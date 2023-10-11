በደንብ በሚታወቅ የኑክሌር ምላሽ ላይ አዲስ አመለካከት፡ ቀስ ብሎ ማቃጠል-በሃይድሮጅን ማቃጠል ደረጃ

ኑክሌር አስትሮፊዚክስ በዩኒቨርስ ውስጥ ከተፈጠረ ጀምሮ ያለውን የዝግመተ ለውጥ የሚመረምር የጥናት ዘርፍ ነው። የሳይንስ ሊቃውንት የአስትሮፊዚካል ሞዴሎችን መለኪያዎችን ለመወሰን በቤተ ሙከራ መለኪያዎች ላይ ይመረኮዛሉ. የኑክሌር ምላሾች በከዋክብት ውስጥ በሚከሰቱ ሂደቶች ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ. ከ Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) የተመራማሪዎች ቡድን ከጣሊያን፣ ሃንጋሪ እና ስኮትላንድ ተባባሪዎች ጋር በመሆን በድሬስደን ፌልሰንከለር አፋጣኝ ላይ የማዕከላዊ የኑክሌር ምላሽን በተመለከተ በቅርቡ ምርመራ አካሂደዋል። የጥናታቸው ግኝቶች በ Physical Review C ጆርናል ላይ ታትመዋል።
የምርመራቸው ትኩረት የካርቦን-12 አስኳል ከሃይድሮጂን ኒውክሊየስ ጋር በመጋጨቱ የታወቀ የኑክሌር ምላሽ ነበር። ይህ ግጭት የኢሶቶፕ ናይትሮጅን-13 ምርትን እና የጋማ ጨረሮችን ወደመለቀቅ ያመራል። ይህ ምላሽ CNO ዑደት ተብሎ በሚታወቀው ውስጥ የመጀመሪያው እርምጃ ነው, እሱም ግዙፍ ከዋክብት ውስጥ ንጥረ ነገሮች መፈጠር ተጠያቂ ነው. ተመራማሪዎቹ በተለይ ምላሽ መስቀለኛ ክፍል ላይ ፍላጎት ነበራቸው፣ ይህም ምላሽ የመከሰት እድልን በተመለከተ መረጃ ይሰጣል።
ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ ትክክለኛነት፣ የምርምር ቡድኑ ቀደም ሲል ተቀባይነት ያገኘው የምላሽ መስቀለኛ ክፍል ዋጋ በግምት 25% ወደ ታች መስተካከል እንዳለበት ወስኗል። ይህ ያልተጠበቀ ውጤት እንደሚያመለክተው የ CNO ዑደት የተቃጠለው ደረጃ ቀደም ሲል ከታሰበው በላይ ቀርፋፋ እንደሆነ እና የ 13N ኒውትሪኖስ ልቀት ወደ ፀሀይ መሃል ቅርብ እንደሚሆን ያሳያል። እነዚህ አዳዲስ ግኝቶች የካርቦን ኢሶቶፕስ 12C/13C በከዋክብት መካከል ያለውን ጥምርታ በተመለከተ የበለጠ ትክክለኛ የንድፈ ትንበያዎችን ይፈቅዳል። ይህ ደግሞ በከዋክብት ውስጠኛ ክፍል ውስጥ ለሚከሰቱ ሂደቶች ሞዴሎችን ለማሻሻል ይረዳል.
ኮከቦች ጉልበታቸውን የሚያገኙት ከሃይድሮጅን ወደ ሂሊየም ውህደት ነው. በኮከቡ ብዛት ላይ በመመስረት የተለያዩ የመዋሃድ ሂደቶች ይከሰታሉ. ዝቅተኛ የጅምላ ኮከቦች ልክ እንደ ጸሀያችን የፕሮቶን-ፕሮቶን ሰንሰለት ውስጥ ይገባሉ። ነገር ግን፣ በግዙፍ ኮከቦች ውስጥ፣ ከፍተኛ ሙቀት በሃይድሮጂን እና በካርቦን ኒውክሊየስ መካከል ያለውን ምላሽ ወደ CNO ዑደት ያመራል። ምንም እንኳን ካርቦን ከ 2% ያነሰ የኢንተርስቴላር ቁስ አካል ቢሆንም, ሳይበላው በዑደት ውስጥ እንደ ማነቃቂያ ሆኖ ይሠራል. የንጹህ ምላሽ የሃይድሮጅን ውህደት ወደ ሂሊየም ይቀራል.
ቡድኑ ለሙከራ ዓላማቸው በተተነተነ ካርቦን የተሸፈኑ ታንታለም ዲስክዎችን ተጠቅሟል። እነዚህን ኢላማዎች ከ5 ኤም.ቪ ፔሌትሮን አከሌሬተር በመጡ ፕሮቶኖች ሰፊ የሃይል ክልልን መሸፈን በሚችል ቦምብ ደበደቡዋቸው። የተገኘው የጋማ ጨረሮች ከፍተኛ ንፅህና ያላቸው ጀርመኒየም መመርመሪያዎችን በመጠቀም ተገኝተዋል።
ሙከራው የተካሄደው በድሬዝደን አቅራቢያ በሚገኘው የፌልሰንከለር የምድር ውስጥ ላብራቶሪ ውስጥ ነው። በHZDR እና TU Dresden በጋራ የሚሰራው ይህ ላብራቶሪ በቀድሞ የበረዶ ማጠራቀሚያ ዋሻ ውስጥ የሚገኝ ሲሆን ይህም ከጠፈር ጨረሮች ይከላከላል። በአውሮፓ አስትሮፊዚክስ ተመራማሪዎች መካከል ያለው ትብብር በዚህ ጥናት ውስጥ በፒኤችዲ. የፓዱዋ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ በፌልሰንኬለር ስድስት ወራትን በማሳለፍ ምርምር ሲያደርግ።
ምንጮች:
– J. Skowronski et al፣ የተሻሻለ የ C12(p፣γ) N13 ምላሽ በE=320–620 keV እና 422 keV resonance፣ Physical Review C (2023)።
- በጀርመን የምርምር ማዕከላት Helmholtz ማህበር የቀረበ