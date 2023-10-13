የኢዜአ Gaia ተልዕኮ አዲስ የስነ ፈለክ መረጃን ለቋል

የአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ የጋይያ ተልዕኮ Gaia DR3 በመባል የሚታወቀውን አዲስ የስነ ከዋክብት ጥናት አወጣ። ይህ ልቀት ካለፉት ሶስት ልቀቶች ጋር ሲነጻጸር መጠኑ አነስተኛ ነው ነገርግን አሁንም ከፍተኛ ተጽዕኖ አለው። አስደናቂ ምስሎችን ከሚያመነጩት እንደሌሎች የጠፈር ቴሌስኮፖች በተለየ፣ Gaia በሥነ ፈለክ እና በአስትሮፊዚክስ ውስጥ ለብዙ ጉዳዮች የሚያበረክቱ መሠረታዊ እና ጥሬ መረጃዎችን በማመንጨት ላይ ያተኩራል።
የጋይያ ተልእኮ የቢሊየን ከዋክብትን እንቅስቃሴ፣ ርቀቶች እና አቀማመጦች መለካት ሲሆን እጅግ በጣም ትክክለኛነት፣ አስትሮሜትሪ በመባል ይታወቃል። በተጨማሪም፣ በመንገዱ ላይ የኤክሶፕላኔቶችን አቀማመጥ ይለካል። የተልእኮው ግብ በጣም ዝርዝር የሆነውን የፍኖተ ሐሊብ ሥዕል ማቅረብ እና በአጽናፈ ዓለም ውስጥ ባለን ቦታ ላይ አዳዲስ አመለካከቶችን ማግኘት ነው።
በዚህ ልቀት ላይ፣ Gaia በቀደመው ሽፋን፣ በተለይም ከዋክብት አንድ ላይ በተሰባሰቡባቸው ክልሎች ላይ ክፍተቶችን ተመልክቷል። ተልዕኮው በተለምዶ ነጠላ ኮከቦችን ይመረምራል፣ ነገር ግን ለዚህ ልቀት ትኩረቱን ወደ ግሎቡላር ስብስቦች አዞረ። ግሎቡላር ክላስተሮች በስበት ኃይል አንድ ላይ የተሳሰሩ ጥንታዊ የከዋክብት ቡድኖች ሲሆኑ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ከዋክብትን ሊይዙ ይችላሉ። ኦሜጋ Centauri፣ ሚልኪ ዌይ ውስጥ ያለው በጣም ግዙፍ የግሎቡላር ክላስተር፣ በዚህ ልቀት ላይ የጋይያ ትኩረት ነበር።
ለሳይንስ ዓላማ ያልተነደፈ የሙከራ እና የመለኪያ ሁነታን በመጠቀም፣ Gaia ኦሜጋ ሴንታሪን ተመልክቶ ከግማሽ ሚሊዮን በላይ አዳዲስ ኮከቦችን አገኘ። በክላስተር መሀል ያለው ጠባብ ኮከቦች የጋያ መደበኛ ምልከታ ሁነታን በመጠቀም ለመለየት አዳጋች ሆኖባቸዋል፣ ነገር ግን የምህንድስና ሁነታ መኖራቸውን አሳይቷል። ይህ ጠንካራ መረጃ በOmega Centauri ውስጥ የከዋክብትን አወቃቀር፣ ስርጭት እና እንቅስቃሴ ለመረዳት አስተዋፅዖ ያደርጋል።
ከኦሜጋ Centauri በተጨማሪ ጋይያ የስበት ሌንሶች ጥናትን ጨምሮ ሌሎች ክልሎችን ዳስሷል። የስበት ሌንሶች ብርሃንን የሚያጎለብቱ እና የሚያጎሉ ግዙፍ ነገሮች ናቸው፣ ይህም የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ከክልል ውጪ ሊሆኑ የሚችሉ ራቅ ያሉ ነገሮችን እንዲመለከቱ ያስችላቸዋል። በጋይያ ምልከታ፣ 400 የተረጋገጡ quasarsን ጨምሮ ወደ 50 የሚጠጉ እጩዎች ተለይተዋል።
የጋይያ ቀጣይነት ያለው ተልዕኮ እንደ ኦሜጋ Centauri ያሉ ተጨማሪ ክልሎችን ማሰስ ይቀጥላል፣ እና ውጤቶቹ በመጪው Gaia DR4 ውስጥ ይካተታሉ። በእያንዳንዱ መረጃ በሚለቀቅበት ጊዜ Gaia ግሎቡላር ስብስቦችን እና የስበት ሌንሶችን ጨምሮ ለተለያዩ የስነ ፈለክ ክስተቶች ጥያቄዎችን ለመመለስ አስተዋፅኦ ያደርጋል።
ምንጮች፡- ኢዜአ Gaia ተልዕኮ፣ Gaia ትብብር