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አስደሳች ቅሪተ አካል በአርጀንቲና ዘግይቶ የፍጥረት ህይወት ላይ አዲስ ብርሃን ፈንጥቋል

Byሮበርት አንድሪው

ጥቅምት 16, 2023
አስደሳች ቅሪተ አካል በአርጀንቲና ዘግይቶ የፍጥረት ህይወት ላይ አዲስ ብርሃን ፈንጥቋል

በጂኦሎጂካል ሶሳይቲ ኦፍ አሜሪካ ጂኤስኤ ኮኔክሽን 2023 ስብሰባ ላይ በቅሪተ አካል ተመራማሪው ማቲው ላማና የቀረበ አዲስ ጥናት በአርጀንቲና ፓታጎንያ ክልል ከሚገኘው የካናዶን ቶማስ ቋሪ ቅሪተ አካል የተገኙ አስደሳች ቅሪተ አካላት ተገኝተዋል። ግኝቶቹ በ Cretaceous ክፍለ ጊዜ መጨረሻ ላይ፣ የአቪያን ያልሆኑ ዳይኖሰርቶች ከመጥፋታቸው በፊት ስለ ህይወት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ።

ላማና በደቡብ ንፍቀ ክበብ በኋለኛው ክሪቴስየስ ወቅት የዳይኖሰርን እና ሌሎች አህጉራዊ የጀርባ አጥንቶችን የብዝሃ ህይወት፣ የዝግመተ ለውጥ እና የፓሌዮጂዮግራፊን የመረዳትን አስፈላጊነት አጉልቶ ያሳያል። በአርጀንቲና የሚገኘው ቅሪተ አካል እነዚህን እንስሳት በተመለከተ ያለንን እውቀት ክፍተት ለመሙላት ይረዳል።

የካናዶን ቶማስ ቦታ በመጀመሪያ የተገኘው እ.ኤ.አ. በ2020 በሙሴዮ ዴ ላ ፕላታ በተካሄደ የቅሪተ ጥናት ጥናት ወቅት ነው። ጥናቱ የዳይኖሰር ቅሪተ አካላትን አጋልጧል፣ ከነዚህም መካከል ሃድሮሶርስ የተባሉ ትላልቅ የሰውነት ዳክዬ-ቢል ዳይኖሰርቶች አጥንቶችን ጨምሮ። ተጨማሪ ቁፋሮዎች ከተለያዩ መጠኖች ካላቸው hadrosaurs ብዙ አጥንቶች ታይተዋል፣ ይህም የማህበራዊ ቡድን ወይም ተዛማጅ ግለሰቦች መንጋ መኖሩን ሊያመለክት ይችላል።

ቡድኑ ከሀድሮሳር ቅሪተ አካላት በተጨማሪ እንደ ጥርስ እና ጥፍር ካሉ አዳኝ ዳይኖሰርቶች ቅሪቶችን አግኝቷል። በተጨማሪም ጣቢያው በጎልፎ ሳን ሆርጅ ተፋሰስ ውስጥ የተገኘውን የመጀመሪያውን የክሪቴስየስ እባብ እና የሪጊቴሪይድ የላይኛው መንጋጋን ጨምሮ ብርቅዬ እና ትንሽ አካል አከርካሪ አጥቢ እንስሳትን ሰጥቷል።

በክሬታሲየስ ወቅት አጥቢ እንስሳትን ህይወት መረዳት የአቪያን ያልሆኑትን የዳይኖሰር መጥፋት እና ተከታይ አጥቢ እንስሳት መስፋፋትን ሙሉ ምስል ለመረዳት በጣም አስፈላጊ በመሆኑ አጥቢ መንጋጋ መገኘቱ በጣም ጠቃሚ ነው። ላማና እንደሚለው፣ አጥቢ እንስሳ መንጋጋ በዓይነቱ ከተገኙት ምርጥ ቅሪተ አካላት አንዱ ነው።

ምንም እንኳን በምርምር እና በቁፋሮ የመጀመሪያ ደረጃ ላይ ቢሆንም፣ የካናዶን ቶማስ ቦታ አስቀድሞ ትልቅ ተስፋ አሳይቷል። ብዙ የሚቀሩ ስራዎች እንዳሉ እና ብዙ ተጨማሪ ቅሪተ አካላት በዚህ ድረ-ገጽ ላይ እንደሚገኙ የሚጠቁሙ ተጨማሪ ቁሳቁሶች እየተገኙ ነው።

በአጠቃላይ እነዚህ በአርጀንቲና የሚገኙ አስደሳች ቅሪተ አካላት በደቡባዊው ንፍቀ ክበብ ውስጥ ስላለው የኋለኛው ክሬታስየስ ሕይወት እንድንረዳ አስተዋጽኦ ያበረክታሉ እናም በዚህ ወቅት ስለ ዳይኖሰርስ እና ሌሎች የጀርባ አጥንቶች ብዝሃ ሕይወት እና ዝግመተ ለውጥ ላይ አዲስ ብርሃን ፈንጥቀዋል።

ምንጮች:
- መዝገበ ቃላት፡ [ክሪቴስየስ](https://am.wikipedia.org/wiki/Cretaceous)
– ምንጭ፡ – ጽሑፉን ጥቀስ

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