማሪዎቹ ግዙፍ ማግኔቶችን የማይፈልግ ምቹ የኤሌክትሮኒክ ዘዴ አግኝተዋል። የተተገበረውን የአሁኑን ጥግግት በመጨመር እና የ QAH ኢንሱሌተር መሳሪያዎችን በማጥበብ የማግኔትዜሽን አቅጣጫን እና የኤሌክትሮን ትራንስፖርት አቅጣጫን በውጤታማነት በመቀየር በጣም ከፍተኛ የአሁን ጥግግት አግኝተዋል።
ተመራማሪዎቹ ይህንን ለውጥ ከማግኔት ወደ ኤሌክትሪክ መቆጣጠሪያ በኳንተም ቁሳቁሶች ወደ ተለመደው የማስታወሻ ማከማቻነት ከአሮጌ ማግኔቲክ-ተኮር ዘዴዎች ወደ አዳዲስ የኤሌክትሮኒክስ ዘዴዎች ሽግግር ጋር ያወዳድራሉ። በተጨማሪም የእነሱን ዘዴ በንድፈ ሀሳባዊ ትርጓሜ እና ውጤቶቻቸውን የሚደግፉ ተግባራዊ ማስረጃዎችን አቅርበዋል.
ቡድኑ በአሁኑ ጊዜ ስርዓቱን በጥራት ለማብራት እና ለማጥፋት በሂደት ላይ እያሉ ኤሌክትሮኖችን ለአፍታ የሚያቆሙበትን መንገዶች እየሰራ ነው። በተጨማሪም የ QAH ተጽእኖን በከፍተኛ ሙቀት ለማሳየት ዘዴዎችን እየመረመሩ ነው.
ይህ ጥናት ለበለጠ የላቁ የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች እድገት እና የኳንተም ኮምፒውቲንግ አቅምን እውን ለማድረግ ተስፋ ይሰጣል።
ምንጭ፡ Yuan, W., Zhou, LJ., Yang, K. et al. የጠርዙን የአሁኑን ቻርሊቲ የኤሌክትሪክ መቀያየር በኳንተም anomalous Hall insulators። ናት. ማተር. (2023) DOI፡ 10.1038/s41563-023-01694-y