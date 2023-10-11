መልቲቪታሚኖች በዕድሜ የገፉ ሰዎች ማህደረ ትውስታን ሊያሻሽሉ ይችላሉ?

በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ጥናቶች መልቲቪታሚኖች ምንም ጥቅም የላቸውም የሚለውን አስተሳሰብ እየተፈታተኑ ነው። እንደ እውነቱ ከሆነ, ጥናቶች በዕድሜ የገፉ አዋቂዎች በተለይም የማስታወስ ችሎታን ከማሻሻል አንጻር ሊጠቀሙ እንደሚችሉ መጠቆም ጀምሯል.
የእርጅና አእምሮን በማጥናት ላይ ያተኮረ አንድ የነርቭ ሳይንቲስት መረጃውን ከገመገመ በኋላ መልቲ ቫይታሚን መውሰድ መጀመሩን አሳምኖ ነበር።
ይህ የአመለካከት ለውጥ ጠቃሚ ነው ምክንያቱም መልቲ ቫይታሚን ለብዙ ዶክተሮች ውጤታማ እና አላስፈላጊ እንደሆኑ ተደርገው ይቆጠራሉ. ይሁን እንጂ እየወጡ ያሉት መረጃዎች እንደሚያሳየው በእነዚህ ተጨማሪዎች ውስጥ የሚገኙ አንዳንድ ንጥረ ነገሮች በእውቀት (ኮግኒቲቭ) ተግባር ላይ በተለይም በዕድሜ የገፉ ሰዎች ላይ በጎ ተጽእኖ ይኖራቸዋል።
የማስታወስ ችሎታ ማሽቆልቆል ለአረጋውያን ሰዎች የተለመደ ጉዳይ ነው, እና ውጤታማ ጣልቃገብነቶችን ማግኘት በጣም አስፈላጊ ነው. ጤናማ አመጋገብ ብዙ ጠቃሚ ንጥረ ነገሮችን ሊሰጥ ቢችልም, አዛውንቶች አሁንም መልቲቪታሚኖች ከሚሰጡት ተጨማሪ ድጋፍ ሊጠቀሙ ይችላሉ.
መልቲ ቫይታሚን ለጤናማ የአኗኗር ዘይቤ ምትክ ሆኖ መታየት እንደሌለበት ልብ ሊባል ይገባል። መደበኛ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ፣ የተመጣጠነ አመጋገብ እና በቂ እንቅልፍ የአጠቃላይ የእውቀት (ኮግኒቲቭ) ጤና ወሳኝ አካላት ናቸው። ነገር ግን፣ መልቲ ቫይታሚንን ወደ አንድ ሰው መደበኛ ሁኔታ ማካተት የማስታወስ ችሎታን ለመጠበቅ እና ለማሻሻል ተጨማሪ ድጋፍ ሊሰጥ ይችላል።
እንደ ማንኛውም ማሟያ፣ የግለሰባዊ ፍላጎቶች እና ከመድኃኒቶች ጋር ያለው ግንኙነት ሊለያይ ስለሚችል የብዙ ቫይታሚን መድሐኒቶችን ከመጀመርዎ በፊት ከጤና ባለሙያ ጋር መማከር ጥሩ ነው።
ምንጮች:
- ምንጭ መጣጥፍ: "Multivitamins ምንም ጥቅም የሌላቸው በዶክተሮች ዘንድ ታዋቂነት አላቸው."
- በእርጅና አንጎል ላይ የነርቭ ሳይንቲስት ጥናት