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የብሉዋልከር 3 ሳተላይት ብሩህነት በሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ዘንድ ስጋት ይፈጥራል

Byቪኪ Stavropoulou

ጥቅምት 5, 2023
የብሉዋልከር 3 ሳተላይት ብሩህነት በሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ዘንድ ስጋት ይፈጥራል

ብሉዋልከር 3 የተሰኘው በቅርቡ ወደ ህዋ የምታመጥቅ ሳተላይት አሁን በሌሊት ሰማይ ላይ ካሉት ከዋክብት ሁሉ ማለት ይቻላል በብርሃን እየታየ ነው፣ ይህም የስነ ፈለክ ተመራማሪዎችን ስጋት ፈጥሯል። የዚህ ሳተላይት ብሩህነት እና ወደፊት ወደ ህዋ የሚወነጨፉ ተመሳሳይ ሳተላይቶች ቁጥር እየጨመረ በመምጣቱ በኮስሞስ ጥናት ላይ የማይቀለበስ ተጽእኖ ይኖረዋል።

ኔቸር በተሰኘው ጆርናል ላይ የወጣው ጥናት እንደሚያመለክተው የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ቡድን ብሉዋልከር 3 በሌሊት ሰማይ ላይ ካሉት የሰማይ አካላት ከሰባት ከዋክብት ከጨረቃ፣ ጁፒተር እና ቬኑስ በስተቀር የበለጠ ብሩህ ነው። የጥናቱ አዘጋጆች ብሉዋልከር 3ን ለ130 ቀናት ተመልክተው በዝቅተኛ የምድር ምህዋር ውስጥ ያሉ ብሩህ እና አርቲፊሻል ሳተላይቶች ህብረ ከዋክብት የስነ ፈለክ ምርምርን ሊያደናቅፉ ይችላሉ ሲሉ ደምድመዋል።

ብሉዋልከር 3 የሞባይል ማማ ሳያስፈልገው የ5ጂ ግንኙነትን ለማቅረብ አላማ ባለው AST SpaceMobile በተባለ የቴሌኮሙዩኒኬሽን ኩባንያ ባለፈው አመት ሴፕቴምበር ላይ ተጀመረ። ነገር ግን የሳተላይቱ ብሩህነት በአለም አቀፉ የስነ ፈለክ ዩኒየን ከተመከረው ደረጃ በልጦ በሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ዘንድ ስጋት ፈጥሯል።

ከጥናቱ ተባባሪዎች አንዱ የሆነው ሲግፍሪድ ኢግል በሰፋ እና በብሩህ የንግድ ሳተላይቶች ላይ ያለውን አዝማሚያ አስመልክቶ አስተያየት የሰጡ ሲሆን ብዙ ኩባንያዎች ተመሳሳይ መርከቦችን ለመጀመር ሲያቅዱ ደንቦችን አስፈላጊነት አጽንኦት ሰጥተዋል. AST SpaceMobile በጥናቱ የተነሱትን ስጋቶች ለመፍታት ከናሳ እና ከሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ጋር እየሰሩ መሆናቸውን ገልጿል።

ይህ የሳተላይት ጣልቃ ገብነት ጉዳይ አዲስ አይደለም። በማርች ወር ላይ ሳይንቲስቶች እንደ ስፔስ ኤክስ ስታርሊንክ ባሉ የሳተላይት መርከቦች ምክንያት ሊፈጠር የሚችለውን መስተጓጎል በማስጠንቀቅ የሰማይ ጥናትን ለመጠበቅ ደንቦችን ጠይቀዋል። ይህ ስጋት በ2019 ሳይንቲስቶች ለመጀመሪያ ጊዜ የሳተላይት ህብረ ከዋክብትን በከዋክብት ላይ መጨናነቅ እንደሚችሉ ጠቁመዋል።

የጥናቱ አዘጋጆች በጉዳዩ ላይ አስተያየት እንዲሰጡ ለቀረበላቸው ጥያቄ እስካሁን ምላሽ አልሰጡም። በምህዋሩ ውስጥ ያሉ ሳተላይቶች ቁጥር እየጨመረ በሄደ ቁጥር በቴክኖሎጂ እድገት እና አጽናፈ ሰማይን የመመርመር እና የመረዳት አቅማችንን ለመጠበቅ ሚዛን መፈለግ በጣም አስፈላጊ ነው።

ምንጮች:
- ተፈጥሮ
- የውስጥ አዋቂ

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