ሌዘር ፊውዥን ሙከራ በሁለተኛው ሙከራ ተጨማሪ ሃይል ይፈጥራል

በሎውረንስ ሊቨርሞር ናሽናል ላቦራቶሪ የሚገኘው የናሽናል ኢግኒሽን ፋሲሊቲ (ኤንአይኤፍ) ሳይንቲስቶች የሃይድሮጂን ፔሌትን በ192 ሌዘር በቦምብ በመወርወር የኃይል ፍንዳታ በተሳካ ሁኔታ ፈጥረዋል። ይህ ሂደት ለፀሀይ ኃይል የሚሰጡ የውህደት ምላሾችን ይፈጥራል። በሀምሌ ወር የተደረገው ሙከራ በታህሳስ ወር ከነበረው ሙከራ የበለጠ ሃይል አፍርቷል፣ ይህም ከሚመጣው ሌዘር ጋር ሲነጻጸር በሁለት እጥፍ የሚጠጋ ትርፍ አግኝቷል።
የሙከራው ውጤት ውህድ ኢነርጂ ግሪንሃውስ ጋዞችን ሳይለቅ ወይም ረጅም ጊዜ የሚቆይ የራዲዮአክቲቭ ቆሻሻን ሳያመርት ኤሌክትሪክ ለማመንጨት ያስችላል የሚል ተስፋ ፈጥሯል። የታህሳስ ሙከራው በላብራቶሪ ውስጥ የተቀላቀለ ምላሽ ምላሹን ለመጀመር ከወሰደው በላይ ሃይል የሚያመነጨው ለመጀመሪያ ጊዜ በመሆኑ የዲሴምበር ሙከራው እጅግ አስደናቂ ነበር።
በቅርብ በጁላይ ወር በተደረገው ሙከራ ሳይንቲስቶቹ ከተጠበቀው በላይ የተሻለ ውጤት አስመዝግበዋል፣ 3.88 ሜጋጁሉል ምርት ከታሰበው የሶስት ሜጋጁል ምርት ጋር ሲነጻጸር። ይህ የሚያሳየው በአንዳንድ ማስተካከያዎች የሌዘር ፊውዥን ይበልጥ ውጤታማ ሊሆን ይችላል። ይሁን እንጂ በጁን ወር በተደረገው ባለፈው ሙከራ ላይ እንደታየው በሙከራው ውስጥ ትንሽ ልዩነቶች ትንሽ የተሳካ ውጤት ሊያስገኙ ይችላሉ።
በሊቨርሞር የሚገኙ ሳይንቲስቶች አሁን በውጤቶቹ ላይ ተጽእኖ ስለሚያሳድሩ ነገሮች የተሻለ ግንዛቤ እንዳላቸው ያምናሉ. በሌዘር ውስጥ ያሉ ጉድለቶች እና በነዳጅ እንክብሎች ውስጥ ያሉ ልዩነቶች የመዋሃድ ምላሾችን ሊነኩ ይችላሉ። የኮምፒዩተር ማስመሰያዎች እንደሚያሳዩት የውጤት ሃይል ከዝቅተኛ እስከ 1.4 ሜጋጁል እስከ ሰባት ሜጋጁል ድረስ ይደርሳል።
ወደፊት በመሄድ፣ NIF በተከታታይ ከፍተኛ የውህደት ምርትን ለማግኘት ሙከራውን ለማሻሻል እና ለማሻሻል አቅዷል። የተቋሙ ሌዘር ኃይል ከ 2.05 ወደ 2.2 ሜጋጁል ይጨምራል። ይህ ማሻሻያ በኃይል ምርት ላይ ተጨማሪ ማሻሻያዎችን እንደሚያመጣ ይጠበቃል, ምክንያቱም ብዙ ሃይል በብቃት ከሞቃት ቦታ ጋር ሊጣመር ይችላል.
ይህ በቅርብ ጊዜ በሌዘር ፊውዥን ምርምር ላይ የተደረገው እድገት ለንጹህ እና ዘላቂ የኃይል ማመንጫ የወደፊት ተስፋን ያሳያል። በቀጣይ እድገቶች እና ማሻሻያዎች፣ የውህደት ሃይል ከባህላዊ የቅሪተ አካል የነዳጅ ምንጮች ትክክለኛ አማራጭ ሊሆን ይችላል።
ምንጮች:
- በሎውረንስ ሊቨርሞር ናሽናል ላብራቶሪ ውስጥ ናሽናል ኢግኒሽን ተቋም
- SLAC ብሔራዊ Accelerator ላቦራቶሪ