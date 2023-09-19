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የናሳ ፓርከር ሶላር ፕሮብ ከፀሀይ ስርዓት አፈጣጠር የሕዋ አቧራ አገኘ

Byቪኪ Stavropoulou

ሴፕቴ 19, 2023
የናሳ ፓርከር ሶላር ፕሮብ ከፀሀይ ስርዓት አፈጣጠር የሕዋ አቧራ አገኘ

የናሳው ፓርከር ሶላር ፕሮብ የፀሃይን ኮሮና የማሰስ የመጀመሪያው ተልእኮ የማይታመን ግኝት አድርጓል። መርማሪው ከፀሐይ ስርዓታችን መፈጠር የተረፈ ነው ተብሎ የሚታመን የጠፈር አቧራ አጋጥሞታል። ይህ አስደናቂ ግኝት የተከናወነው በምርመራው ጉዞ ውስጥ እስካሁን ከታዩት በጣም ኃይለኛ የኮሮና ቫይረስ ማስወጣት ውስጥ ነው።

የኮሮናል ጅምላ ማስወጣት ከፀሐይ የሚመነጨው ኃይለኛ የፕላዝማ ፍንዳታ እና መግነጢሳዊ መስክ ነው። በዚህ ፈንጂ ክስተት ምክንያት አቧራው ከፀሐይ ስድስት ሚሊዮን ማይል ርቀት ላይ ተንቀሳቅሷል። ይሁን እንጂ በሥርዓታችን ሥርዓተ ፀሐይ ውስጥ ያለው ኢንተርፕላኔታዊ አቧራ የተፈናቀለውን አካባቢ በፍጥነት ሞላው።

ናሳ ዜናውን በማህበራዊ ሚዲያ ላይ አጋርቶታል፣ በፓርከር ሶላር ፕሮቢ ለመጀመሪያ ጊዜ ስለተፈጸመው ሌላ ደስታን ገልጿል። መርማሪው ከጠፈር አቧራ ጋር መገናኘቱ በፀሃይ ሃይል እና በአቅራቢያው በሚገኙት ከኮሜትሮች እና አስትሮይድ የቀሩ የአቧራ ቅንጣቶች መካከል ስላለው ግንኙነት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።

የተበታተነው አቧራ "የዞዲያካል ብርሃን" በመባል የሚታወቀው ደካማ ብርሃን ያሳያል, ፀሐይ ከመውጣቷ በፊት ወይም ፀሐይ ከጠለቀች በኋላ ይታያል. የተቀረጹት ምስሎች ብሩህነት የአቧራ ቅንጣቶችን አንጸባራቂ ባህሪያት ግምት ውስጥ በማስገባት ማስተካከል ነበረበት። ይህ ግኝት የጠፈር የአየር ሁኔታ ትንበያዎችን በማራመድ እና በፕላኔቶች መካከል ያለው አቧራ የፀሐይ ፍንዳታ እንዴት እንደሚጎዳ ያለንን ግንዛቤ ለማሳደግ ወሳኝ ነው።

ወደ ፊት ስንሄድ የፓርከር ሶላር ፕሮብ ፀሐይ ከፍተኛውን የፀሐይ ብርሃን ላይ ስትደርስ ተጨማሪ መረጃዎችን ይሰበስባል ተብሎ ይጠበቃል። ይህ መረጃ ናሳ የፀሐይ እንቅስቃሴን በምድር አካባቢ ላይ የሚያሳድረውን ተጽዕኖ ለመረዳት ይረዳል።

ይህ ያልተለመደ ግኝት የቅርብ ኮከባችንን ሚስጥሮች በሚፈታበት ጊዜ በፓርከር ሶላር ፕሮብሌይ እየተካሄደ ያለውን መሰረተ ልማት ያሳያል።

ምንጮች:

– የናሳ ፓርከር የፀሐይ ምርመራ ድህረ ገጽ
– የናሳ ይፋዊ የትዊተር መለያ @NASA
- Merriam-Webster መዝገበ-ቃላት: https://www.merriam-webster.com/dictionary/coronal%20mass%20ejection

By ቪኪ Stavropoulou

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