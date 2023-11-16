ከዝናብ ይልቅ የአሸዋ ፏፏቴ ያለው አስገራሚው ፕላኔት

የናሳው ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ያልተለመደ ግኝት አድርጓል - በዝናብ ምትክ የአሸዋ እህል ከሰማይ የሚወርድባት ፕላኔት ፣ ዘ ጋርዲያን በቅርቡ ባወጣው ዘገባ። ይህች አስደናቂ ፕላኔት Wasp-107b የምትባል ከምድር 200 የብርሃን አመታት ርቃ በምትገኘው በቨርጎ ህብረ ከዋክብት ውስጥ ትኖራለች። የፕላኔቷ የውሃ እና የዳመና ዑደቶች ከራሳችን ጋር ተመሳሳይነት ቢኖራቸውም፣ ደመናዎቹ በሲሊኬት የተዋቀሩ በመሆናቸው በአሸዋ የተሞላ ዝናብ ያስከትላሉ።
‹Wasp-107b› ተብሎ የሚጠራው ብዙውን ጊዜ “የጥጥ ፍርስራሽ” ተብሎ የሚጠራው በአንጻራዊ ሁኔታ ዝቅተኛ ጥንካሬ ምክንያት ከሌሎች የጋዝ ግዙፍ ኩባንያዎች ጎልቶ ይታያል። ምንም እንኳን መጠኑ ከጁፒተር ጋር ተመሳሳይ ቢሆንም ፣ ይህ ኤክስፖፕላኔት በጣም ቀላል ነው ፣ ክብደቱ ከኔፕቱን ጋር ተመሳሳይ ነው። የWasp-107b ብርሃን ብርቅነት ሳይንቲስቶች ከባቢ አየርን በልዩ ጥልቀት እንዲመረምሩ ያስችላቸዋል። ከካቶሊክ ኢንስቲትዩት (KU) ሉቨን የጥናቱ መሪ ደራሲ ፕሮፌሰር ሊን ዴሲን “በእርግጥ የዚህች አየር የተሞላች ፕላኔት ጥግግት እስካሁን ካየናቸው ሁሉ ዝቅተኛው ነው። ይህም ወደ ፕላኔቷ ከባቢ አየር በጥልቀት እንድንገባ ያስችለናል።
የአውሮፓ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ቡድን የናሳውን ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ሚድ-ኢንፍራሬድ መሣሪያ (MIRI) በመጠቀም የ Wasp-107bን ከባቢ አየር አጥንቷል። በትንተናቸው ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ የኤክሶፕላኔትን የከባቢ አየር ስብጥር በመመልከት የውሃ ትነት፣ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ እና የሲሊኬት አሸዋ ደመናዎች መኖራቸውን አሳይተዋል። ይህ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች በኤክሶፕላኔቶች ላይ ያለውን የዳመና ኬሚካላዊ አሠራር በተሳካ ሁኔታ ሲመረምሩ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው።
የሚገርመው፣ የWasp-107b ከባቢ አየር ከአሸዋ ጠመዝማዛ ቢሆንም ከምድር የውሃ ዑደት ጋር በተመሳሳይ መልኩ ይሰራል። እየጨመረ የመጣው የሲሊቲክ ትነት ከፕላኔቷ ሞቃታማ እና ዝቅተኛ የከባቢ አየር ክልሎች የሚመነጨው በትንሹ የአሸዋ ቅንጣቶች ውስጥ ይጠመዳል። ውሎ አድሮ፣ እነዚህ የአሸዋ ደመናዎች ወደ ታችኛው የፕላኔቷ ከባቢ አየር ንብርብሮች ለመመለስ በቂ መጠን ያከማቻሉ።
በ Wasp-107b ላይ በአሸዋ የተሞሉ ደመናዎች መገኘት ከፍተኛ ሳይንሳዊ ጠቀሜታ አለው። ፕሮፌሰር ዴሲን በJWST's MIRI መሣሪያ የተገኘው ግኝት በራሳችን ሥርዓተ ፀሐይ ውስጥ ስለ ፕላኔቶች አፈጣጠር እና ዝግመተ ለውጥ ያለንን ግንዛቤ የሚያጎለብት ወሳኝ ምዕራፍ ነው። በኦፕን ዩኒቨርሲቲ የፕላኔቶች ሳይንቲስት የሆኑት ዶ/ር ጆአና ባርስቶው በተመሳሳይ ፕላኔት ላይ በሚገኙ ገለልተኛ የJWST መለኪያዎች ላይ በመስራት ላይ ካሉት ያልተጠበቀ የመረጃ ጥራት እና እውቀት ከዚህ ለስላሳ ኤክስኦፕላኔት የተገኘውን ደስታ ገልጸዋል።
በየጥ:
ጥ፡ Wasp-107b ከምድር ምን ያህል ይርቃል?
መ: Wasp-107b ከምድር ወደ 200 የብርሃን ዓመታት ያህል ይርቃል።
ጥ፡ በ Wasp-107b ላይ ያሉ ደመናዎች ከምን የተሠሩ ናቸው?
መ: በ Wasp-107b ላይ ያሉት ደመናዎች በሲሊቲክ አሸዋ የተዋቀሩ ናቸው.
ጥ፡ ሳይንቲስቶች የ Wasp-107b ከባቢ አየርን እንዴት ያጠኑት ነበር?
መልስ፡ ሳይንቲስቶች የ Wasp-107b ከባቢ አየርን ለማጥናት የናሳውን የጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ ሚድ ኢንፍራሬድ መሳሪያ (MIRI) ተጠቅመዋል።
ጥ: ከሌሎች የጋዝ ግዙፍ ኩባንያዎች ጋር ሲነጻጸር ስለ Wasp-107b ልዩ የሆነው ምንድን ነው?
መ: ዋፕ-107b ከጁፒተር ጋር ተመሳሳይነት ቢኖረውም ጥቅጥቅ ባለ መጠን ከሌሎች ጋዞች በጣም ያነሰ ነው።