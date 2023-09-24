የናሳ ካፕሱል የአስትሮይድ ናሙናዎችን ይዞ በዩታ በረሃ ውስጥ መሬቶች፣ኩዊንስላንድ ሳይንቲስቶች መረጃዎችን ሰበሰቡ

ዘጠኝ የኩዊንስላንድ ሳይንቲስቶች በዩታ በረሃ ላይ ሊወድቅ ካለው የ 4.5 ቢሊዮን አመት አስትሮይድ ናሙናዎችን የያዘ የናሳ ካፕሱል በማጥናት ከፍተኛ ሚና ይጫወታሉ። የናሳ OSIRIS-REx ተልእኮ አካል የሆነው ካፕሱሉ በ250 ከምድር አቅራቢያ ከሚገኘው አስትሮይድ ቤንኑ የተሰበሰበ 2020 ግራም ቋጥኝ ይይዛል።ይህም ዩናይትድ ስቴትስ ከአስትሮይድ ናሙና ስትሰበስብ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚያመለክት ሲሆን ጃፓን ከዚህ ቀደም ተመሳሳይ ነገር አድርጋለች። በ 2018 እና 2010 ውስጥ ተልዕኮዎች. የተሰበሰበው ናሙና ስለ ምድር እና የፀሐይ ስርዓት አፈጣጠር ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል.
የኩዊንስላንድ ሳይንቲስቶች የካፕሱሉ ቁልቁለት ወደ ምድር ከባቢ አየር በሴኮንድ በ12 ኪሎ ሜትር እንደገና ሲገባ እና እስከ 3,000 ዲግሪ ሴልሺየስ የሙቀት መጠን ይደርሳል። ይህ መረጃ የካፕሱሎችን ክብደት በመቀነስ ላይ በማተኮር የወደፊቱን የጠፈር መንኮራኩር ዲዛይን ለማሻሻል ወሳኝ ይሆናል። ሳይንቲስቶቹ በተልዕኮው ላይ ደስታን እና ጭንቀትን ይገልጻሉ ፣ ምክንያቱም የተለያዩ ተግዳሮቶችን ያቀርባል ፣ ለምሳሌ የቀን ብርሃን እንደገና መግባት።
ካፕሱሉን በመከታተል ላይ ከተሳተፉት ሳይንቲስቶች መካከል አንዱ የሆኑት ኢንጂነር ጀረሚ ሞራን ከናሳ ጋር ለመስራት እንደ ህልም ገልፀውታል። ከእንደገና የመግባት ሂደት ውስጥ እውነተኛ መረጃን ማንሳት አስፈላጊ ነው ብሎ ያምናል, ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ተልእኮዎች በአስር አመታት ውስጥ አንድ ጊዜ ብቻ ይከሰታሉ. የኩዊንስላንድ ሳይንቲስቶች ሳይንሳዊ መሳሪያዎችን በአውሮፕላኖቹ ላይ በማንቀሳቀስ ከካፕሱሉ መውረድ ጠቃሚ መረጃዎችን ይይዛሉ።
ከኩዊንስላንድ ሳይንቲስቶች በተጨማሪ የጃፓን ኤሮስፔስ ኤክስፕሎሬሽን ኤጀንሲ፣ የስቱትጋርት ዩኒቨርሲቲ እና የኩዊንስላንድ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ከተለያዩ ድርጅቶች የተውጣጡ ተመራማሪዎችም በተልዕኮው ይሳተፋሉ። ይህ የትብብር ጥረት ስለ ሶላር ሲስተም ያለንን ግንዛቤ የበለጠ ለማሳደግ እና የጠፈር መንኮራኩሮችን ንድፍ ለማራመድ ያለመ ነው።
ምንጭ፡ አልተሰጠም።