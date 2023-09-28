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የፎርማለዳይድ ድርብ ተፈጥሮን ለመመርመር አዲስ የኬሚካል መሣሪያ

ByMampho Brescia

ሴፕቴ 28, 2023
የፎርማለዳይድ ድርብ ተፈጥሮን ለመመርመር አዲስ የኬሚካል መሣሪያ

የሌስተር ዩኒቨርሲቲ የፎርማለዳይድ ዘርፈ ብዙ ተፈጥሮን ለመግለጥ ያለመ አዲስ የውህድ ቤተ-መጻሕፍት አዘጋጅቷል። ፎርማለዳይድ ካርሲኖጂካዊ እና ከፍተኛ መጠን ያለው መርዛማ እንደሆነ የሚታወቅ ኬሚካል ቢሆንም በባዮሎጂያችን ውስጥ ትልቅ ሚና እንደሚጫወት ይታመናል። ውህዶች፣ በኬሚካላዊ ሳይንስ ጆርናል ላይ በወጣ ጥናት ላይ በዝርዝር የተገለጹት፣ ሳይንቲስቶች ፎርማለዳይድን በተቀላጠፈ ሁኔታ እንዲያጠኑ ያስችላቸዋል፣ ምክንያቱም በጣም ተለዋዋጭ እና በቀላሉ ለማጥናት ምላሽ የሚሰጥ መሆኑ ተረጋግጧል።

ፎርማለዳይድ በሁሉም ሕያዋን ፍጥረታት ውስጥ የሚገኝ ሲሆን የተለያዩ አጠቃቀሞች አሉት ለምሳሌ ሙጫ እና ማምከን። በተፈጥሮ የተፈጠረ እና የሚመረተው በራሳችን ሴሎች ውስጥ ነው። ምንም እንኳን መርዛማነት ቢኖረውም, ፎርማለዳይድ በባዮሎጂ ውስጥ ወሳኝ ሚና እንደሚጫወት የሚያሳዩ መረጃዎች እየጨመሩ መጥተዋል. ሳይንቲስቶች መርዛማውን እና ካርሲኖጂካዊ ባህሪያቱን መረዳቱ ውጤቶቹን ለመከላከል ወይም ለማከም መንገዶችን እንዲያገኙ ይረዳቸዋል።

ፎርማለዳይድ በሴሎች ላይ ያለውን ተጽእኖ ለመመርመር የሌስተር ዩኒቨርሲቲ ከኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር ፎርማለዳይድን በቁጥጥር ስር ለማዋል የተነደፈ አዲስ ውህዶች ቤተ-መጻሕፍት አዘጋጅቷል። በኮስሞቲክስ ኢንደስትሪ ውስጥ ጥቅም ላይ በሚውሉ ውህዶች በመነሳሳት ቀስ በቀስ ዝቅተኛ መጠን ያለው ፎርማለዳይድ የሚለቁት እነዚህ ውህዶች የፎርማለዳይድ ውጤቶችን በትክክል ለመለካት ያስችላሉ።

ዶ/ር ሪቻርድ ሆፕኪንሰን የሌስተር ዩኒቨርሲቲ መዋቅራዊ እና ኬሚካል ባዮሎጂ ኢንስቲትዩት ፈታኝ የሆነው ፎርማለዳይድን በተመጣጣኝ መጠን እና ቁጥጥር በሚደረግ መልኩ በማቅረብ ላይ ያለው ከፍተኛ ምላሽ ሰጪነት እና ተለዋዋጭነት ስላለው ነው። ይህ አዲስ የኬሚካል መሳሪያ ለዚህ ችግር መፍትሄ ይሰጣል.

ፎርማለዳይድ ከተለያዩ የካንሰር ዓይነቶች በተለይም ከአፍንጫ እና ከጉሮሮ ካንሰሮች ጋር የተቆራኘ ነው ። ይሁን እንጂ ብቅ ያሉ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ፎርማለዳይድ በሜታቦሊዝም ውስጥ ሚና እንደሚጫወት እና መርዝ ብቻ ሳይሆን ጠቃሚ ንጥረ ነገር ሊሆን ይችላል. ተመራማሪዎች በሴሎች ውስጥ ያለውን የፎርማለዳይድ ትክክለኛ ተግባራትን በመፍታት በበሽታ ውስጥ ስላለው ሚና ጠቃሚ ጥያቄዎችን ለመመለስ ተስፋ ያደርጋሉ።

የፎርማለዳይድ ድርብ ተፈጥሮ እና በሰው ጤና ላይ ያለውን አንድምታ ሙሉ በሙሉ ለመረዳት ተጨማሪ ምርምር እና ምርመራ አስፈላጊ ይሆናል። በሌስተር ዩኒቨርሲቲ የተገነቡት አዲሱ የኬሚካል ውህዶች ይህንን ውስብስብ ኬሚካል ለማጥናት ጠቃሚ መሣሪያ ይሰጣሉ።

ምንጭ፡ የሌስተር ዩኒቨርሲቲ - ኬሚካል ሳይንስ (DOI፡ 10.1039/D3SC02867D)

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