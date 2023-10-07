እንኳን ወደ አስደናቂው የጠፈር በረራ አለም በደህና መጡ

በሴፕቴምበር ወር ፣ የጠፈር በረራ አለም ብዙ ትኩረት የሚስቡ ጊዜያት ነበሩት። በዩታ የአስትሮይድ ናሙናዎችን በተሳካ ሁኔታ ካረፈበት ጊዜ አንስቶ የህንድ የጨረቃ መሬት በጨረቃ ላይ እስክታየ ድረስ ስለ ህዋ አሰሳ የምንጓጓባቸው ብዙ ምክንያቶች ነበሩ።
በናሳ OSIRIS-REx ተልእኮ የተሰበሰበውን ከአስትሮይድ ቤንኑ ድንጋይ እና አቧራ የያዘ ካፕሱል ማረፍ አንዱና ዋነኛው ነው። ሳይንቲስቶች አሁን ስለ መጀመሪያው የፀሐይ ስርዓት እና በምድር ላይ ስላለው የሕይወት አመጣጥ የበለጠ ለማወቅ እነዚህን ናሙናዎች ያጠናሉ። ተስፋው እነዚህ ናሙናዎች ለወደፊቱ የጠፈር ምርምር በአስትሮይድ ላይ ስላሉት እምቅ ሀብቶች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ።
ሌላው አስገራሚ ክስተት በፀሃይ ኦርቢተር መመርመሪያ ላይ ያለው የካሜራ ማስተካከያ ሲሆን ይህም ሳይንቲስቶች በፀሐይ ከባቢ አየር ውስጥ እምብዛም የማይታዩ ቦታዎችን እንዲመለከቱ ያስችላቸዋል። ከፀሃይ ማእከላዊ ዲስክ ላይ ያለውን ኃይለኛ የፀሐይ ብርሃን በመዝጋት ተመራማሪዎች የፀሃይ ኮሮና ልዩ ምስሎችን ማንሳት ችለዋል, ይህ ክልል በተለምዶ በፀሃይ ብርሀን የተሸፈነ ነው.
ከሮኬት ቴክኖሎጂ አንፃር፣ ስቶክ ስፔስ በድጋሚ ጥቅም ላይ ሊውል የሚችለውን ሁለተኛ ደረጃ ሮኬት አቀባዊ የመነሳት እና የማረፍ አቅሞችን በተሳካ ሁኔታ አሳይቷል። ይህ የሙከራ በረራ ኩባንያው የሚያርፍ እና እንደገና ጥቅም ላይ ሊውል የሚችል የሮኬት አካል በማዘጋጀት ላይ ያለውን እድገት ያሳየ ሲሆን ይህም ይበልጥ ዘላቂ የሆነ የጠፈር ጉዞን ለማሳደድ ወሳኝ እርምጃ ነው።
በተጨማሪም ስፔስኤክስ ከናሳ ጋር ወደፊት ለጨረቃ በሚያደርጉት ተልዕኮዎች ላይ በመተባበር በስታርሺፕ የሰው ማረፊያ ስርዓታቸው እድገታቸውን ቀጥለዋል። SpaceX ባለፈው ወር ቫክዩም-የተመቻቸ ሞተርን በተሳካ ሁኔታ ሞክሯል፣ይህም አፈጻጸሙን ከዝቅተኛ የምድር ምህዋር ባለፈ በከፋ ቅዝቃዜ አረጋግጧል።
በቀላል ማስታወሻ፣ ከናሳ ጁኖ የጠፈር መንኮራኩር ምስሎች በጁፒተር የምትዞር የእሳተ ገሞራ ጨረቃን አሳይተዋል። እነዚህ አስደናቂ ምስሎች በበርካታ ንቁ እሳተ ገሞራዎች ምልክት የሆነውን የጨረቃን ተለዋዋጭ ገጽታ ያዙ።
በአጠቃላይ መስከረም ለጠፈር በረራ አድናቂዎች አስደሳች ወር ነበር። ከአስትሮይድ ናሙናዎች አንስቶ እስከ ጨረቃ ላደሮች እና አስደናቂ የፀሐይ ስርዓታችን ምስሎች፣ ዓይኖቻችንን ወደ ከዋክብት እንድናዞር የሚያደርጉ ብዙ ምክንያቶች ነበሩ።
ምንጮች:
- ናሳ
- የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ (ኢዜአ)
- የስቶክ ቦታ
- SpaceX