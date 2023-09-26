የኒኮን ትንሹ ዓለም በተንቀሳቃሽ ምስል ወድምጽ ውድድር ስለ ኒውሮዲቬሎፕመንት ዲስኦርደር ግንዛቤዎችን ያሳያል

13ኛው አመታዊ የኒኮን ትንንሽ ወርልድ በእንቅስቃሴ ቪዲዮ ውድድር ለዶ/ር አሌክሳንደር ዱሙሊን በጫጩት ፅንስ ውስጥ የነርቭ ሴሎችን እድገት የሚያሳይ ማራኪ ቪዲዮ አንደኛ ደረጃን ሰጥቷል። የዱሙሊን ቪዲዮ በማዕከላዊው የነርቭ ሥርዓት ውስጥ ሊከሰቱ የሚችሉ ልዩነቶችን በማጉላት እንደ ኦቲዝም ስፔክትረም ዲስኦርደር እና ስኪዞፈሪንያ ባሉ የነርቭ ልማት መዛባቶች ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ቪዲዮው ሚድላይን በመባል የሚታወቀው የነርቭ ሴሎች ከማዕከላዊው የነርቭ ሥርዓት ተቃራኒ ጎን ጋር የሚገናኙትን ውስብስብ ሂደት ያሳያል። የዱሙሊን ጥናት የሚያተኩረው በጫጩት እና አይጥ ሽሎች ውስጥ ያሉ የነርቭ ሴሎችን እድገት ሂደት በመረዳት ላይ ሲሆን ይህም የነርቭ ስርአታችን እንዴት እንደሚሰራ ያለንን ግንዛቤ የበለጠ ለማሳደግ እና ለነርቭ እድገት መዛባት አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ምክንያቶችን ለመለየት ነው። እነዚህን ፍጥረታት በማጥናት Dumoulin ለእነዚህ ሁኔታዎች ሊሆኑ የሚችሉ ህክምናዎችን ለማዳበር አስተዋፅኦ ለማድረግ ያለመ ነው።
ቪዲዮውን ለማንሳት ዱሙሊን የቀጥታ የሕዋስ መረጃ ማስተላለፍን ለማየት የሚያስችል አዲስ የምስል ዘዴን ተጠቀመ። ከተጋፈጡ ዋና ዋና ተግዳሮቶች አንዱ የነርቭ ሴሎችን ለመድረስ እና ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ምስሎች ረዘም ላለ ጊዜ ለመያዝ የሚያስችል ዘዴ መፈለግ ነው። በትክክለኛ የመለየት ችሎታዎች እና በተስተካከሉ የአጉሊ መነጽር ቴክኒኮች አማካኝነት ዱሙሊን የነርቭ ሴሎችን የማዳበር መጥፎ ባህሪን በተሳካ ሁኔታ ያዘ።
የኒኮን ትንሽ ወርልድ በእንቅስቃሴ ውድድር የተፈጥሮን ውበት በሳይንሳዊ ምርምር ከማጉላት ባለፈ እንደ ዱሙሊን ያሉ ተመራማሪዎች ስራቸውን ለአለም እንዲያካፍሉ ያበረታታል። ውድድሩ ለግማሽ ምዕተ ዓመት ለሚጠጋ ጊዜ በእይታ አስደናቂ እና በሳይንሳዊ ደረጃ ላይ ያሉ ግቤቶችን ለማሳየት የሚያስችል መንገድ ነው።
በውድድሩ ሁለተኛ ደረጃ ለፋቢያን ጄ ዌስተን የተሸለመው በትናንሽ አሳ የጅራት ክንፍ ላይ የደም ፍሰትን ባሳየበት ቪዲዮ ሲሆን በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ኔል ሳንደርርስ በቪዲዮዋ ቀርቧል የሰው ህዋሶች ሲቀላቀሉ እና በ SARS-CoV- በቫይረሱ እንደሚሞቱ የሚያሳይ ነው. 2.
የኒኮን ትንሹ ዓለም በእንቅስቃሴ ቪዲዮ ውድድር ለሳይንቲስቶች እና ተመራማሪዎች ግኝቶቻቸውን እና እድገቶቻቸውን በአጉሊ መነጽር እንዲያካፍሉ የሚያስችል መድረክ ይሰጣል። በእነዚህ ቪዲዮዎች፣ ስለ ተፈጥሮው ዓለም ውስብስብ ነገሮች እና ለተለያዩ የጥናት ዘርፎች ስላለው አንድምታ ጠለቅ ያለ ግንዛቤን እናገኛለን።
ትርጓሜዎች
- ኒውሮንስ፡ በሰውነት ውስጥ መረጃን የማሰራጨት ኃላፊነት ያላቸው የነርቭ ሴሎች።
– የነርቭ ልማት መዛባት፡- እንደ ኦቲዝም ስፔክትረም ዲስኦርደር እና ስኪዞፈሪንያ ያሉ የነርቭ ሥርዓትንና የአዕምሮ እድገትን የሚነኩ ሁኔታዎች።
ምንጮች:
- Nikon Instruments Inc.