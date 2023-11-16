የTU Wien ተመራማሪዎች ኒኬል-ወርቅ ውህዶችን እንደ አብዮታዊ ቴርሞኤሌክትሪክ ማቴሪያሎች አግኝተዋል።

የ TU Wien ሳይንቲስቶች በቴርሞኤሌክትሪክ ውስጥ በብረታ ብረት ላይ ያሉትን የተለመዱ አመለካከቶች የሚፈታተን አዲስ ግኝት በቅርቡ አድርገዋል። ባደረጉት ጥናት፣ ኒኬል-ወርቅ ውህዶች እንደ ቴርሞኤሌክትሪክ ቁሶች ልዩ ባህሪያት እንዳላቸው አረጋግጠዋል፣ ይህም ሙቀትን ወደ ኤሌክትሪክ በመቀየር ረገድ ተወዳዳሪ የለውም። ይህ ግኝት እነዚህን ውህዶች በተለያዩ ቴክኖሎጂዎች ውስጥ ተግባራዊ ለማድረግ አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል ፣ ይህም ለኃይል ማመንጫ እና ለዕለት ተዕለት የኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎች እድገት መንገድ ይከፍታል።
ሙቀትን ወደ ኤሌክትሪክ ኃይል በቀጥታ ለመለወጥ የሚያስችለው ቴርሞኤሌክትሪክ ተጽእኖ ለቴክኖሎጂ አቅሙ ለረጅም ጊዜ ጥናት ተደርጎበታል. የተሞሉ ቅንጣቶች ከሞቃታማው ጎን ወደ ቁስ አካል ወደ ቀዝቃዛው ጎን መንቀሳቀስ ቴርሞኤሌክትሪክ ቮልቴጅ በመባል የሚታወቀው የኤሌክትሪክ ቮልቴጅ ይፈጥራል. የዚህ የቮልቴጅ ሬሾ እና የሙቀት ልዩነት በሴቤክ ኮፊሸን ይገለጻል, ይህም የአንድ ቁሳቁስ ቴርሞኤሌክትሪክ አፈፃፀምን ይወስናል. ከዚህ ቀደም ብረቶች ለቴርሞኤሌክትሪክ አፕሊኬሽኖች በጣም ጥሩ ናቸው ተብለው የሚታሰቡት ዝቅተኛ የሴቤክ ቅንጅት በመሆኑ ነው።
ይሁን እንጂ የቲዩ ዊን የፊዚክስ ሊቃውንት ኒኬል-ወርቅ ውህዶች ይህንን የተለመደ ጥበብ እንደሚቃወሙ ደርሰውበታል። ኒኬል ወደ ወርቅ መጨመሩ የቁሳቁስን ቴርሞኤሌክትሪክ አፈፃፀም በሚያስደንቅ ሁኔታ ይጨምራል። በኒኬል ልዩ የኤሌክትሮኒክስ ባህሪያት ላይ ተጽእኖ በተቀላቀለበት ኤሌክትሮኖች ውስጥ ያለው የኤሌክትሮኖች መበታተን ባህሪ በአዎንታዊ እና አሉታዊ ክፍያዎች እንቅስቃሴ ላይ ከፍተኛ ልዩነት ያመጣል. ይህ አለመመጣጠን ከተለመደው ሴሚኮንዳክተሮች አፈፃፀም የላቀ ከፍተኛ ቴርሞኤሌክትሪክ ቮልቴጅን ያስከትላል።
በኒኬል-ወርቅ ውህዶች ውስጥ ያለው ከፍተኛ የኤሌትሪክ ኮንዳክሽን እና ትልቅ የሴቤክ ኮፊሸንት ውህደቱ ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ የሙቀት ኤሌክትሪክ ሃይል ይፈጥራል። ይህ ማለት እነዚህ ውህዶች ከማንኛውም የሚታወቁ ነገሮች የበለጠ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት ይችላሉ, ይህም ለተለያዩ አፕሊኬሽኖች በጣም ተፈላጊ ያደርጋቸዋል. ለምሳሌ፣ ስማርት ሰዓቶች የባለበሰውን የሰውነት ሙቀት በመጠቀም በራስ ገዝ ሊሞሉ ይችላሉ።
ተመራማሪዎቹ እንደ ወርቅ ያሉ ውድ ንጥረ ነገሮችን የማይፈልጉትን ቴርሞኤሌክትሪክ ዕቃዎችን ሌሎች እጩዎችን እየመረመሩ ስለሆነ ይህ ግኝት ገና ጅምር ነው። ሥራቸው ከሴሚኮንዳክተሮች በላይ ለቴርሞኤሌክትሪክ አፕሊኬሽኖች ተስማሚ የሆኑ ቁሳቁሶችን የሚያሰፋ ጠቃሚ የፅንሰ-ሃሳብ ማረጋገጫን ይወክላል።
በየጥ:
ጥ፡ የ TU Wien ተመራማሪዎች ምን አገኙ?
መ: ተመራማሪዎቹ የኒኬል-ወርቅ ውህዶች እንደ ቴርሞኤሌክትሪክ ቁሳቁሶች ልዩ ባህሪያትን እንደሚያሳዩ ደርሰውበታል.
ጥ: ቴርሞኤሌክትሪክ ቁሳቁሶች እንዴት ይሠራሉ?
መ: ቴርሞኤሌክትሪክ ቁሳቁሶች በተሞሉ ቅንጣቶች እንቅስቃሴ አማካኝነት ሙቀትን በቀጥታ ወደ ኤሌክትሪክ ኃይል ይለውጣሉ.
ጥ: ለምንድነው ብረቶች ለቴርሞኤሌክትሪክ አፕሊኬሽኖች ተስማሚ ሆነው አልተቆጠሩም?
መ: ብረቶች በተለምዶ ዝቅተኛ የሴቤክ ቅንጅት አላቸው፣ ይህም ለቴርሞኤሌክትሪክ አፈጻጸም ቁልፍ መለኪያ ነው።
ጥ፡ የግኝቱ አስፈላጊነት ምንድን ነው?
መ: ግኝቱ በቴርሞኤሌክትሪክ ውስጥ ባሉ ብረቶች ላይ ባህላዊ አመለካከቶችን ይፈትናል እና በተለያዩ ቴክኖሎጂዎች ውስጥ እንዲተገበሩ አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል።
ጥ፡ የኒኬል-ወርቅ ውህዶች ሊሆኑ የሚችሉ መተግበሪያዎች ምን ምን ናቸው?
መ: የኒኬል-ወርቅ ውህዶች በሃይል ማመንጨት, በዕለት ተዕለት ኤሌክትሮኒክስ እና በትላልቅ አፕሊኬሽኖች ውስጥ ለወደፊቱ ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ.