ሳይንቲስቶች በማርስ ላይ እምቅ የጭቃ ሐይቅ አገኙ

ሳይንቲስቶች በማርስ ላይ የጭቃ ሐይቅ ነበር ብለው የሚያምኑትን ማስረጃ አግኝተዋል፣ ይህም በፕላኔታችን ላይ ያለፈውን ህይወት ምልክቶች ለመፈለግ ጠቃሚ ፍንጭ ይሰጣል። ጥናቱ ያተኮረው ሃይድራኦትስ ቻኦስ፣ ተራሮች፣ ሸለቆዎች እና ሸለቆዎችን ባቀፈው በማርስ ላይ የተመሰቃቀለ የመሬት አቀማመጥ ነው። ተመራማሪዎች በናሳ ማርስ ሪኮኔንስ ኦርቢተር የተነሱትን ምስሎች በመተንተን በHydraotes Chaos ውስጥ ያለውን ጠፍጣፋ ቦታ ለይተው በመለየት ደለል እና ጭቃ ከመሬት በታች የሚፈልቅ ምልክት ያሳያል።
ጥናቱ እንደሚያመለክተው ከ 3.4 ቢሊዮን ዓመታት በፊት በሃይድሬትስ ቻኦስ ውስጥ የውሃ ማጠራቀሚያዎች ስርዓት በመበላሸቱ ከፍተኛ መጠን ያለው ጎርፍ በመፍሰሱ መሬት ላይ ከፍተኛ መጠን ያለው ደለል አከማችቷል ። ይህ ደለል በቅርበት ከተመረመረ በማርስ ላይ ያለፈውን ህይወት ባዮፊርማዎችን ሊይዝ ይችላል። ተመራማሪዎቹ የማርስ የከርሰ ምድር ውሃ ከጠፋ እና ፕላኔቷ በቀላሉ የማይመች ሆና ከቆየች በኋላ ከ1.1 ቢሊዮን ዓመታት በፊት በጭቃ ሐይቅ ውስጥ ያለው ደለል እንደተፈጠረ ያምናሉ።
ወደፊት፣ ሳይንቲስቶች ማርስ ለመኖሪያነት የምትመች እና ሕይወትን የማስተናገድ አቅም ያለው መቼ እንደሆነ ለማወቅ የጥንቱን የጭቃ ሐይቅ የበለጠ ለመመርመር ተስፋ ያደርጋሉ። የናሳ አሜስ የምርምር ማዕከል EXCALIBR (Regolith ውስጥ የሊፒድ ባዮማርከርስ ኬሚካላዊ ትንተና ኤክስትራክተር) የተባለ መሳሪያ በማዘጋጀት ላይ ሲሆን ይህም ለባዮማርከርስ በተለይም ለሊፒዲዎች ዓለቶችን ለመፈተሽ ሊያገለግል ይችላል። EXCALIBRን ወደ ጨረቃም ሆነ ወደ ማርስ የወደፊት የናሳ ተልእኮ ለመውሰድ ታሳቢዎች አሉ፣ Hydraotes Chaos ለዚህ መሳሪያ ማረፊያ ቦታ ሊሆን ይችላል።
ይህ ጥናት ማርስ ህይወትን አንድ ጊዜ እንደምትይዝ አዲስ ብርሃን የፈነጠቀ ሲሆን ተጨማሪ ፍለጋ እና የማርስን የመሬት አቀማመጥ አስፈላጊነት አጉልቶ ያሳያል። የማርስን እንቆቅልሽ እና ያለፈ ህይወት ምልክቶችን ለመግለጥ ለሚፈልጉ የወደፊት ተልእኮዎች አስደሳች ተስፋዎችን ይሰጣል።
ምንጭ፡ ተፈጥሮ ሳይንሳዊ ዘገባዎች