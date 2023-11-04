አዲስ የስታርሊንክ ተልእኮ ለSpaceX ተደጋጋሚ ጥቅም ላይ ሊውል ለሚችለው ፋልኮን 9 ማበልጸጊያ ሌላ ምዕራፍ አመልክቷል።

የስፔስ ኤክስ ፋልኮን 9 መጨመሪያ መለያ ቁጥር B1058 18ኛውን ዓርብ ምሽት ለመጀመር ተዘጋጅቷል። ይህ ማበረታቻ በሶስት ዓመት ተኩል አገልግሎት ልዩ የሆነ ነገር አሳክቷል - በአጠቃላይ 17 ጊዜ በረራ አድርጓል። እ.ኤ.አ. በሜይ 30፣ 2020 የተካሄደው የመጀመሪያ ጉዞዋ፣ የናሳ ጠፈርተኞች ዱ ሁርሊ እና ቦብ ቤህንን ወደ ምህዋር በመገፋቷ ታሪካዊ ነበር፣ ይህም የንግድ መንኮራኩር ይህን ስኬት ለመጀመሪያ ጊዜ ያሳየ ነው።
ይህን አበረታች ልዩ የሚያደርገው የበረራ ቁጥርን በማስመዝገብ ብቻ ሳይሆን በመልክም ጭምር ነው። መጀመሪያ ላይ በደማቅ ነጭ ቀለም እና በደማቅ ቀይ የናሳ አርማ ያጌጠዉ ሮኬቱ አሁን የቦታ ጉዞ ልዩ ምልክቶች አሉት። በተልዕኮዎቹ ሂደት ውስጥ፣ ማበረታቻው አንድ ጊዜ ነጭ ቀለም ከጭስ ማውጫው ውስጥ በተከማቸ ጥቀርሻ ተሸፍኖ የከሰል ቀለም ተለወጠ።
ይህ መጭው የማስጀመር ስራ ሌላ የስታርሊንክ ተልዕኮ ሲሆን 23 ሳተላይቶች ወደ ምህዋር ለመሰማራት በመጠባበቅ ላይ ይገኛሉ። የ Falcon 9 የመጀመሪያ ደረጃ የሜርሊን ሞተሮችን በማቀጣጠል ሮኬቱን ከ 5,000 ማይል በሰአት ፍጥነት ያንቀሳቅሰዋል። ከተለያየ በኋላ ማጠናከሪያው ወደ ምድር ተመልሶ ጉዞውን ይጀምራል ፣ ተከታታይ የሞተር ቃጠሎዎችን በማካሄድ እና አራት የማረፊያ እግሮችን በመጠቀም በአትላንቲክ ውቅያኖስ ላይ ያለውን መድረክ ይነካል።
በሚያስደንቅ ሁኔታ፣ ይህ ልዩ ማበረታቻ አስቀድሞ አስደናቂ 846 ሳተላይቶችን አምጥቋል፣ አብዛኛዎቹ የስታርሊንክ ህብረ ከዋክብት ናቸው። አንዴ ከዋለ፣የስታርሊንክ 6-26 ማስጀመሪያ አጠቃላይ የሚሰሩ የስታርሊንክ ሳተላይቶችን ከ5,000 በላይ ያደርሳል። ይህ ስኬት የSpaceXን ቦታ በሳተላይት የኢንተርኔት ገበያ ውስጥ እንደ ቁልፍ ተጫዋች ያለውን ቦታ ያጠናክረዋል ይህም በአሁኑ ጊዜ በOneWeb ብሮድባንድ ኔትወርክ ውስጥ ካሉ የሳተላይቶች ብዛት ይበልጣል።
የSpaceX ፋልኮን ሮኬቶች ስኬትን እና አስተማማኝነትን ማድረጋቸውን ቀጥለዋል። በ248 ተከታታይ የተሳካ ተልዕኮዎች፣ የበረራ ብቃቱ የተረጋጋ ነው፣ መሐንዲሶች በተከታታይ እየተማሩ እና በእያንዳንዱ ጅምር ይሻሻላሉ። በእርግጥ ስፔስ ኤክስ የሮኬቶችን አቅም የበለጠ ለማሳደግ በአንድ ማበልጸጊያ የበረራ ቁጥር ለማራዘም እያሰበ ነው።
ስፔስ ኤክስ በ100 መገባደጃ 2023 በረራዎችን እና 144 በረራዎችን በማድረስ አመታዊ የማስጀመሪያዎችን ቁጥር ለመጨመር አላማ እንዳለው የፋልኮን ቤተሰብ ወሳኝ ሆኖ ይቆያል። የኩባንያው ሙሉ በሙሉ እንደገና ጥቅም ላይ ሊውል ለሚችለው የስታርሺፕ ሮኬት ትልቅ ዕቅዶች በሂደት ላይ ናቸው፣ ነገር ግን እስከዚያው ድረስ፣ በሚመጡት አመታት ብዙ ተጨማሪ Falcon 9 እና Falcon Heavy በረራዎችን ይጠብቁ።
በየጥ
1. ፋልኮን 9 መጨመሪያ የመለያ ቁጥር B1058 ያለው ስንት ጊዜ በረረ?
የመለያ ቁጥሩ B9 ያለው ፋልኮን 1058 ማበልፀጊያ በድምሩ 17 ጊዜ በመብረር 18ኛውን ለመጀመር ተዘጋጅቷል።
2. የማበረታቻው ልጃገረድ ማስጀመሪያ ጠቀሜታ ምንድን ነው?
በሜይ 30፣ 2020 የማበረታቻው ማስጀመሪያ ስፔስ ኤክስ ጠፈርተኞችን ወደ ምህዋር የመላክ የመጀመሪያ ተልእኮ ሆኖ አሜሪካ የጠፈር ተጓዦችን ወደ አለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ የማምጠቅ አቅም ላይ ያለውን የዘጠኝ አመት ልዩነት አብቅቷል።
3. ማበልፀጊያው ስንት ሳተላይቶች አመጠቀ?
ይህ ማበልጸጊያ፣ በቅርብ ህዋሳቱ፣ ቀድሞውንም አስደናቂ 846 ሳተላይቶችን ያመጠቀ ሲሆን አብዛኛዎቹ የ SpaceX ስታርሊንክ ህብረ ከዋክብት ናቸው።