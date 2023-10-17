አዲስ AI መሳሪያ ሱፐርኖቫስን በራስ-ሰር ፈልጎ ይመድባል

Bright Transient Survey Bot (BTSbot) የተባለ አዲስ፣ ሙሉ በሙሉ አውቶሜትድ አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI) መሳሪያ የመጀመሪያውን ሱፐርኖቫ በተሳካ ሁኔታ ፈልጎ አግኝቷል፣ ለይቷል እና መድቧል። በሰሜን ምዕራብ ዩኒቨርሲቲ በሚመራ አለም አቀፍ ትብብር የተገነባው BTSbot የሰውን ስህተት በማስወገድ የሱፐርኖቫስን ትንተና እና ምደባ ሂደት በከፍተኛ ደረጃ የማፋጠን አቅም አለው።
አሁን ያለው አሰራር ሰዎች ሱፐርኖቫስን ለመለየት እና ለመመርመር ከሮቦት ስርዓቶች ጋር አብረው የሚሰሩትን ያካትታል። የBTSbot ቡድን ሰዎች ባለፉት ስድስት ዓመታት ውስጥ የሱፐርኖቫ እጩዎችን በመለየት ወደ 2,200 ሰዓታት ያህል አሳልፈዋል። ሂደቱን አውቶማቲክ በማድረግ፣ BTSbot ተመራማሪዎች በሌሎች ተግባራት ላይ እንዲያተኩሩ እና የግኝቱን ፍጥነት እንዲያፋጥኑ ጠቃሚ ጊዜን ነፃ ያደርጋል።
የ BTSbot ስርዓት ሮቦቶች እና AI ስልተ ቀመሮች የሱፐርኖቫን ግኝት ለማረጋገጥ ከሌላ ቴሌስኮፕ ጋር ተገናኝተዋል፣ ይህም ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሷል። ቀጣዩ እርምጃ ሞዴሎቹን ማጣራት ነው, ሮቦቶቹ የተወሰኑ የከዋክብት ፍንዳታዎችን እንዲለዩ ያስችላቸዋል. ሰዎችን ከሉፕ ማውጣቱ ለተመራማሪው ቡድን ምልከታዎቻቸውን እንዲመረምር እና አዳዲስ መላምቶችን እንዲያዳብር ብዙ ጊዜ ይሰጣል።
የ AI መሳሪያን ለመስራት ቡድኑ ከ1.4 ሚሊዮን በላይ ታሪካዊ ምስሎችን በመጠቀም ከ16,000 የሚጠጉ ምንጮች፣ የተረጋገጡ ሱፐርኖቫስ እና ሌሎች የስነ ፈለክ ክስተቶችን በመጠቀም የማሽን-መማሪያ ስልተ-ቀመርን አሰልጥኗል። ከዚያም BTSbot በቅርቡ ከተገኘ ሱፐርኖቫ እጩ ጋር ተፈትኗል፣ እሱም በተሳካ ሁኔታ ለይቷል እና አረጋግጧል። እጩው ዓይነት Ia ሱፐርኖቫ እንዲሆን ከተወሰነ በኋላ፣ አውቶማቲክ ስርዓቱ ግኝቱን ከሥነ ፈለክ ተመራማሪው ማህበረሰብ ጋር አጋርቷል።
ይህ የሱፐርኖቫስን ፈልጎ ማግኘት እና መፈረጅ በራስ ሰር የመለየት እመርታ የማግኘት እና የመተንተን ፍጥነትን በማፋጠን የስነ ፈለክ ጥናትን የመቀየር አቅም አለው። የ AI ቴክኖሎጂን በመጠቀም ተመራማሪዎች መረጃውን በመተርጎም እና ስለ እነዚህ የጠፈር ፍንዳታ አመጣጥ አዳዲስ ንድፈ ሐሳቦችን በማዳበር ላይ ማተኮር ይችላሉ.
ምንጮች፡ ሰሜን ምዕራብ ዩኒቨርሲቲ
ትርጓሜዎች
- ሱፐርኖቫ፡ ሱፐርኖቫ በትልቅ ኮከብ የህይወት ኡደት መጨረሻ ላይ የሚፈጠር ኃይለኛ ፍንዳታ ሲሆን ይህም ከፍተኛ መጠን ያለው ሃይል እንዲለቀቅ ያደርጋል።
- አውቶሜሽን፡ ያለ ሰው ጣልቃገብነት ስራዎችን ለመስራት ማሽኖችን ወይም ሶፍትዌሮችን መጠቀም።
- ማሽን መማር፡- ስርአቶች ከውሂብ እንዲማሩ እና በግልፅ ፕሮግራም ሳይዘጋጁ አፈፃፀማቸውን እንዲያሻሽሉ የሚያስችል የሰው ሰራሽ እውቀት ስብስብ።