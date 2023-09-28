የሳተርን ቀለበቶች አመጣጥ-በጥንታዊ ጨረቃዎች መካከል ግጭት

በቅርብ የተደረገ ጥናት እንደሚያመለክተው በሳተርን ዙሪያ ያለው ታዋቂው የቀለበት ስርዓት በሁለት ጥንታዊ የበረዶ ጨረቃዎች መካከል በተፈጠረ ግጭት ምክንያት ሊሆን ይችላል. በሰባት ማጎሪያ ቀለበቶች እና በጨረቃ ብዛት የምትታወቀው ሳተርን የስነ ፈለክ ተመራማሪዎችን ለረጅም ጊዜ ስትማርክ ቆይታለች። ተመራማሪዎች በናሳ ካሲኒ ተልእኮ የተሰበሰቡ መረጃዎችን በመጠቀም እና የኮምፒዩተር ማስመሰል ስራዎችን በመስራት የሳተርን ቀለበቶች አመጣጥ በተመለከተ ማብራሪያ ሰጥተዋል።
ለ13 ዓመታት ሳተርን ሲዞር የነበረው የካሲኒ ተልእኮ ቀለበቶቹን ያቀፈው ቁሳቁስ በአቧራ ያልተበከሉ ንፁህ የበረዶ ቁርጥራጮችን ያቀፈ መሆኑን አገኘ። እነዚህ ግኝቶች ቀለበቶቹ በአንጻራዊ ሁኔታ ሲታይ ወጣት እንደሆኑ, ጥቂት ሚሊዮን አመታት ብቻ እንደሆኑ ያመለክታሉ. ይህንን ምስጢር ለመፍታት ከናሳ እና ከዱራም ዩኒቨርሲቲ የተውጣጡ ባለሙያዎች ቀለበቶቹ በቅርብ ጊዜ በሁለት ትላልቅ የበረዶ ጨረቃዎች መካከል በተፈጠረ ግጭት ምክንያት ሊሆን እንደሚችል መላምት ሰንዝረዋል።
ተመራማሪዎቹ የዚህ አይነት ግጭት ወደ 200 የሚጠጉ ሁኔታዎችን በመምሰል ሳተርን ካሉት የወቅቱ ጨረቃዎች Dione እና Rhea ጋር ተመሳሳይ በሆነ መጠን በጨረቃ መካከል የሚፈጠር ግጭት ቀለበቶቹ መኖራቸውን አረጋግጠዋል። እነዚህ ጨረቃዎች እንደቅደም ተከተላቸው ከአንድ ሶስተኛው ጋር እኩል የሆነ እና ከምድር ጨረቃ ዲያሜትር ከግማሽ በታች የሆነ ዲያሜትሮች አሏቸው።
ገለጻዎቹ ግጭቱ የበረዷቸውን ቁርጥራጮች እና ድንጋያማ ኮሮች በተለያየ መንገድ እንደሚበትናቸው ያሳያል። በዚህ ምክንያት ድንጋያማው ኮርሞች ወደ አዲስ ጨረቃዎች ይዋሃዳሉ ፣ በረዶውም ወደ ሳተርን ገጽ ቅርብ ይበተናሉ ፣ ይህም ቀለበቶችን ይፈጥራሉ። ይህ ሁኔታ ከሮቼ ገደብ ጋር ይጣጣማል፣ ይህም የሚዞሩ ቁስ አካላት ስበት ከማዕበል ሃይሎች ደካማ የሆነበትን ወሰን ይገልጻል።
የጥናቱ አንድ ጉልህ ውጤት የሳተርን በረዶ ጨረቃዎች ድንጋያማ ኮሮች ሊኖራቸው እንደሚችል መገንዘቡ ነው። የሳይንስ ሊቃውንት እነዚህ በረዷማ ጨረቃዎች ትንሹ ኢንሴላደስን ጨምሮ ለሕይወት ተስማሚ ሁኔታዎችን ሊይዙ እንደሚችሉ ያምናሉ። ይሁን እንጂ ስለ ሳተርን እና ስለ ታሪኩ ብዙ የማይታወቅ ነው፣ እና ይህ ጥናት የፕላኔቷን ሚስጥሮች ለመፍታት ትንሽ እርምጃ ብቻ ይወክላል።
አስትሮፊዚካል ጆርናል ጥናቱን በመስከረም 27 አሳተመ።
ምንጮች:
– አስትሮፊዚካል ጆርናል፣ ሴፕቴምበር 27፣ 2021