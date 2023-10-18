ሴሬስ፡ የኦርጋኒክ ኬሚካሎችን ምስጢር መግለጽ

በዋናው የአስትሮይድ ቀበቶ ውስጥ ያለው ትልቁ አካል የሆነው ሴሬስ በአስደናቂ ባህሪያቱ እና በተወሳሰቡ ኦርጋኒክ ኬሚካሎች ሳይንቲስቶችን ግራ ማጋባቱን ቀጥሏል። የናሳ ዶውን ሚሽን ሴሬስን እና ትንሿን ቬስታን ያጠናል፣ ስለ ድንክ ፕላኔት አመጣጥ እና ሊኖሩ ስለሚችሉት ምቹ ሁኔታ የሚጠቁሙ አስደናቂ ግኝቶችን አድርጓል።
እንደ ቬስታ ሳይሆን ሴሬስ የክሪዮቮልካኒክ እንቅስቃሴን ያሳያል, ይህም የውሃ እና የተዳቀሉ ማዕድናት መኖሩን ይጠቁማል. ተልእኮው ሃይድሮጂን እና ካርቦን አተሞችን ያቀፈ ውስብስብ ኦርጋኒክ በሴሬስ ላይ ተገኝቷል ፣ ይህም በበረዶው ዓለም ላይ ሕይወትን የሚደግፉ ሁኔታዎችን ይጨምራል።
በቅርብ ጊዜ በጂኦሎጂካል ሶሳይቲ ኦፍ አሜሪካ GSA Connects 2023 ስብሰባ ላይ ያተኮረው የሴሬስ ኦርጋኒክ ኬሚካሎች አመጣጥ ላይ ነው። ሁለት ተፎካካሪ ንድፈ ሐሳቦች አሉ፡ ኬሚካሎች በቦታው ላይ የተፈጠሩት ወይም የተሰጡ/በተፅዕኖ የተሻሻሉ ናቸው። የእነዚህን ኦርጋኒክ ንጥረ ነገሮች እውነተኛ አመጣጥ መረዳቱ ስለ ሴሬስ ታሪክ እና ሊኖሩ ስለሚችለው መኖሪያነት ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ይህንን ለመመርመር የፕላኔቶች ሳይንቲስት ቴሪክ ዳሊ እና ባልደረቦቹ የናሳውን Ames Vertical Gun Range በመጠቀም በሴሬስ ላይ ያለውን ሁኔታ ለመምሰል የተፅዕኖ ሙከራዎችን አድርገዋል። ከመጀመሪያዎቹ ዘገባዎች ይልቅ ኦርጋኒክ በጣም የተስፋፉ መሆናቸውን እና ከሴሬስ መሰል ሁኔታዎች ጋር ለሚደርስባቸው ተጽእኖዎች የመቋቋም ችሎታ ያላቸው እንደሚመስሉ ደርሰውበታል።
ጥናቱ በተጨማሪም ከDawn ካሜራ እና ኢሜጂንግ ስፔክትሮሜትር የተገኘውን መረጃ ተጠቅሞ ስለ ሴሬስ ኦርጋኒክ ኬሚካሎች የተሻለ ግንዛቤ ለማግኘት በማጣመር ተጠቅሟል። የተቀነባበረ መረጃን ከስፔክትሮሜትር ወደ ካሜራው ከፍተኛ የቦታ ጥራት በማውጣት፣ ተመራማሪዎች በሴሬስ ላይ በኦርጋኒክ የበለጸጉ ቦታዎችን ካርታ ማውጣት ችለዋል፣ ይህም ከአሮጌው ተፅእኖ ክፍሎች እና ሌሎች የውሃ መጠቆሚያዎች ጋር ያለውን ግንኙነት ያሳያል።
የሴሬስ ኦርጋኒክ አመጣጥ በትክክል ባይታወቅም፣ እነዚህ ግኝቶች በራሱ በሴሬስ ላይ እንደተፈጠሩ ጠንካራ ማስረጃዎችን ያቀርባሉ። የእነዚህን ኦርጋኒክ ኬሚካሎች ምንጭ መወሰን በሴሬስ ታሪክ ዙሪያ ያሉትን ምስጢሮች እና እንደ መኖሪያ ምቹ ዓለም ያለውን አቅም የበለጠ ሊፈታ ይችላል።
ምንጮች:
- ኦሪጅናል ጽሑፍ በኢቫን ጎው ፣ ዩኒቨርስ ዛሬ።